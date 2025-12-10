Δεν συγχωρούμε την εγκληματική ανοχή που επέδειξαν πολιτικά στελέχη προς τους νοσταλγούς του Χίτλερ, αναφέρει στο κάλεσμά του ο ΣΥΡΙΖΑ.

Με το σύνθημα « Οι ναζί στη φυλακή» ο ΣΥΡΙΖΑ απευθύνει κάλεσμα για το συλλαλητήριο της 12ης Δεκέμβρη στο Εφετείο Αθηνών, όπου θα παρουσιαστεί η εισαγγελική πρόταση σε δεύτερο βαθμό για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής.

«Την Παρασκευή 12 Δεκέμβρη δίνουμε δυναμικό παρών στις 8:30 το πρωί στο Εφετείο Αθηνών» αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ και τονίσζει πως «την προσεχή Παρασκευή 12/12/2025 η εισαγγελέας θα παρουσιάσει την πρότασή της στη δίκη σε δεύτερο βαθμό για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης «Χρυσή Αυγή».

»Οι αντιφασίστες και οι αντιφασίστριες, κάθε προοδευτικός και δημοκρατικός πολίτης επιβάλλεται να δώσει το παρών στο αντιφασιστικό συλλαλητήριο, στις 8:30 το πρωί, έξω από το Εφετείο Αθηνών, για να διατρανώσουμε ότι:

- Δεν ξεχνάμε τις δολοφονίες του Παύλου Φύσσα και του Σαχζάτ Λουκμάν, τις επιθέσεις στους Αιγύπτιους αλιεργάτες, σε μετανάστες και αντιφασίστες, το δηλητήριο που διοχέτευσε η εγκληματική νεοναζιστική οργάνωση στην ελληνική κοινωνία

- Στεκόμαστε αλληλέγγυοι στη Μάγδα Φύσσα και σε κάθε θύμα των νεοναζί, σε κάθε άνθρωπο που ύψωσε το ανάστημά του απέναντι στον φασισμό

- Δεν συγχωρούμε την εγκληματική ανοχή που επέδειξαν πολιτικά στελέχη προς τους νοσταλγούς του Χίτλερ, προσδοκώντας οφέλη από το χάιδεμα των ακροδεξιών φωνών, συμβάλλοντας έτσι στην άνοδο του νεοναζιστικού μορφώματος

- Δεν πιστεύουμε λέξη από τις προσχηματικές αποκηρύξεις και τα γνωστά «δεν ήξερα – δεν άκουσα» που χρησιμοποιούν και σε αυτή τη δίκη τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης στις απολογίες τους

- Δεν εφησυχάζουμε απέναντι στην απόπειρα εκ νέου επώασης του «αυγού του φιδιού», που «ταΐζεται» από τις ακροδεξιάς υφής δηλώσεις και πρακτικές κορυφαίων υπουργών της σημερινής κυβέρνησης.

Ο ΣΥΡΙΖΑ κλείνει λέγοντας πως «η παρουσία μας το πρωί της Παρασκευής 12/12 στο συλλαλητήριο έξω από το Εφετείο να αποδείξει για μια ακόμη φορά πως τα δημοκρατικά αντανακλαστικά του ελληνικού λαού παραμένουν σε εγρήγορση. Ο ναζισμός κι ο φασισμός, όποιον μανδύα κι αν φορέσουν, παραμένουν απόλυτα καταδικαστέα φαινόμενα στη συνείδηση του ελληνικού λαού. Και οι ναζί εγκληματίες πρέπει να καταδικαστούν, σε δεύτερο βαθμό και τελεσίδικα. Οι ναζί στη φυλακή!».