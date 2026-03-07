Καθεστώς ουδετερότητας με βάσεις που χρησιμοποιούνται για την επίθεση στο Ιράν και με ελληνικά πλοία-αεροσκάφη που επιχειρούν δεν υπάρχει.

Ο πόλεμος στο Ιράν και στην Μέση Ανατολή εξαπλώνεται. Ήδη οι νεκροί είναι εκατοντάδες, ανάμεσα τους και μικρά παιδιά. Οι υπόλοιπές επιπτώσεις του πολέμου έχουν ήδη αρχίσει να κάνουν της εμφάνισή τους (αυξήσεις τιμών σε ενέργεια και σε όλα τα προϊόντα, μεταναστευτικές ροές, οικονομική απειλή για χώρες που βασίζονται στον τουρισμό, επενδύσεις στον πόλεμο και όχι στην πραγματική ανάπτυξη, ανασφάλεια και αβεβαιότητα κλπ.).

Η χώρα μας εμπλέκεται ήδη έμμεσα στον πόλεμο, είτε μέσω των στρατιωτικών βάσεων που διατηρούν οι ΗΠΑ στη χώρα, είτε μέσω της συνδρομής των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στην Σαουδική Αραβία και αλλού.

Πρόκειται για ένα πόλεμο παράνομο, που έρχεται σε αντίθεση με το διεθνές δίκαιο και τις αποφάσεις του ΟΗΕ, ακόμα και του ΝΑΤΟ.

Για μια χώρα που έχει βασίσει όλη την γεωπολιτική στρατηγική της στο διεθνές δίκαιο η μη απερίφραστη καταδίκη του πολέμου είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και δίνει δικαιώματα σε επίδοξους αναθεωρητές.

Η χώρα μας έχει συμφέρον να καταδικάσει άμεσα τις Αμερικανό-ισραηλινές επιχιερήσεις και να κρατήσει στάση μη εμπλοκής - μη συνδρομής, επικεντρωμένη μόνο στην άμυνα και στην προστασία των ελληνικών συμφερόντων στην ευρύτερη περιοχή.

Έχει επίσης συμφέρον, να σφραγίσει τις αμερικανικές βάσεις στην επικράτεια τουλάχιστον μέχρι το πέρας των εχθροπραξιών, κατά το παράδειγμα της Ισπανίας.

Οτιδήποτε άλλο εγκυμονεί γεωπολιτικούς και οικονομικούς κινδύνους για τη χώρα.

Αν ορισμένοι πολεμόχαροι «μικροί Τραμπ» δεν ενδιαφέρονται για το ανθρωπιστικό σκέλος, ας σκεφτούν τι θα σημάνει για τον ελληνικό τουρισμό (για παράδειγμα) η απειλή ήπιας «εμπλοκής» λίγο πριν την έναρξη της τουριστικής σεζόν.

Όσο και αν επιχειρήσει η ελληνική κυβέρνηση να διαβεβαιώσει, ότι η χώρα μας δεν απειλείται και ότι οι πύραυλοι δεν θα φτάσουν στον ελληνικό εναέριο χώρο, λησμονούν ότι ο πόλεμος δεν γίνεται πάντα με συμβατικά μέσα. Και τότε θα είναι αργά για δικαιολογίες.

Ακόμα και μια μικρής κλίμακας ενέργεια (ως αντίποινα) για παράδειγμα στην Κρήτη αρκεί, για να τινάξει την ναυαρχίδα του ελληνικού τουρισμού, άρα και τη χώρα, στον αέρα.

Αλήθεια, αν ένας απελπισμένος ή φανατικός Ιρανός ζωστεί με εκρηκτικά και ανατιναχτεί για αντίποινα στην Κρήτη, ποιος θα ευθύνεται και ποιος θα πληρώσει το κόστος σε ζωές και περιουσίες;

Θα μας σώσουν τότε οι Belharra ή οι Patriot;

Η ελληνική κυβέρνηση οφείλει …χτες να καταδικάσει τις παράνομες επιθέσεις το Ιράν και να κλείσει τις βάσεις κατά το παράδειγμα της Ισπανίας.

Οφείλει να αναλάβει πρωτοβουλίες σε ΟΗΕ, ΕΕ, ΝΑΤΟ μαζί με όλες τις χώρες που θα κληθούν άμεσα να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις του πολέμου για άμεση κατάπαυση του πυρός.

Οφείλει να λάβει χτες μέτρα στήριξης ενάντια στην ακρίβεια (π.χ. μείωση ΕΦΚ στα κάυσιμα και να θεσπίσει πλαφόν στο περιθώριο κέρδους(όπως ίσχυε το 2025).

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη και ίδιος ο Πρωθυπουργός πρέπει να καλέσει άμεσα το συμβούλιο πολιτικών αρχηγών και να καταλήξει στη μια και μόνο αποδεκτή εθνική γραμμή:

Όχι στον πόλεμο - καμία εμπλοκή-καμία συνδρομή.

Αν η κυβέρνηση δεν ενεργήσει άμεσα είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για ότι συμβεί από εδώ και πέρα.

(Ο Διονύσης Τεμπονέρας είναι Νομικός)