Aνακαλούνται μηχανές ΚΤΜ και HUSQVARNA για αντικατάσταση στεγανοποιητικού δακτυλίου της τάπας καυσίμου.

H Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας ενημερώνει για το πρόγραμμα υποχρεωτικής ανάκλησης ασφάλειας μοτοσυκλετών KTM και HUSQVARNA για αντικατάσταση στεγανοποιητικού δακτυλίου της τάπας καυσίμου.

Η συγκεκριμένη καμπάνια ανάκλησης περιλαμβάνει 136 συνολικά επηρεαζόμενα οχήματα και αφορά σε μοτοσυκλέτες KTM μοντέλα Duke 125, Duke 250, Duke 390, Duke 990

(περιόδου 30/9/2023 – 31/7/2024) και HUSQVARNA μοντέλα Vitpilen 401, Svartpilen 250, Svartpilen 401 (περιόδου 13/2/2024 – 31/7/2024). Το εύρος αριθμών πλαισίου KTM

από VBKJPJ400RN226120 έως VBKJPA405RN012613 (58 μοτοσυκλέτες) και Husqvarna από VBKJUJ400RN209147 έως VBKJUJ402RN216374 (78 μοτοσυκλέτες) και μόνο μοντέλα 2024 με περίοδο κατασκευής από 30/9/2023 έως 31/7/2024, που έχουν εισαχθεί στην Ελλάδα από

τον Επίσημο Εισαγωγέα.

Σύμφωνα με τον κατασκευαστή, στις εν λόγω μοτοσυκλέτες, έχει εντοπισθεί πιθανότητα να εμφανιστούν ρωγμές στον στεγανοποιητικό δακτύλιο της τάπας καυσίμου λόγω αποκλίσεων στο υλικό κατασκευής. Κάτι τέτοιο, ενδέχεται, να οδηγήσει σε διαρροή καυσίμου από την τάπα. Κατά συνέπεια, υπάρχει μικρή πιθανότητα υπό ακραίες συνθήκες να προκληθεί ανάφλεξη του καυσίμου. Ως εκ τούτου, και για την αντιμετώπισή του ζητήματος, κρίθηκε αναγκαίο να γίνει αντικατάσταση του προαναφερθέντος ανταλλακτικού με νέα βελτιωμένη έκδοση αυτού ούτως ώστε να διασφαλιστεί η σωστή στεγανοποίηση της τάπας καυσίμου.

Οι ιδιοκτήτες των ανωτέρω οχημάτων, θα ενημερωθούν εγγράφως, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή/και τηλεφωνικής επικοινωνίας, ώστε να προσέλθουν στον πλησιέστερο Συνεργάτη του Δικτύου Εξουσιοδοτημένων Επισκευαστών ανά την Ελλάδα, ύστερα από διακανονισμένο τηλεφωνικό ραντεβού, προκειμένου, και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, να λάβουν χώρα οι δέουσες ενέργειες και οι απαραίτητες επεμβάσεις βελτίωσης. Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις οι καταναλωτές παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με τo Τεχνικό τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ στον αριθμό 2103499334/2103499266 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .