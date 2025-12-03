Χιλιάδες τρακτέρ και αγρότες έχει στήσει μπλόκα σε πολλές περιοχές της χώρας. Αγρότες έσπασαν το μπλόκο της αστυνομίας στις Σέρρες και κατευθύνονται προς το τελωνείο του Προμαχώνα.

Διαδηλωτές αγρότες στον Λευκώνα Σερρών έσπασαν το μπλόκο των αστυνομικών και κατευθύνονται προς το τελωνείο του Προμαχώνα.

Οι κλούβες της Αστυνομίας είχαν κλείσει την Εθνική Οδό και στα δύο ρεύματα, κι από πίσω τους είχαν παραταχθεί οι διμοιρίες των ΜΑΤ. Το κομβόι με τα τρακτέρ, μόλις έφτασε στο σημείο κι αντίκρισε τον φραγμό, σταμάτησε προς στιγμήν.

Αγρότες κατέβηκαν πεζοί από τα τρακτέρ και είχαν λεκτική αντιπαράθεση με τους επικεφαλής της Αστυνομίας. Ακολούθως προσπάθησαν να βρουν τρόπο να σπάσουν το μπλόκο και τα κατάφεραν, αφού πέρασαν από τα χωράφια που βρίσκονταν αριστερά και δεξιά από την Εθνική Οδό κι έτσι οδεύουν ολοταχώς προς το τελωνείο του Προμαχώνα όπου θα προχωρήσουν σε νέο αποκλεισμό.

Η Αστυνομία έστησε φραγμό επί της Εθνικής Οδού, ωστόσο, δεν υπήρχε καμία περαιτέρω διάθεση για διένεξη με τους αγρότες, με τις κλούβες να παραμένουν στο σημείο και τις διμοιρίες των ΜΑΤ να παραμένουν στη θέση τους.

{https://exchange.glomex.com/video/v-deoh64wrcich?integrationId=40599y14juihe6ly}

Δεν κάνουν βήμα πίσω

Ούτε βήμα δεν κάνουν πίσω οι αγρότες που παραμένουν στα μπλόκα για τέταρτη ημέρα, αποφασισμένοι να κάνουν γιορτές στους δρόμους, διεκδικώντας λύσεις στα βασικά αιτήματα: το υψηλό κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές διάθεσης των προϊόντων και την ανάγκη άμεσης καταβολής των ενισχύσεων.

Οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται με μεγαλύτερη ένταση και τα μπλόκα ενισχύονται καθημερινά. Όπως δείχνει η κατάσταση, η φωτιά που έχει ανάψει στον αγροτικό κόσμο δύσκολα θα σβήσει...

Σε ποια σημεία έχουν στηθεί μπλόκα:

ΛΑΡΙΣΑ – ΝΙΚΑΙΑ

ΚΑΡΔΙΤΣΑ – Ε-65

ΠΕΛΛΑ - ΓΥΨΟΧΩΡΙ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΜΑΛΓΑΡΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ

ΚΙΛΚΙΣ - ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΥΖΩΝΩΝ

ΗΜΑΘΙΑ - ΚΟΥΛΟΥΡΑ

ΜΕΣΣΗΝΙΑ - ΜΕΣΣΗΝΗ

ΕΒΡΟΣ - ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΗΠΩΝ

ΞΑΝΘΗ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ – ΞΑΝΘΗΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΚΟΜΒΟΣ ΦΙΛΩΤΑ, ΓΡΕΒΕΝΑ – ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΒΟΙΩΤΙΑ – ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ

Ενισχύεται το μπλόκο στη Νίκαια

Ενισχύεται διαρκώς το μπλόκο των αγροτών στη Νίκαια Λάρισας, με την εθνική οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης να παραμένει κλειστή και σήμερα, ενώ η κίνηση των οχημάτων πραγματοποιείται μέσω παρακαμπτηρίων που έχουν οριστεί από την Τροχαία.

Στο σημείο φτάνουν συνεχώς νέα τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα, ενώ το επόμενο εικοσιτετράωρο αναμένονται επιπλέον αφίξεις, αυξάνοντας περισσότερο τη συμμετοχή.

Οι αγρότες του Θεσσαλικού μπλόκου έχουν αποφασίσει να παραμείνουν στο σημείο έως ότου ικανοποιηθούν τα βασικά τους αιτήματα.

Παράλληλα, οι αγρότες προετοιμάζονται για να πραγματοποιήσουν κινητοποίηση στο κέντρο της πόλης, αύριο, Πέμπτη, ενόψει της δίκης της 4ης Δεκεμβρίου για τους συναδέλφους τους που συνελήφθησαν στα πρόσφατα επεισόδια, με στόχο να εκφράσουν έμπρακτα την αλληλεγγύη τους.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dennks59q0jl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Υπενθυμίζεται ότι χθες, κτηνοτρόφοι της περιοχής πραγματοποίησαν συμβολική διαμαρτυρία στην Κεντρική πλατεία Λάρισας, ρίχνοντας γάλα, άχυρα και καλαμπόκι μπροστά στο Δικαστικό Μέγαρο. Με αυτή την κίνηση θέλησαν να αναδείξουν τη δυσκολία της παραγωγής, το αυξημένο κόστος και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, αλλά και να τονίσουν ότι ο πρωτογενής τομέας αποτελεί ζωντανό και αναγκαίο κομμάτι της κοινωνίας.

