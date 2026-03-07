Προσωρινή η συσπείρωση γύρω από την κυβέρνηση, ανησυχία για την ακρίβεια και το προσφυγικό που θα ακολουθήσουν, αλλά και για το τέλος του Ταμείου Ανάπτυξης- Για ποιους λόγους θα επισπευστούν οι κάλπες- Η επιδίωξη των παραγραφών για ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές!

Μονόδρομος μοιάζουν πλέον οι πρόωρες κάλπες για την κυβέρνηση, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να εξετάζει ήδη σοβαρά το ενδεχόμενο.

Η συσπείρωση γύρω από την κυβέρνηση σε περίπτωση εθνικών κινδύνων αποτελεί αξίωμα στην πολιτική και φυσικά ισχύει και τώρα, με τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν η Ελλάδα και η Κύπρος από τον πόλεμο που κήρυξαν Τραμπ και Νετανιάχου στο Ιράν και την «τυφλή» αντίδραση της Τεχεράνης. Οι επόμενες δημοσκοπήσεις, όπως προαναγγέλλεται πριν καλά καλά διεξαχθούν, θα δείξουν πως η ΝΔ αυξάνει τις δυνάμεις της, ανεβαίνει η δημοτικότητα και η «καταλληλότητα» του Κ. Μητσοτάκη, ενώ οι χειρισμοί της κυβέρνησης στον πόλεμο του Ιράν βρίσκουν ευρεία αποδοχή.

Αισιόδοξα νέα για το Μαξίμου θα μπορούσε να πει κανείς. «Μόνο που έχουν ένα πρόβλημα», λέει ένας κορυφαίος υπουργός, «έρχονται πολύ νωρίτερα από τότε που είναι προγραμματισμένες οι εκλογές». Και έχει απόλυτο δίκιο.

Τα «αισιόδοξα νέα» για την κυβέρνηση έρχονται τώρα. Όσο όμως ο πόλεμος διαρκεί το κλίμα θα αλλάζει.

Πρώτο και κυριότερο κακό νέο είναι η ακρίβεια που ήδη ξεκινάει και που υπολογίζεται ότι το επόμενο διάστημα θα λάβει μεγάλες διαστάσεις. Όσο περισσότερο διαρκέσει ο πόλεμος τόσο μεγαλύτερη θα είναι η ακρίβεια. Η κυβέρνηση το γνωρίζει και ήδη, πριν καν δούμε τις αυξήσεις, ξεκίνησε τις εξαγγελίες: Επιταγές ακρίβειας, φουλ πας και λοιπές επιδοματικές πολιτικές, όπως έγινε και μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία. Όπως τότε έτσι και τώρα η κυβέρνηση υποστηρίζει πως η ακρίβεια που έρχεται είναι εισαγόμενη, πλην όμως το ίδιο επιχείρημα ακούει ο πολίτης επτά χρόνια τώρα και δύσκολα θα συνεχίσουν να το συμμερίζονται ακόμα και όσοι απέμειναν να το πράττουν σήμερα. Όπως αποδεικνύεται και από τις δημοσκοπήσεις η ακρίβεια «ψαλιδίζει» τα εισοδήματα ταυτόχρονα όμως τρώει και το πολιτικό κεφάλαιο και την κοινωνική αποδοχή της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Δεύτερον, αναμένεται μείωση του τουρισμού αλλά και προβλήματα με τα εισοδήματα, όπου ήδη η κυβέρνηση συναντά αντιδράσεις από τους κοινωνικούς φορείς για την αύξηση του κατώτατου μισθού που σχεδίαζε «να δώσει» στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα αντί να επαναφέρει τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Η κυβέρνηση λόγω προεκλογικής περιόδου θέλει οι εργοδότες να δώσουν αύξηση πάνω από τον πληθωρισμό προκειμένου να αλλάξει το πολιτικό κλίμα αλλά ο πόλεμος αρχίζει να προκαλεί προβληματισμό για το τι θα επιλεγεί.

Τρίτον, μεγάλη είναι η ανησυχία για το προσφυγικό-μεταναστευτικό που θα προκληθεί από τον πόλεμο στο Ιράν. Όχι μόνο γιατί το Ιράν αποτελεί φράγμα για μετανάστες από το Αφγανιστάν, ούτε μόνο γιατί πολλοί εργαζόμενοι στις χώρες του Κόλπου θα αναγκαστούν να αναζητήσουν αλλού εργασία. Αλλά και γιατί οι συγκρούσεις που εκτιμάται ότι θα ξεσπάσουν στο έδαφος του Ιράν με ενεροποίηση των Κούρδων και των Αζέρων της αχανούς αυτής χώρας θα προκαλέσουν μεγάλα μεταναστευτικά και προσφυγικά κύματα.

Τέταρτον, τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ και κυρίως των υποκλοπών αναμένεται να οδηγήσουν σε νέες έρευνες για αναζήτηση και τυχόν ποινικών ευθυνών πολιτικών προσώπων. Το Μαξίμου δείχνει να επιθυμεί παραγραφές, κάτι που εκτιμά πως μπορεί να επιτευχθεί με πρόωρες κάλπες.

Πέμπτο, ολοκληρώνεται το Ταμείο Ανάπτυξης με ότι αυτό σηματοδοτεί για την πορεία της οικονομίας τα επόμενα χρόνια, πέραν του πρόσθετου στοιχείου των επιπτώσεων του πολέμου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να βρεθεί μπροστά στο δίλημμα να επιλέξει να υποστεί η κυβέρνησή του και προσωπικά ο ίδιος το πολιτικό κόστος ή να επιλέξει να προχωρήσει σε πρόωρες κάλπες ζητώντας νωπή λαϊκή εντολή για το χειρισμό μείζονων θεμάτων που θα προκύψουν από τον πόλεμο.

Ο πρωθυπουργός είχε σχεδιάσει τις πρόωρες κάλπες τον Απρίλιο του 2027 και μέχρι την επέμβαση Τραμπ -Νετανιάχου στο Ιράν όλα έδειχναν πως το χρονοδιάγραμμα αυτό θα τηρούνταν. Από τη στιγμή όμως που ο πόλεμος τραβάει χρονικά πολύ μακρύτερα του αναμενομένου τότε τα πολιτικά αποτελέσματα που θα παραχθούν θα είναι πολύ δύσκολα για την κυβέρνηση. Για πολλούς, ακόμα και για κορυφαίους υπουργούς, οι κάλπες το αργότερο τον προσεχή φθινόπωρο αποτελούν μονόδρομο για τον πρωθυπουργό. Με «πακέτο» ενίσχυσης των φτωχότερων κοινωνικών στρωμάτων τον Απρίλιο και -αν οι κάλπες πάνε μετά τη ΔΕΘ με «πακέτο μέτρων» τον Σεπτέμβριο, καθώς από το τέλος της χρονιάς το κοινωνικό κλίμα θα βαρύνει πολύ για τη Νέα Δημοκρατία. Α, και για να προλάβει την ίδρυση των κομμάτων του Αλέξη Τσίπρα, της Μαρίας Καρυστιανού και πιθανόν του Αντώνη Σαμαρά.

