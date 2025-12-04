Επιβεβαιώθηκε η συμμετοχή του Ισραήλ στην Eurovision 2026.

Αναστάτωση είχε προκαλέσει η ενδεχόμενη συμμετοχή του Ισραήλ στην Eurovision 2026, λόγω της τεταμένης κατάστασης που επικρατεί στη Γάζα και τους ισχυρισμούς ότι η ισραηλινή κυβέρνηση επηρέασε αθέμιτα την ψηφοφορία σε πρόσφατους διαγωνισμούς.

Το ζήτημα, σήμερα, Πέμπτη, 4 Δεκεμβρίου, τέθηκε υπό συζήτηση στη Γενική Συνέλευση της Γενεύης όπου και απεφάνθη ότι εγκρίνεται η συμμετοχή του Ισραήλ, ένα δεδομένο που οδηγεί άλλες χώρες στην αποχώρηση προς ένδειξη διαμαρτυρίας.

Σύμφωνα λοιπόν με τις νεότερες εξελίξεις και την επίσημη σελίδα της Eurovision, «eurovisionworld.com», τα μέλη της EBU επιβεβαίωσαν ότι το Ισραήλ θα παραμείνει στον Διαγωνισμό Τραγουδιού.

Τα μέλη της διοργάνωσης, προχώρησαν σε μυστική ψηφοφορία, προκειμένου να αναδειχθεί το κατά πόσο είναι επαρκώς ικανοποιημένα με τους νέους κανόνες του θεσμού που αποφασίστηκαν και ανακοινώθηκαν τον προηγούμενο μήνα.

Ως αποτέλεσμα, η πλειοψηφία συμφώνησε ότι δεν κρίνεται απαραίτητο για περαιτέρω ψηφοφορία σχετικά με τη συμμετοχή του Ισραήλ, με αποτέλεσμα ο Διαγωνισμός τραγουδιού για το 2026, να προχωρήσει σύμφωνα με τον προγραμματισμό που έχει ήδη τεθεί σε ισχύ.

Ως εκ τούτου, το Ισραήλ παραμένει στην Eurovision 2026 που θα πραγματοποιηθεί στη Βιέννη.

Η εν λόγω απόφαση, ταράζει τα νερά και ορισμένες από τις χώρες του διαγωνισμού, οδηγούνται εκτός.

Ειδικότερα, μέσα στους προηγούμενους μήνες, η Ισπανία, η Ιρλανδία, η Ολλανδία και η Σλοβενία, είχαν κάνει γνωστό, πως στην περίπτωση που το Ισραήλ συμμετάσχει κανονικά στην Eurovision 2026, δεν θα συμμετάσχουν.

Τα νεώτερα δεδομένα λοιπόν, φέρνουν τις εν λόγω χώρες εκτός διαγωνισμού για το έτος 2026.

Τα βασικότερα νέα στοιχεία για τους κανόνες του διαγωνισμού που ψηφίστηκαν από την European Broadcasting Union (EBU), σχετίζονται με την μείωση των ψήφων ανά άτομο από τις 20 στις 10, την επαναφορά των επαγγελματικών επιτροπών και τα ενισχυμένα τεχνικά μέτρα ασφαλείας.

Στόχος της EBU, είναι να ενισχυθεί η διαφάνεια, η δικαιοσύνη και η ποικιλομορφία στα αποτελέσματα.