Βόρεια Ελλάδα: Περιστασιακοί αποκλεισμοί σε κόμβους και τελωνεία

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στη Βόρεια Ελλάδα οι κινητοποιήσεις είναι επίσης πυκνές, ενώ ενδεικτικό είναι πως χθες πραγματοποιήθηκε το πρώτο κλείσιμο τελωνείου, στους Ευζώνους, με αποκλεισμό και των δύο ρευμάτων εισόδου–εξόδου προς τη Βόρεια Μακεδονία.

Σημειώνεται πως η διέλευση επιτρεπόταν μόνο σε φορτηγά που μετέφεραν ευπαθή προϊόντα, ενώ σήμερα αναμένεται νέο πολύωρο κλείσιμο.

Οι αγρότες της Πέλλας αποφάσισαν χθες να συγκεντρωθούν στο χωριό Παραλίμνη και με κομβόι να κατευθυνθούν στο τελωνείο Ευζώνων.

Επιπλέον αγρότες Χαλκηδόνας διέκοψαν την κυκλοφορία στην αρτηρία Θεσσαλονίκης–Έδεσσας, οι αγρότες Δυτικής Μακεδονίας σχεδιάζουν αύριο κλείσιμο του τελωνείου Νίκης, ενώ τέλος το Σάββατο θα υπάρξει παρουσία αγροτών στον κόμβο Σιάτιστας, στην Εγνατία Οδό.

{https://exchange.glomex.com/video/v-deodkyyup0ch?integrationId=40599y14juihe6ly}

Στον Έβρο, αγρότες και κυρίως κτηνοτρόφοι προχώρησαν σε συμβολικούς αποκλεισμούς στα τελωνεία των Κήπων, με αποτέλεσμα να κλείσει τμήμα της Εγνατίας Οδού:

Από Κομοτηνή προς Ξάνθη

Από Αλεξανδρούπολη προς Κομοτηνή

Στερεά και Εύβοια

Αποφασισμένοι να στήσουν τα μπλόκα τους στην Εθνική οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκης δηλώνουν και οι αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι σε Βοιωτία και Φθιώτιδα, που συνεχίζουν να συγκεντρώνουν δυνάμεις για να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Στη Βοιωτία, οι αγρότες από τα γύρω χωριά ενισχύουν καθημερινά το μπλόκο που έχει στηθεί στην είσοδο του Ορχομενού, ενώ παράλληλα συνεχίζεται η προσυγκέντρωση τρακτέρ από αγρότες της Θήβας και των γύρω χωριών. Σκοπός των αγροτικών συλλόγων της Βοιωτίας είναι τις επόμενες ημέρες να κινηθούν προς την Εθνική οδό και να στήσουν το μπλόκο τους.

Αποφασισμένοι για δυναμικές κινητοποιήσεις είναι και οι αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι από τα χωριά της Λαμίας, που το βράδυ της Δευτέρας πραγματοποίησαν μαζική σύσκεψη στην Ανθήλη. Μέσα σε κλίμα οργής και αγανάκτησης, αποφάσισαν να ξεκινήσει η συγκέντρωση τρακτέρ και αγροτικών μηχανημάτων στα χωριά και την Παρασκευή 5 Δεκέμβρη να κατευθυνθούν στην Εθνική οδό Αθηνών - Θεσσαλονίκης και να στήσουν μπλόκο στον κόμβο του Μπράλου, μαζί με συναδέλφους από άλλες περιοχές της Φθιώτιδας.

Επίσης μπλόκο στον κόμβο της Αταλάντης, τη Δευτέρα 8 Δεκέμβρη, αποφάσισαν οι αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι της Αταλάντης σε συνέλευση του συλλόγου τους.

{https://exchange.glomex.com/video/v-deodnn4lo1sx?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σύσκεψη για την οργάνωση των κινητοποιήσεων πραγματοποίησε χθες το βράδυ και ο Αγροτικός Σύλλογος Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Αννας στη Βόρεια Εύβοια, ο οποίος θα στήσει το μπλόκο του την Παρασκευή 5 Δεκέμβρη, στην Κήρινθο.

Ενώ κτηνοτρόφοι από τα χωριά του Καρπενησίου θα προχωρήσουν αύριο Πέμπτη, στις 11 π.μ., σε κινητοποίηση στη σήραγγα του Τυμφρηστού και αμέσως μετά στο διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας.

Σκοπός των αγροτικών συλλόγων της Βοιωτίας, όπως αποφασίστηκε σε σύσκεψη χτες το βράδυ στην Αλίαρτο, είναι το Σάββατο 6 Δεκέμβρη να κινηθούν προς την Εθνική οδό και να στήσουν το μπλόκο τους στον κόμβο του Κάστρου.

Σημειώνεται ότι σε διάφορα σημεία της Εθνικής οδού Αθηνών - Θεσσαλονίκης στο τμήμα που διέρχεται από Βοιωτία και Φθιώτιδα, όπως στον κόμβο του Κάστρου, υπάρχει παρουσία αστυνομικών δυνάμεων και κλούβες των ΜΑΤ.