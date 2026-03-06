Τα περιστατικά σχολικής βίας δεν αποτελούν μεμονωμένα γεγονότα ούτε αποτέλεσμα «κακών παιδιών» αναφέρει το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του.

Με αφορμή την 6η Μαρτίου, Πανελλήνια Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού, το ΚΚΕ τονίζει σε ανακοίνωσή του ότι η συγκεκριμένη ημέρα δεν πρέπει να περιορίζεται σε «τυπικές ημερομηνίες ευαισθητοποίησης», με ευχολόγια και επικοινωνιακές καμπάνιες.

Σύμφωνα με το κόμμα, τα περιστατικά σχολικής βίας δεν αποτελούν μεμονωμένα γεγονότα ούτε αποτέλεσμα «κακών παιδιών», αλλά κοινωνικό σύμπτωμα που συνδέεται με τις συνθήκες μέσα στις οποίες μεγαλώνουν και διαμορφώνονται οι νέοι. Όπως επισημαίνεται, η επιθετικότητα στο σχολείο αντανακλά ευρύτερες κοινωνικές σχέσεις και αντιλήψεις, ενώ γίνεται αναφορά και στη διάδοση φασιστικών αντιλήψεων.

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι το φαινόμενο δεν μπορεί να εξετάζεται αποκομμένο από το γενικότερο κοινωνικό περιβάλλον, ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου –όπως σημειώνεται– οι λαοί βιώνουν πολέμους, διεθνείς ανταγωνισμούς και φαινόμενα βίας. Το ΚΚΕ αναφέρει ότι όταν οι νέοι μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον όπου κυριαρχούν ο ανταγωνισμός και η υποτίμηση της ανθρώπινης ζωής, δημιουργούνται συνθήκες που ευνοούν την εκδήλωση βίαιων συμπεριφορών και μέσα στο σχολείο.

Παράλληλα, το κόμμα ασκεί κριτική σε προσεγγίσεις που, όπως υποστηρίζει, μεταθέτουν την ευθύνη αποκλειστικά στο άτομο, την οικογένεια ή το σχολείο, «αθωώνοντας το σύστημα» που –κατά την άποψή του– παράγει κοινωνικές ανισότητες και αποκλεισμούς. «Το σχολείο δεν είναι νησίδα έξω από την κοινωνία, αλλά καθρέφτης της», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Το ΚΚΕ εκφράζει επίσης αντίθεση σε πολιτικές που, όπως υποστηρίζει, αξιοποιούν το ζήτημα του σχολικού εκφοβισμού για την ενίσχυση της καταστολής, της επιτήρησης και της ποινικοποίησης περιστατικών της σχολικής ζωής. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τέτοιες πρακτικές στοχοποιούν τη συλλογική δράση μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τέλος, το κόμμα δηλώνει ότι διεκδικεί ένα σχολείο που θα προσφέρει ολόπλευρη μόρφωση και θα καλλιεργεί τη φιλία, τη δημιουργικότητα και τη συνεργασία, ενώ εκφράζει την αντίθεσή του σε πολιτικές όπως το Εθνικό Απολυτήριο και στη δημιουργία Τεχνικών Γυμνασίων, τα οποία –όπως αναφέρει– ενισχύουν κοινωνικούς διαχωρισμούς.

Το ΚΚΕ καλεί μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς να ενισχύσουν τη φωνή τους ενάντια στις αιτίες που, σύμφωνα με το ίδιο, γεννούν το φαινόμενο της σχολικής βίας, διεκδικώντας ένα σχολείο και μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς.