To πλήγμα σκότωσε 150 μαθήτριες, σύμφωνα με τον πρέσβη του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη.

Στρατιωτικοί ερευνητές των Ηνωμένων Πολιτειών θεωρούν πιθανό οι αμερικανικές δυνάμεις να ευθύνονται για το πλήγμα σε σχολείο θηλέων στο Ιράν το Σάββατο, όπου σκοτώθηκαν δεκάδες παιδιά, ωστόσο δεν έχουν ακόμη καταλήξει σε τελικό συμπέρασμα καθώς δεν έχουν ολοκληρώσει την έρευνά τους, δήλωσαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Reuters.

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ επιβεβαίωσε την Τετάρτη ότι ο αμερικανικός στρατός ερευνά το περιστατικό. «Φυσικά, ποτέ δεν στοχεύουμε σε αμάχους. Ωστόσο, το εξετάζουμε και το διερευνούμε».

{https://www.youtube.com/shorts/d4IVSWF5Gss}

Οι αξιωματούχοι που επικαλείτα το Reuters δεν απέκλεισαν το ενδεχόμενο να προκύψουν νέα στοιχεία που να απαλλάσσουν τις ΗΠΑ και να δείξουν άλλον υπέυθυνο.

Ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι ΗΠΑ δεν θα στόχευαν σκόπιμα σχολείο: «Το υπουργείο Πολέμου θα διερευνήσει αν ήταν δικό μας πλήγμα, και θα παραπέμψω την ερώτησή σας σε αυτούς».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το σχολείο θηλέων στο νότιο Ιράν χτυπήθηκε το Σάββατο, κατά την πρώτη μέρα των αμερικανικών και ισραηλινών επιθέσεων στη χώρα.

Ο πρέσβης του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη στη Γενεύη, Ali Bahreini, δήλωσε ότι το πλήγμα σκότωσε 150 μαθήτριες.

Το Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τον αριθμό των νεκρών.

Με πληροφορίες από Reuters