Η τελική δεκάδα του GNTM 2025 είναι πιο κοντά από ποτέ!

Η ανατροπές και οι εξελίξεις δεν σταματούν ποτέ στο πιο ανανεωμένο GNTM.

Μετά το Makeover, τα μοντέλα καλούνται να αποδείξουν πως η αλλαγή δεν είναι μόνο εξωτερική, αλλά και εσωτερική.

Ειδικότερα, στο σημερινό επεισόδιο, Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, μπήκε στη βίλα μαζί με την Κλειώ Χούπη, διατροφολόγο και διαιτολόγο, όπου και καθοδήγησε τους διαγωνιζόμενους για μία ισορροπημένη διατροφή και φροντίδα του σώματος.

Αμέσως μετά, στο challenge επιβράβευσης, τα μοντέλα, έπρεπε να ποζάρουν πίσω από τεράστια cut-outs μαγιό, χωρίς να φορούν τίποτα από μέσα, με σκοπό να αποδείξουν πώς μπορούν να διαχειριστούν το σώμα τους.

Η επιλογή του νικητή, έγινε από τους ίδιους τους διαγωνιζόμενους, ενώ ξεχώρισε ο Νάρκισσος, ο οποίος κατάφερε να ποζάρει πιο… weird από ποτέ.

GNTM 6: Όγδοη δοκιμασία αποχώρησης με διπλή φωτογράφιση

Κύματα, θάλασσα, ήλιος, αέρας, είναι μερικά από τα βασικά στοιχεία της σημερινής δοκιμασίας αποχώρησης, ωστόσο, οι προκλήσεις δεν σταματούν εδώ.

Οι διαγωνιζόμενοι, σήμερα, έρχονται αντιμέτωποι με μία διπλή φωτογράφιση, ενώ αρχικά θα πρέπει να ποζάρουν αγκαλιά με μία σανίδα του surf, να την κάνουν «δική τους» και να αναδείξουν τόσο το prop, όσο το καλλίγραμμο σώμα και την άψογη έκφραση.

Στην παραλία, κάτω από τον καυτό ήλιο, η Έφη Βράκα, έδωσε τα φώτα της στα μοντέλα, ενώ αμέσως μετά εκτός νερού, πόζαρε πλάι στο αυτοκίνητο, περνώντας στην δεύτερη φάση της φωτογράφισης.

Ο Σπύρος Χαμάλης, είναι ο κατάλληλος άνθρωπος που θα απαθανατίσει τη τις στιγμές μέσα τρία λεπτά.

Ταυτόχρονα, η Άννα, ως νικήτρια του προηγούμενου πλατό, είχε την ευκαιρία, να μειώσει το χρόνο σε δύο άτομα, ενώ το disadvantage το έδωσε στα δύο αδέλφια, τον Εντουάρντο και τον Ανέστη. Έτσι λοιπόν, ενώ όλοι έχουν τρία λεπτό στο νερό και τρία εκτός, τα αδέρφια έχουν 1,5 λεπτό για κάθε φάση της φωτογράφισης.

Surfers της νέας εποχής, γεμάτοι δύναμη, πάθος και στυλ. Ποιος όμως είναι εκείνος που θα αναδείξει το ταλέντο του στο σετ;

Στο δρόμο προς την κορυφή, τα περιθώρια στενεύουν και ο χρόνος μετράει αντίστροφα για την τελική δεκάδα.