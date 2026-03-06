Η Ελληνική εξωτερική πολιτική παραμένει προσηλωμένη στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου τόνισε η υφυπουργός Εξωτερικών, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου.

Η Ελλάδα δεν συμμετέχει με κανέναν τρόπο στον πόλεμο και δεν προτίθεται να εμπλακεί, ξεκαθάρισε από το βήμα της Ολομέλειας η υφυπουργός Εξωτερικών, Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου. Όπως τόνισε, η συνδρομή της χώρας προς την Κύπρο έχει αποκλειστικά προληπτικό χαρακτήρα, λαμβάνοντας υπόψη τις απειλές που έχουν διατυπωθεί.

Η ίδια υπογράμμισε ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική παραμένει προσηλωμένη στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και βασίζεται στις αρχές του «διαλόγου, της διπλωματίας και της Δημοκρατίας». Παράλληλα, επανέλαβε ότι η Αθήνα στηρίζει την επιστροφή στη διπλωματική οδό και την άμεση αποκλιμάκωση της έντασης.

«Η Ελλάδα δεν εμπλέκεται ούτε σκοπεύει να εμπλακεί στη σύγκρουση. Από την πρώτη στιγμή καλούμε όλες τις πλευρές σε αυτοσυγκράτηση», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η χώρα παραμένει αξιόπιστος συνομιλητής στην περιοχή, διατηρώντας σχέσεις τόσο με το Ισραήλ όσο και με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, κάλεσε το Ιράν να άρει άμεσα τον αποκλεισμό στα Στενά του Ορμούζ.

Νωρίτερα, ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρος Καζαμίας, άσκησε κριτική στην κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για «ασαφείς» και «γενικόλογες» αναφορές σχετικά με τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Όπως ανέφερε, δεν υπάρχει σαφής καταδίκη του πολέμου, προειδοποιώντας ότι υπάρχει κίνδυνος η Κύπρος να βρεθεί στη ζώνη της σύγκρουσης. Παράλληλα, ζήτησε η ελληνική παρουσία στη Μεγαλόνησο να έχει ως βασικό στόχο την απεμπλοκή από την κρίση.