Ηλεκτρονική ψήφο στις εκλογές του 2028 εξετάζει η κυβέρνηση όπως αποκάλυψε ο υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος.

Τάμπλετ πίσω από το παραβάν και όχι φακέλους προανήγγειλε ο υπουργός Εσωτερικών, Θοδωρής Λιβάνιος τονίζοντας πως η κυβέρνηση σκέφτεται σοβαρά την θέσπιση ηλεκτρονικής ψήφου αρχής γενομένης από τις αυτοδιοικητικές εκλογές το 2028.

Όπως ανέφερε στην ΕΡΤnews, θα δημιουργηθούν 400 τμήματα σε όλη τη χώρα, με παραβάν με τάμπλετ αντί για ψηφοδέλτιο.

Παράλληλα, καταργείται ο δεύτερος γύρος στις αυτοδιοικητικές εκλογές. Δήμαρχος θα εκλέγεται ο υποψήφιος που παίρνει το 42% των ψήφων. Αν το ποσοστό δεν επιτευχθεί, θα συνυπολογίζεται η δεύτερη εναλλακτική ψήφος που θα υπάρχει σε κάθε ψηφοδέλτιο.

Επιστολική ψήφος στις ευρωεκλογές

Ο κ. Λιβάνιος παρουσίασε τις αλλαγές που προωθεί η κυβέρνηση στο δημόσιο. Η επιστολική ψήφος για τους Έλληνες του εξωτερικού θα εφαρμοστεί στις ευρωεκλογές, καθώς το κανονιστικό πλαίσιο καθορίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τόνισε πως για τις εθνικές εκλογές, ωστόσο, υπάρχουν συνταγματικές αμφιβολίες ως προς το αν μπορεί να εφαρμοστεί. Παρ’ όλα αυτά, η Νέα Δημοκρατία θα προτείνει την καθιέρωσή της στην επόμενη συνταγματική αναθεώρηση.

Όπως είπε, στόχος είναι η απλοποίηση της διαδικασίας για τους ετεροδημότες, με τη διεύρυνση της συμμετοχής. Σήμερα, για να στηθεί εκλογικό τμήμα ετεροδημοτών απαιτούνται τουλάχιστον 30 ψηφοφόροι από τον ίδιο δήμο. Αυτό δημιουργεί προβλήματα, ειδικά σε νησιά. Για παράδειγμα, ένας ψηφοφόρος από την Καστοριά που εργάζεται στη Μύκονο χρειάζεται να βρεθούν άλλοι 30 συντοπίτες του για να μπορέσει να ψηφίσει.

Παράλληλα, το υπουργείο όπως είπε εξετάζει τη δημιουργία ενός εκλογικού τμήματος ετεροδημοτών ανά νησί ή μεγάλους δήμους, ώστε περισσότεροι εργαζόμενοι να έχουν πρόσβαση στην κάλπη.

Για το φαινόμενο της αποχής, ο υπουργός σημείωσε ότι οφείλεται είτε σε πολιτικούς λόγους είτε σε αντικειμενικές δυσκολίες. Η κυβέρνηση, ανέφερε, προσπαθεί να εξαντλήσει όλα τα θεσμικά εργαλεία ώστε «όσοι θέλουν να ψηφίσουν, να μπορούν να το κάνουν».