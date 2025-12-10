Η ανάκληση αφορά στην αντικατάσταση αερόσακου οδηγού, με οδηγία κατασκευαστή για παύση οδήγησης (stop-drive).

H Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, ανακοινώνει ότι η κατασκευάστρια εταιρεία STELLANTIS σε συνεργασία με την εταιρεία OPEL ΕΛΛΑΣ AE, εκτελεί πρόγραμμα ανάκλησης ασφάλειας για αντικατάσταση του αερόσακου οδηγού, με Οδηγία για παύση οδήγησης (stop-drive).

Η συγκεκριμένη ανάκληση ασφαλείας περιλαμβάνει συνολικά 50.591 επηρεαζόμενα οχήματα, με ημερομηνίες παραγωγής 2005 ως και 2017 και ειδικότερα Opel τύπου Astra H, Astra

J, Cascada, Meriva B, Mokka, Signum, Vectra C, Zafira C, τα οποία έχουν διατεθεί στην ελληνική αγορά από τον Επίσημο Εισαγωγέα.

Στα οχήματα που αποτελούν αντικείμενο αυτής της εκστρατείας, σύμφωνα με τον κατασκευαστή, το υλικό μη αποξηραμένο PSAN (Νιτρικό Αμμώνιο σε Σταθεροποιημένη Φάση), που χρησιμοποιείται ως προωθητικό στοιχείο, ενδέχεται να υποστεί αλλοίωση με την πάροδο του χρόνου και την έκθεση σε πολύ υψηλές θερμοκρασίας και υγρασίας. Αυτό, κατά την ενεργοποίηση του αερόσακου σε περίπτωση σύγκρουσης, είναι δυνατό να προκαλέσει την παραγωγή αερίου ταχύτερα από το προβλεπόμενο.

Μια τέτοια πιθανή ανάπτυξη, δυνητικά υψηλότερης ενέργειας, θα μπορούσε να προκαλέσει απόσπαση μεταλλικών θραυσμάτων από το εκρηγνυόμενο στοιχείο διόγκωσης, και τα οποία ενδέχεται αυξάνοντας την πιθανότητα/το ενδεχόμενο να εκτοξευθούν προς την κατεύθυνση οδηγού ή/και επιβατών του οχήματος με αποτέλεσμα να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό ή/και στη χειρότερη περίπτωση θάνατο. Ως εκ τούτου κρίνονται σκόπιμες και απαραίτητες ενέργειες ήτοι αντικατάσταση αερόσακου οδηγού. Οι κάτοχοι των εμπλεκομένων οχημάτων θα ενημερωθούν εγγράφως, μέσω συστημένης επιστολής, ώστε να σταματήσουν αμέσως να οδηγούν και να ακινητοποιήσουν το όχημά τους, και ύστερα από διακανονισμένο τηλεφωνικό ραντεβού, να προσέλθουν στον πλησιέστερο Συνεργάτη του Δικτύου Εξουσιοδοτημένων Επισκευαστών Opel ανά την Ελλάδα, προκειμένου, και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, να αντικατασταθεί ο αερόσακος οδηγού. Το εργοστάσιο του STELLANTIS Group συστήνει ρητά την μη χρήση των επηρεαζόμενων οχημάτων μέχρι την τελική επισκευή με Οδηγία για παύση οδήγησης (stop-drive).

Η ΟPEL ΕΛΛΑΣ ΑΕ, συνιστά ανεπιφύλακτα στους ιδιοκτήτες/κατόχους των επηρεαζόμενων οχημάτων όπως άμεσα επικοινωνήσουν με το επίσημο δίκτυό της. Για περισσότερες πληροφορίες ή/και διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν με τα Δίκτυα των Εξουσιοδοτημένων Διανομέων ή/και Εξουσιοδοτημένων Επισκευαστών Opel (www.opel.gr) όπως επίσης και με τα Τηλεφωνικά Κέντρα Εξυπηρέτησης της εταιρίας Opel στο τηλέφωνο 210 6700550 σε ώρες λειτουργίας 09.00 - 17.00 καθημερινά ή/και ηλεκτρονικά στην διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

Επισημαίνεται, τέλος, ότι περισσότερες πληροφορίες για το καταναλωτικό κοινό διατίθενται στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Opel https://www.opel.gr/service-aksesouar/check-vin.html, τόσο

για την εν λόγω ανάκληση οχημάτων όσο και για λοιπές ανακλήσεις ασφαλείας που αφορούν σε οχήματα Opel.