Το περιστατικό σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ της Ακτής Νηρέα και των εγκαταστάσεων της ΑΓΕΤ.

Σπάνιο θέαμα σημειώθηκε στο Αλιβέρι της Εύβοιας, όταν ένας ψαράς αντίκρισε έναν καρχαρία Μακό (Isurus oxyrinchus) στα δίχτυα του, προκαλώντας ενθουσιασμό στην τοπική κοινωνία.

Ο Μακό, γνωστός και ως «γατόπαρδος της θάλασσας», ξεχωρίζει για την ταχύτητά του που φτάνει τα 70 χλμ./ώρα και το υδροδυναμικό του σώμα, ιδανικό για το κυνήγι τόνων και ξιφιών. Παρά το ότι συνήθως κινείται σε ανοιχτά νερά, περιστασιακά πλησιάζει τις ακτές ακολουθώντας την τροφή του σύμφωνα με το evima.gr.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι επιθέσεις σε ανθρώπους είναι εξαιρετικά σπάνιες και συμβαίνουν κυρίως λόγω παρεξήγησης ή προκλητικής συμπεριφοράς. Για τον ψαρά, η συνάντηση με τον Μακό ήταν μια μοναδική εμπειρία, που εντυπωσίασε τόσο εκείνον όσο και τους ντόπιους.