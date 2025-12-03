Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, μίλησε για τα όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες του GNTM και για τα όσα θα γίνουν στο αποψινό επεισόδιο.

Καλεσμένη στην εκπομπή «Breakfast@Star», βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης, 3 Δεκεμβρίου, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου, όπου και παραχώρησε μία αποκαλυπτική συνέντευξη αναφορικά με το φετινό GNTM.

Και επίσημα πλέον, το πρόγραμμα, αναμένεται να προβάλλεται από σήμερα, δύο φορές την εβδομάδα, κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, ενώ όπως σημειώνει και το μοντέλο, τα περιθώρια, έχουν στενέψει και οι δοκιμασίες, γίνονται ακόμη πιο απαιτητικές.

Όσα αποκάλυψε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου για το GNTM

Η ίδια λοιπόν, έδωσε ορισμένες λεπτομέρειες για τα όσα συμβαίνουν πίσω από τις κάμερες του φετινού διαγωνισμού, μίλησε για τους διαγωνιζόμενους, ενώ αναφέρθηκε και στο αποψινό επεισόδιο, το οποίο θα ξεχωρίσει καθώς θα πραγματοποιηθεί…. Διπλή φωτογράφιση.

Για το αποψινό επεισόδιο, που θα προβληθεί στις 21:00, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου ανέφερε: «Σήμερα έχουμε μία καταπληκτική φωτογράφιση, τα παιδιά θα κάνουν surf, θα φωτογραφηθούν μέσα στην θάλασσα, αλλά και έξω, είναι διπλή φωτογράφιση. Γενικά όσο προχωράμε και μαθαίνουμε πράγματα, εστιάζουμε και σε κάτι διαφορετικό σε κάθε φωτογράφιση. Τώρα θα κάνουμε πρώτα ένα challenge reward, να μάθουν να κινούν το σώμα τους όταν αισθάνονται εκτεθειμένοι και ύστερα, θα πάμε στο νερό, στη θάλασσα, με μαγιό… για να δουλέψουν. Υπάρχει δυσκολία…, πρέπει να είμαστε ευέλικτοι».

Παράλληλα, αφού προβλήθηκε ένα αποκλειστικό απόσπασμα του σημερινού επεισοδίου, το μοντέλο σχολίασε: «Δεν ξέρω αν είμαστε πιο αυστηροί σε αυτό το επεισόδιο. Όσο προχωράμε και πλησιάζουμε στον τελικό, τα πράγματα γίνονται πιο πιεστικά. Όσα παιδιά δεν μένουν συγκεντρωμένα, γιατί έχουν δεθεί μεταξύ τους, και πρέπει λίγο να ξυπνήσουν. Υπάρχουν και μοντέλα που έχουν πάρει πάρα πολλές ευκαιρίες, από ένα σημείο και μετά πρέπει να γίνει το wake-up call…».

Σχετικά με το αν έχουν δοθεί δεύτερες ευκαιρίες σε κάποιον από τους διαγωνιζόμενους, το μοντέλο, σχολίασε: «Σίγουρα. Υπάρχουν περισσότερα από ένα παιδιά και υπάρχουν και άλλα που είδαμε στην πορεία ότι μπορούν να κάνουν πολύ λίγα πράγματα, οπότε τους αφήσαμε ελεύθερους να συνεχίσουν τη δουλειά τους. Έχουμε βρει και παιδιά που έχουν δυνατότητες, αυτό θέλουμε, εκείνοι που έχουν ακόμη περισσότερες δυνατότητες να τις δουλέψουν πιο σκληρά, να μάθουν πράγματα και να δουλέψουν ανταγωνιστικά».

{https://exchange.glomex.com/video/v-deogka0qpyep?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Κάνουμε πολλές κουβέντες με τα παιδιά, είμαι κοντά τους με διαφορετικό τρόπο… Μπορώ να πω σε κάποιον ότι είναι ωραίο να έχεις αυτοπεποίθηση αλλά πρέπει να προσέξεις τα όρια… όταν εγκλωβιστείς στην εικόνα σου δεν θα οδηγήσει πουθενά», σχολίασε μιλώντας για τους φετινούς διαγωνιζόμενους, ενώ αμέσως μετά απάντησε στο ερώτημα του Ετεοκλή Παύλου, σχετικά με το ποιος είναι ο διαγωνιζόμενος με τον οποίο έχει έρθει πιο κοντά η ίδια:

«Δεν ήξερα ότι υπάρχει κόντρα με ποιον είμαι πιο κοντά. Είμαι με όλους. Κάνω διαφορετικές κουβέντες με κάθε έναν… Με τον Ανέστη και το Σάββα, μπορεί να παίζαμε τάβλι, με το Γιώργο, θα αναλύαμε τα προσωπικά μας… Εξαρτάται από την προσωπικότητα του καθ’ ενός. Αλλά, η δουλειά, δουλειά».

«Έχω βρει πολλά παιδιά με δυνατότητες, που διψάνε να δουλέψουν. Δεν θέλω «επόμενη», θέλω κάποιος να γίνει καλύτερος από εμένα», σημείωσε μεταξύ άλλων.