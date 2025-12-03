Το NBG Pay tom δίνει τη δυνατότητα αποδοχής πληρωμών από κινητό τηλέφωνο ή tablet, χωρίς την ανάγκη πρόσθετου εξοπλισμού.

Η NBG Pay και ο Όμιλος EPSILONNET ανακοίνωσαν τη διάθεση της λύσης NBG Pay tom μέσω του προγράμματος «Ψηφιακές Συναλλαγές – Β’ Φάση» του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0». Η υπηρεσία εντάσσεται στο πλαίσιο της επιδότησης για την υιοθέτηση ψηφιακών εργαλείων από επαγγελματίες και επιχειρήσεις.

Οι δικαιούχοι της Κατηγορίας 1 μπορούν να αποκτήσουν το NBG Pay tom μέσω διετούς συνδρομής αξίας 75 ευρώ, η οποία καλύπτεται εξ ολοκλήρου από την ψηφιακή επιταγή του προγράμματος. Με αυτόν τον τρόπο, η λύση παρέχεται χωρίς κόστος απόκτησης για τους επαγγελματίες.

Το NBG Pay tom δίνει τη δυνατότητα αποδοχής πληρωμών από κινητό τηλέφωνο ή tablet, χωρίς την ανάγκη πρόσθετου εξοπλισμού. Η υπηρεσία λειτουργεί με τις ίδιες συσκευές που χρησιμοποιούνται για την έκδοση παραστατικών και ενσωματώνεται με τα λογισμικά τιμολόγησης του Ομίλου EPSILONNET, επιτρέποντας την παράλληλη έκδοση παραστατικών και αποδοχή πληρωμών.

Για πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία απόκτησης της υπηρεσίας μέσω του προγράμματος, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον Όμιλο EPSILONNET και να υποβάλουν τα στοιχεία τους στην αντίστοιχη ηλεκτρονική φόρμα. Η τεχνολογική υλοποίηση του προϊόντος αξιοποιεί την εξειδίκευση της Global Payments, ενισχύοντας το σύνολο των ψηφιακών υπηρεσιών της NBG Pay.