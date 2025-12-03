Δείτε τα θέατρα και τις παραστάσεις που απεργούν.

Σε απεργία προχωρούν οι ηθοποιοί την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου, ζητώντας την υπογραφή της συλλογικής σύμβασης.

Όπως τονίζεται -μεταξύ άλλων- στην σχετική ανακοίνωση του ΣΕΗ, «Απεργούμε γιατί δεν ανεχόμαστε άλλο να κοροϊδεύει η εργοδοσία έναν ολόκληρο κλάδο. Απεργούμε γιατί δεν ανεχόμαστε άλλο να κάνουμε μήνες πρόβες χωρίς να τις πληρωνόμαστε».



Παράλληλα, το ΣΕΗ καλέι όλους τους ηθοποιούς και το κοινό σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας την Παρασκευή στις 19.00 στη Βουκουρεστίου.



Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Απεργούμε γιατί ζητάμε την υπογραφή και εφαρμογή της συλλογικής σύμβασης μας όπως την έχει αποφασίσει ο κλάδος μας σε γενική συνέλευση.

Απεργούμε γιατί δεν ανεχόμαστε άλλο να κοροϊδεύει η εργοδοσία έναν ολόκληρο κλάδο με αλλεπάλληλα ραντεβού που ακυρώνονται .

Απεργούμε γιατί δεν ανεχόμαστε άλλο να κάνουμε μήνες πρόβες χωρίς να τις πληρωνόμαστε.

Απεργούμε γιατί δεν ανεχόμαστε άλλο να βγάζουν δεκάδες χιλιάδες ευρώ στο όνομα μας κι εμείς να εργαζόμαστε χωρίς συγκροτημένα εργασιακά δικαιώματα.

Απεργούμε γιατί με αυτούς τους όρους δεν μπορούμε να κάνουμε το θέατρο που ονειρευτήκαμε.

Την Παρασκευή 5 Δεκέμβρη τα θέατρα θα είναι άδεια γιατί εμείς θα είμαστε στο δρόμο.

Καλούμε τους παραγωγούς να κλείσουν επιτέλους την προπώληση για να αποφευχθεί η ταλαιπωρία του κοινού στα θέατρα που απεργουν.

Καλούμε όλους τους ηθοποιούς και το κοινό μας να βρεθούμε όλοι μαζί στη συγκέντρωση μας την Παρασκευή στις 19.00 στη Βουκουρεστίου.

Το θέατρο είμαστε εμείς

Ευχαριστούμε όλα τα μικρά θέατρα που ακύρωσαν τις παραστάσεις τους σε ένδειξη συμπαράστασης στο ΣΕΗ

και όλους τους συναδέλφους που απεργούν από τις πρόβες τους!

Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών»

Τα θέατρα και οι παραστάσεις που απεργούν