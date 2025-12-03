Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το χριστουγεννιάτικο δέντρο ανάβει υπό βροχή αλλά ο κόσμος της Θεσσαλονίκης δεν πτοείται.

Ο κόσμος έσπευσε το βράδυ της Τετάρτης στην πλατεία Αριστοτέλους στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για να παρακολουθήσει από κοντά την επίσημη έναρξη της εορταστικής περιόδου, που σήμανε η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου.

Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, δίνοντας το σύνθημα για να ανάψουν τα χιλιάδες λαμπάκια στο εντυπωσιακό χριστουγεννιάτικο δέντρο, ύψους 18 μέτρων, που στήθηκε στην κεντρική πλατεία της πόλης ευχήθηκε σε όλους «χρόνια πολλά και καλές γιορτές». Την ίδια ώρα αμέτρητα πυροτεχνήματα φώτισαν τον ουρανό της πόλης.

{https://www.youtube.com/watch?v=7vOhik_OqfI}

«Βρέχει χαμόγελα, αισιοδοξία κι ελπίδα. Η Θεσσαλονίκη είναι εδώ και γιορτάζει. Να γιορτάσουμε με τους καλύτερους ανθρώπους που έχει αυτή η πόλη», είπε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκηςενώ ερωτηθείς για το ότι βρέχει για δεύτερη συνεχή χρονιά στη φωταγώγηση του δέντρου και αν το βλέπει ως γούρι, είπε ότι «η πόλη έχει πολλά γούρια, ας το πάρουμε κι αυτό ως γούρι».

{https://www.youtube.com/watch?v=zZfG4NluHBQ}

Οαντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης, Βασίλης Γάκης, ευχαρίστησε όλους όσοι υποστήριξαν τις χριστουγεννιάτικες δράσεις και καλώς όρισε τους επισκέπτες στην πλατεία Αριστοτέλους. «Δεν πτοούμαστε από τις καιρικές συνθήκες, γίναμε όλοι μια τεράστια ομπρέλα», είπε χαρακτηριστικά.

Την εκδήλωση παρουσίασε η Μαρία Μπεκατώρου, η οποία έδωσε τη σκυτάλη στον φίλο της Αντώνη Ρέμο. Εκείνος με τη σειρά τουξεσήκωσε το πλήθος, το οποίο έδωσε βροντερό «παρών» παρά τη βροχή.

{https://www.youtube.com/watch?v=pM0DSPFu_aw}

Νωρίτερα είχαν προηγήθηκαν χριστουγεννιάτικα τραγούδια και κάλαντα από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του δήμου Θεσσαλονίκης, ενώ λόγω της μαζικής προσέλευσης κατοίκων και επισκεπτών η Διεύθυνση Τροχαίας έλαβε έκτακτα μέτρα για την κυκλοφορία των οχημάτων και προχώρησε σε κλείσιμο δρόμων.