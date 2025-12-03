Το Υπουργείο Παιδείας προσέφυγε στα δικαστήρια ζητώντας να κηρυχθεί παράνομη η απεργία αποχή ώστε να δρομολογηθούν οι διαδικασίες διαγραφών των φοιτητών.

Με φόντο τις διαγραφές «αιώνιων» φοιτητών η Ομοσπονδία Διοικητικού Προσωπικού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΟΔΠΤΕ) κήρυξε απεργία αποχή από τις σχετικές διαδικασίες, καταγγέλλοντας την κυβέρνηση για προσφυγή στα δικαστήρια με στόχο να κηρυχθεί παράνομη η κινητοποίηση. Η ΟΔΠΤΕ υποστηρίζει ότι το μέτρο των διαγραφών υπονομεύει τον δημόσιο χαρακτήρα των πανεπιστημίων και αποτελεί προσπάθεια καταστολής των εργατικών και κοινωνικών δικαιωμάτων.

Όπως σημειώνουν οι υπάλληλοι των ΑΕΙ «Δεν είναι δουλειά μας να διαγράφουμε τα παιδιά μας. Προκηρύσσουμε απεργία αποχή από κάθε διοικητικό έργο που συνδέεται με το μέτρο της διαγραφής φοιτητών.Ο κλάδος μας απάντησε ως όφειλε. Αποφάσισε να συνταχθεί με τους φοιτητές και τα όνειρά τους ενάντια στις διαγραφές»

Η Ομοσπονδία τονίζει ότι τηρήθηκε η νόμιμη διαδικασία μεσολάβησης πριν την προκήρυξη της απεργίας, αλλά η κυβέρνηση αρνήθηκε να προσέλθει. Η εκδίκαση της υπόθεσης στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης, αρχικά προγραμματισμένη για τις 2/12, αναβλήθηκε για τις 4/12. Η ΟΔΠΤΕ καλεί όλους τους εργαζόμενους και τους φοιτητές να συμμετάσχουν στον συντονισμό συλλογικών φορέων την Πέμπτη 4/12, στις 16:00, στην Αμφιθέατρο 313 της Φιλοσοφικής.

«Δεν είναι δουλειά μας να διαγράφουμε κανέναν φοιτητή»: Η ανακοίνωση της ΟΔΠΤΕ

Η Ομοσπονδία Διοικητικού Προσωπικού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, υλοποιώντας την απόφαση του 8ου Συνεδρίου της, προκήρυξε Απεργία-Αποχή από κάθε διοικητικό έργο που συνδέεται με το μέτρο της διαγραφής φοιτητών. Ο κλάδος μας απάντησε ως όφειλε. Αποφάσισε να συνταχθεί με τους φοιτητές και τα όνειρά τους ενάντια στις διαγραφές. Αποφάσισε να αντισταθεί, για μια ακόμα φορά, στις πολιτικές απαξίωσης της δημόσιας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (πολιτικές που ακολουθούνται και στην Υγεία, την Παιδεία, την Πρόνοια, τις Μεταφορές, κ.ά.). Αποφάσισε να καταγγείλει ξανά την ίδρυση και πριμοδότηση των ιδιωτικών ΑΕΙ – supermarket πτυχίων και την περαιτέρω λειτουργία των δημόσιων πανεπιστημίων με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια. Αποφάσισε να συμπορευτεί με τους αγωνιζόμενους φοιτητές κι εργαζόμενους, καταγγέλλοντας την καταστολή που επιβάλλεται σε όλους τους χώρους αγώνα και στα πανεπιστήμια.

Από πλευράς ΟΔΠΤΕ τηρήθηκε η προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία της προσφυγής στον ΟΜΕΔ (Οργανισμό Μεσολάβησης και Διαιτησίας) για διαπραγμάτευση των δύο μερών πριν την προκήρυξη απεργίας. Το κράτος απαξίωσε να εμφανισθεί στην προγραμματισμένη για τις 27/11 συνάντηση. Έτσι, ακολούθησε το εξώδικο για την προκήρυξη της Απεργίας-Αποχής το οποίο στάλθηκε στα αρμόδια υπουργεία την Παρασκευή, 28/11. Τη Δευτέρα, 1/12, η κυβέρνηση προσέφυγε στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης με στόχο να βγει η απεργία μας παράνομη. Η εκδίκαση αναβλήθηκε από Τρίτη, 2/12, για Πέμπτη, 4/12.

Προφανώς φοβούνται. Φοβούνται το κύμα αντίστασης και αγώνα που μπορεί να ξεσπάσει στα πανεπιστήμια. Φοβούνται τους φοιτητές και τους εργαζόμενους. Φοβούνται κάθε αγώνα που μπορεί να ανατρέψει τα σχέδια και τις αποφάσεις τους.

Οχυρώνονται τώρα πίσω από νομικές διαδικασίες, γιατί η πολιτική τους έχει ανάγκη μια τυπική νομιμοποίηση για να βγάζει με fast track διαδικασίες το 97% των απεργιών παράνομες, για να οδηγεί σε πειθαρχικό όσους δημοσίους υπαλλήλους αντιδρούν, όπως τη συνάδελφό μας που αποκάλυψε το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ και χιλιάδες συναδέλφους μας που στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση αγωνίζονται για το μέλλον των παιδιών, για να χαρακτηρίζει το έγκλημα στα Τέμπη το πολύ-πολύ πλημμέλημα για τους υψηλά ιστάμενους, για να αγνοεί επιδεικτικά το ναυάγιο στα ανοιχτά της Πύλου. Χτυπώντας την ίδια στιγμή εργαζόμενους και φοιτητές, στέλνοντας τα ΜΑΤ σε υγειονομικούς και αγρότες, χωρίς να δίνει δεκάρα για το δημόσιο πανεπιστήμιο, τη φοιτητική μέριμνα, τη δημόσια υγεία και τις ανάγκες του λαού. Αυτό είναι το κράτος που υπηρετεί τα συμφέροντα των μεγαλοεπιχειρηματιών και των εργολάβων, ενώ φορτώνει στους φοιτητές και στους εργαζόμενους το κόστος των επιλογών του.