Η νέα έρευνα, η προ ημερησίας, τα αναπάντητα ερωτήματα και οι κίνδυνοι...

Την «γραμμή» που θα ακολουθήσει στην υπόθεση των υποκλοπών καλείται να διαμορφώσει η κυβέρνηση το επόμενο διάστημα, ενόψει της προ ημερησίας συζήτησης που κατέθεσε ο Ν. Ανδρουλάκης στον πρωθυπουργό -αντί δώρου- στα γενέθλια του. Σύμφωνα με πληροφορίες η συζήτηση στη Βουλή αναμένεται να διεξαχθεί εντός του επόμενου δεκαπενθημέρου.

Η παρατεταμένη «αφωνία»

Κι αυτό διότι η παρατεταμένη «αφωνία» της κυβέρνησης μετά την πρόσφατη καταδίκη τεσσάρων κατηγορούμενων-σε πρώτο βαθμό- από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο, κινδυνεύει να μεταφραστεί ως ένοχη σιωπή. Από την άλλη πλευρά η κυβέρνηση σαφώς θα ήθελε πριν από την συζήτηση να έχει καθαρογράφει η δικαστική απόφαση ώστε να ξέρει πού πατάει. Διότι από το σκεπτικό της απόφασης θα γίνει φανερό το εύρος αλλά και το βάθος της νέας έρευνας για τις υποκλοπές που διέταξε ο εισαγγελέας. Με τα πρώτα σημάδια να δείχνουν ότι η πρόθεση της δικαιοσύνης είναι να πιάσει το κουβάρι και πάλι από την αρχή...

Πρώτος σκόπελος η προ ημερησίας

Το πρώτο εμπόδιο που έχει να περάσει η κυβέρνηση είναι να διώξει από πάνω της την κατηγορία ότι σχετίζεται με το σκάνδαλο. Και επειδή η αντιπολίτευση δύσκολα θα πειστεί αφού έχει βάλει στο «κάδρο» ακόμη και τον πρωθυπουργό, το όλο βάρος πέφτει στην γνώμη που θα διαμορφώσει η κοινή γνώμη.

Επί της αρχής το κυβερνών κόμμα δεν έχει κανένα λόγο να εγκλωβιστεί σε μία συζήτηση για το Κράτος Δικαίου που θα αφορά μόνο τις υποκλοπές. Γι’ αυτό θα προσπαθήσει να απλώσει την συζήτηση σε μία σειρά πρωτοβουλιών που έχει αναλάβει στην εξαετή θητεία της.

Επί της «ταμπακιέρας» η κυβέρνηση θα ισχυριστεί ότι σέβεται και τις δύο αποφάσεις. Και του Αρείου Πάγου που έβαλε στο αρχείο την υπόθεση σε ότι αφορά την διασύνδεση του Predator με την ΕΥΠ και την τελευταία που αφορά την καταδίκη ιδιωτών. Και θα κατηγορήσει την αντιπολίτευσή ότι είναι εκείνη που δεν σέβεται τις δικαστικές αποφάσεις αφού αμφισβητεί την απόφαση του Αρείου Πάγου. Με την μόνη διαφορά ότι την αρχική έρευνα αμφισβήτησε ο εισαγγελέας. Εξ ου και διέταξε νέα...

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μετακύλιση ευθυνών

Η Ν.Δ. θα επιχειρήσει, επίσης, να μετακυλήσει την ευθύνη για το γεγονός ότι οι εν λόγω κατηγορούμενοι δεν πήγαν φυλακή -παρά τα 126 χρόνια φυλάκισης που τους καταλόγισε το δικαστήριο – στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ που μετέτρεψε την παράνομη παρακολούθηση από κακούργημα σε πλημμέλημα τον Ιούνιο του 2019 κι ενώ είχαν προκηρυχθεί εκλογές.

Προκειμένου να διαχυθεί η ευθύνη και στο ΠΑΣΟΚ, η κυβέρνηση προτίθεται να ανακαλέσει στη μνήμη των βουλευτών και την ομιλία του πρώην προέδρου του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελου Βενιζέλου υπέρ της αλλαγής του Ποινικού Κώδικα.

Το πρόβλημα αρχίζει με την νέα έρευνα

Με τα μέχρι τώρα στοιχεία η κυβέρνηση εκτιμά ότι μπορεί να ξεπεράσει τον σκόπελο της Βουλής αφού επίσημη διασύνδεση της ΕΥΠ με το Predator δεν προκύπτει.

Το δύσκολο κομμάτι της υπόθεσης ξεκινάει με την νέα έρευνα σε συνδυασμό με μία σειρά από ερωτήματα που μένουν αναπάντητα από το 2022 μέχρι τώρα.

Όπως, για ποιον δούλευαν οι συγκεκριμένοι ιδιώτες που καταδικάστηκαν για το σκάνδαλο των υποκλοπών;

Παρακολουθώντας έναν πολιτικό αρχηγό (Ν. Ανδρουλάκη), το μισό υπουργικό Συμβούλιο της εποχής, αρχηγούς των Ενόπλων Δυνάμεων, επιχειρηματίες και δημοσιογράφους;

Ποιος έδωσε την εντολή;

Δούλευαν για τον εαυτό τους; Για μία ξένη χώρα; Ή για κάποιον άλλον;

Και με ποιο όφελος; Αν για παράδειγμα έκαναν τις υποκλοπές για τον εαυτό τους θα πρέπει να αποδειχθεί το κίνητρο.

Αν έπαιρναν εντολή από ξένη χώρα το σκάνδαλο παίρνει άλλες διαστάσεις αφού πρόκειται για κακούργημα και μετατρέπεται σε μείζον εθνικό ζήτημα. Και σε αυτήν την περίπτωση η κυβέρνηση δεν θα μπορεί να παραμείνει αδιάφορη υπό την έννοια της υποκλοπής ευαίσθητων κρατικών δεδομένων από άλλο κράτος.

Κι αν δεν αποδειχθεί τίποτε από τα παραπάνω τότε θα πρέπει να αποδειχθεί ποιος ήταν ο εντολέας.

Ο φόβος της φυλάκισης

Το κρίσιμο σημείο στην νέα έρευνα είναι το τι θα καταθέσουν παλιοί και νέοι μάρτυρες με τον κατάλογο να διευρύνεται σε όλους τους εργαζομένους στις εταιρίες Krikel και Intellexa.

Και με το ενδεχόμενο να βρεθούν πίσω από τα κάγκελα της φυλακής οι τέσσερις ιδιώτες να είναι ορατό εφόσον καταδικαστούν και στο Εφετείο.

Με ότι σημαίνει αυτό για την νευρικότητα που θα προκληθεί σε όλους τους μάρτυρες που θα παίξουν την ελευθερία τους κορώνα – γράμματα.