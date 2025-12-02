Πίσω από τις θριαμβολογίες κρύβεται ένα σύστημα που αφήνει ανέγγιχτα τα μνημονιακά όρια και μετατρέπει τη συμφωνία σε επικοινωνιακή βιτρίνα. Γράφει ο Νίκος Μαρκάτος, Ομότιμος Καθηγητής ΕΜΠ, π.Πρύτανης, Γ.Γ.Ευρωπαϊκής Ένωσης Ομότιμων Καθηγητών.

Μια τεχνοκρατική, αντικειμενική αποτίμηση της νέας συμφωνίας για τις συλλογικές συμβάσεις: τι πραγματικά αλλάζει, τι παραμένει ίδιο, και αν πράγματι δικαιολογείται η κυβερνητική θριαμβολογία.

ΤΙ ΑΛΛΑΞΕ (ΛΙΓΑ ΚΑΙ ΜΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΑ)

Επαναβεβαιώθηκε η πρόθεση κυβέρνησης – εργοδοτών – ΓΣΕΕ να ενισχύσουν τον «κοινωνικό διάλογο».

Θεσμοθετήθηκε ένα πλαίσιο συνεργασίας, ώστε να συζητούνται κλαδικές συμβάσεις συχνότερα.

Υπάρχει μια συμβολική αναγνώριση ότι η χώρα πρέπει να επιστρέψει σε πιο συλλογικά μοντέλα εργασιακής διαπραγμάτευσης.

Ανακοινώθηκε πρόθεση για σταδιακή αύξηση κάλυψης εργαζομένων από κλαδικές συμβάσεις, αλλά χωρίς εργαλείο υποχρεωτικής εφαρμογής.

ΤΙ ΔΕΝ ΑΛΛΑΞΕ (ΤΑ ΚΥΡΙΩΤΕΡΑ & ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ)

Ο κατώτατος μισθός ΔΕΝ επανήλθε σε συλλογικές διαπραγματεύσεις.

Παραμένει αποκλειστικά κυβερνητική απόφαση.

Οι κλαδικές συμβάσεις ΔΕΝ αποκτούν υποχρεωτική επεκτασιμότητα.

Χωρίς αυτό, η σύμβαση εφαρμόζεται μόνο εκεί όπου ήδη συμφωνεί ο εργοδότης.

Δεν επανήλθε η αρχή της ευνοϊκότερης ρύθμισης.

Έτσι, μια χειρότερη επιχειρησιακή σύμβαση συνεχίζει να ακυρώνει μια καλύτερη κλαδική.

Δεν περιορίστηκε η μερική απασχόληση και η επισφάλεια.

Το 40% των νέων συμβάσεων συνεχίζουν να είναι μερικής απασχόλησης και «σπαστές».

Δεν άλλαξε το πλαίσιο για το 13ωρο (παραμένουν τα παράθυρα που πρόσφατα θεσπίστηκαν).

Δεν δημιουργήθηκε μηχανισμός ελέγχου για να εφαρμοστούν οι συμβάσεις εκεί όπου θα υπογραφούν.

Δεν αυξήθηκαν αυτόματα οι μισθοί.

Καμία σύμβαση καμία πραγματική αύξηση στην πράξη.

ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ: ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Είναι πολιτικό μήνυμα, όχι ουσιαστική μεταρρύθμιση.

«Ξαναβάζει στο τραπέζι» τις συλλογικές συμβάσεις, αλλά χωρίς εργαλεία εφαρμογής.

Δεν μεταβάλλει τη μνημονιακή αρχιτεκτονική της αγοράς εργασίας.

Δίνει στην κυβέρνηση κάτι «ωραίο» να παρουσιάσει διεθνώς.

Στην πράξη, ο εργαζόμενος δεν θα δει άμεση αλλαγή στην τσέπη.

Συμπέρασμα: Δικαιολογείται η θριαμβολογία;Η ψύχραιμη αλήθεια.

Η συμφωνία έχει περισσότερο συμβολικό και επικοινωνιακό χαρακτήρα. Δεν αλλάζει το θεσμικό πλαίσιο της τελευταίας δεκαπενταετίας, δεν αυξάνει άμεσα τους μισθούς και δεν ενισχύει ουσιαστικά τις συλλογικές διαπραγματεύσεις. Συνεπώς, η θριαμβολογία δεν δικαιολογείται.

Γιατί:

δεν αλλάζει το θεσμικό πλαίσιο που οδήγησε στους χαμηλούς μισθούς,

δεν αποκαθίσταται η πραγματική συλλογική διαπραγμάτευση,

δεν υπάρχει δεσμευτικότητα,

δεν προκύπτει καμία αυτόματη βελτίωση για τους εργαζόμενους,

η πλειοψηφία συνεχίζει να ζει με λιγότερα από 1.000€ και υψηλό κόστος ζωής.

Είναι λοιπόν κυρίως επικοινωνιακή κίνηση.

Η κυβέρνηση έχει περισσότερη ανάγκη από «θετικές ειδήσεις» παρά η αγορά εργασίας από νέες διατάξεις.

Δεν είναι ψέμα ότι υπάρχει διάλογος – είναι ψέμα ότι άλλαξε η πραγματικότητα. Η κυβέρνηση μιλά για «ιστορική στιγμή», όμως το πλαίσιο μένει ίδιο: παγωμένοι μισθοί, περιορισμένες διαπραγματεύσεις, καμία ουσιαστική αλλαγή για τον εργαζόμενο.

Αυτή είναι τότε η πιο ακριβής διατύπωση. «Συλλογικές Συμβάσεις: Η Επιστροφή που Έμεινε στα Λόγια».