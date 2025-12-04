Η τελική δεκάδα του GNTM 2025, μόλις διαμορφώθηκε!

Ο χρόνος τελειώνει και ο δρόμος προς την κορυφή του GNTM 6, στενεύει.

Στο επεισόδιο που προβλήθηκε σήμερα, Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου, τα μοντέλα ήρθαν αντιμέτωπα με τον ήλιο, τη θάλασσα και τη ζέστη, ενώ σκοπός ήταν να αποδώσουν την εικόνα των σύγχρονων, μοντέρνων και ελκυστικών surfers μέσα και έξω από το νερό.

Η ιδιαιτερότητα της σημερινής δοκιμασίας, έγκειται στο γεγονός πως επρόκειτο για μία διπλή φωτογράφιση. Στο πρώτο σκέλος, τα μοντέλα, με κεντρικό prop, την σανίδα του surf, έπρεπε να ποζάρουν μέσα στο νερό, ενώ αμέσως μετά το σετ, μεταφερόταν στη στεριά, πλάι στο αυτοκίνητο.

Η θεματολογία της δοκιμασίας, άλλους τους βοήθησε και άλλους τους «έριξε» με αποτέλεσμα τόσο στο σετ – όσο και στο πλατό να δημιουργηθεί διχογνωμία μεταξύ των κριτών.

GNTM 6: Τέλος χρόνου για τον Νάρκισσο

Σήμερα ωστόσο, πριν από την δοκιμασία αποχώρησης, τα μοντέλα, κλίθηκαν να ποζάρουν πίσω από τεράστια cut-outs μαγιό, χωρίς να φορούν τίποτα από μέσα, ενώ την καλύτερη φωτογραφία την κέρδισε ο Νάρκισσος.

Όσον αφορά όμως τη δοκιμασία αποχώρησης, τα μοντέλα, ως Surfers της νέας εποχής, γεμάτοι δύναμη, πάθος και στυλ, έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό.

Ο Νάρκισσος την ώρα του σετ, αλλά και στο πλατό, έκανε τους κριτές να «εκνευριστούν» με την προσπάθειά του, ενώ ιδιαίτερα, ο Άγγελος Μπράτης, φάνηκε απογοητευμένος από το τελικό «κλικ». Η Ζενεβιέβ δε, ήδη από την παραλία, προσπάθησε να τον συνετίσει.

Η Ειρήνη, ο Γιώργος, ο Ανέστης, η Άννα, είναι μόνο μερικά από τα μοντέλα, που κατάφεραν να αποσπάσουν τα καλύτερα σχόλια του διαγωνισμού.

Στο βάθρο λοιπόν της δοκιμασίας, βρέθηκαν: ο Γιώργος, η Ειρήνη και ο Ανέστης.

Από τους τρεις όμως ξεχώρισε ο Γιώργος, ο οποίος κατάφερε να κερδίσει τις εντυπώσεις, έχοντας μεταφέρει με αρτιότητα το ζητούμενο της δοκιμασίας, με τον ίδιο να μην μπορεί να κρατήσει το χαμόγελό του. Και οι τρεις κριτές, δεν κατάφεραν να βρουν ένα μεμπτό στοιχείο στο τελικό κλικ, με αποτέλεσμα να κάνει τη διαφορά.

Στον αντίποδα ωστόσο, βρέθηκαν: η Ραφαηλία, ο Εντουάρντο και ο Νάρκισσος.

Ο Νάρκισσος λοιπόν, είναι εκείνος που αποχαιρέτησε το όνειρο του GNTM, ενώ με την αποχώρησή του, δημιούργησε την τελική δεκάδα του διαγωνισμού. Ο ίδιος, φάνηκε ιδιαίτερα απογοητευμένος από την προσπάθειά του και το τελικό αποτέλεσμα που έφερε στο πλατό, ωστόσο το ταξίδι δεν σταματά εδώ.

