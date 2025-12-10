Η κυβέρνηση Μητσοτάκη αρνείται να προχωρήσει σε αυτή την απόφαση, αναφέρει μεταξύ άλλων ο ΣΥΡΙΖΑ.

Την αποχώρηση της Ελλάδας από τη συμμετοχή της στη Eurovision λόγω Ισραήλ ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ καλώντας την κυβέρνηση Μητσοτάκη «τάχιστα να εγκαταλείψει το δόγμα του στρατηγικού συμμάχου με το δολοφονικό καθεστώς Νετανιάχου».

Στην ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί την κυβέρνηση να ακολουθήσει το παράδειγμα πέντε άλλων χωρών που απέσυραν τις συμμετοχές τους λόγω του Ισραήλ.

«Την ώρα που μια σειρά από χώρες της Ευρώπης - Ιρλανδία, Ισπανία, Ολλανδία και Σλοβενία- αποσύρουν τη συμμετοχή τους από τον προσεχή διαγωνισμό της Eurovision για το 2026, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συμμετοχή του Ισραήλ, η κυβέρνηση Μητσοτάκη αρνείται να προχωρήσει σε αυτή την απόφαση.

»Η κυβέρνηση οφείλει τάχιστα να εγκαταλείψει το δόγμα του στρατηγικού συμμάχου με το δολοφονικό καθεστώς Νετανιάχου, το οποίο διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα. Ο στοιχειώδης σεβασμός στον λαό της Παλαιστίνης και στα δεινά που αντιμετωπίζει επιβάλλουν τον διαχωρισμό της Ελλάδας από την πρόσφατη απόφαση της Ευρωπαϊκής Ραδιοφωνικής Ένωσης, που άνοιξε τον δρόμο για τη συμμετοχή του Ισραήλ, και την απόσυρση της ΕΡΤ από τη Eurovision» αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ.

Σημειώνεται ότι εκτός από τις Ιρλανδία, Ισπανία, Ολλανδία κα Σλοβενία, από τον διαγωνισμό απέσυρε τη συμμετοχή της και η Ισλανδία, το απόγευμα της Τετάρτης.