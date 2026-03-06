O Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στo Reuters ότι δεν ανησυχεί για την αύξηση των τιμών της βενζίνης στις Ηνωμένες Πολιτείες, ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης με το Ιράν, τονίζοντας ότι προτεραιότητά του είναι η στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ.

«Δεν έχω καμία ανησυχία γι’ αυτό», είπε σχετικά με τις υψηλότερες τιμές στα πρατήρια.

«Θα πέσουν πολύ γρήγορα όταν τελειώσει αυτό. Και αν ανέβουν, ας ανέβουν - αυτό (που συμβαίνει) είναι πολύ πιο σημαντικό από το να αυξηθεί λίγο η τιμή της βενζίνης».

Οι παγκόσμιες τιμές πετρελαίου έχουν αυξηθεί κατά 16% από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος το Σάββατο, καθώς η εξάπλωση της σύγκρουσης έχει διαταράξει τις προμήθειες από τη Μέση Ανατολή.

Η μέση τιμή της βενζίνης στις ΗΠΑ έχει αυξηθεί κατά 27 σεντς από την περασμένη εβδομάδα και έφτασε τα 3,25 δολάρια ανά γαλόνι

Ο Τραμπ δήλωσε ότι το κόστος «δεν έχει αυξηθεί πολύ».

Η τοποθέτηση αυτή αποτελεί αλλαγή ρητορικής για τον Αμερικανό πρόεδρο, ο οποίος είχε επισημάνει τη μείωση των τιμών της βενζίνης στην ομιλία του για την State of the Union τον περασμένο μήνα.

Η αύξηση των τιμών της βενζίνης θα μπορούσε να βλάψει τους Ρεπουμπλικανούς συμμάχους του Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Με πληροφορίες από Reuters