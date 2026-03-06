Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για «μοναδικό τεκμήριο της ναζιστικής θηριωδίας»

Στην κατοχή της Ελλάδας βρίσκεται πλέον η συλλογή Χόιερ με τα φωτογραφικά ντοκουμέντα από την εκτέλεση Ελλήνων πατριωτών στην Καισαριανή, όπως ανέφερε με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για ένα «μοναδικό τεκμήριο της ναζιστικής θηριωδίας», το οποίο, όπως σημείωσε, αναδεικνύει ταυτόχρονα και τους αγώνες του ελληνικού λαού απέναντι στον φασισμό. Σύμφωνα με τον ίδιο, πρόκειται για σημαντικά μνημεία της νεότερης ελληνικής ιστορίας, τα οποία αποκτήθηκαν έπειτα από άμεσες ενέργειες του Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού της Ελλάδας, προτού καταλήξουν στο διεθνές εμπόριο.

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι το υπουργείο είναι ο πλέον αρμόδιος φορέας για τη συντήρηση, τη διαχείριση και τη δημόσια ανάδειξη του υλικού στο εξής.

Όπως ανέφερε, είχε την ευκαιρία να δει από κοντά τον «πολύτιμο αυτόν θησαυρό» εκ μέρους όλων των Ελλήνων, εκφράζοντας συγκίνηση και υπερηφάνεια για την ιστορική μνήμη και για όσους αγωνίστηκαν κατά τη διάρκεια της Κατοχής. Στην ανάρτησή του σημείωσε ότι το μήνυμα των αγωνιστών που εκτελέστηκαν ήταν η υπεράσπιση μιας ελεύθερης και δημοκρατικής Ελλάδας.

Παράλληλα, τόνισε ότι αντίτυπα των φωτογραφιών θα πρέπει να δοθούν και στους συγγενείς των εκτελεσμένων, ώστε το υλικό να αποτελέσει στη συνέχεια συλλογικό κτήμα και να συμβάλει στην ανάδειξη της ιστορικής μνήμης της Εθνική Αντίσταση στην Ελλάδα (1941–1944).

Κλείνοντας, ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι, περισσότερα από οκτώ δεκαετίες μετά τα γεγονότα της Εκτέλεση των 200 στην Καισαριανή, η χώρα εξακολουθεί να αντλεί διδάγματα από την ιστορία της, μετατρέποντας τη συλλογική μνήμη σε στοιχείο ενότητας και οδηγό για το μέλλον.

