Χώρισαν οι δρόμοι του Netflix και του «As Ever».

Το Netflix δεν είναι πλέον χρηματοδότης του «As Ever», της εταιρείας της Μέγκαν Μάρκλ.

Η δούκισσα του Σάσεξ λάνσαρε την εταιρεία πριν από 11 μήνες, παρουσιάζοντας μια συλλογή με τσάι, μαρμελάδα, μέλι και μείγματα ζαχαροπλαστικής. Η ίδρυση της εταιρείας συνέπεσε με το λανσάρισμα του «With Love, Meghan», την εκπομπή της Μαρκλ στο Netflix, στην οποία μαγείρευε με φίλους και συνεργάτες της.

«Το πάθος της Μέγκαν να αναδεικνύει τις καθημερινές στιγμές με όμορφους αλλά απλούς τρόπους ενέπνευσε τη δημιουργία της “As Ever” και χαιρόμαστε που συμβάλαμε στην υλοποίηση αυτού του οράματος. Όπως ήταν πάντα σκοπός, η Μέγκαν θα συνεχίσει να αναπτύσσει το brand και θα το πάει στο επόμενο κεφάλαιό του ανεξάρτητα», δήλωσε στο Variety εκπρόσωπος του Netflix.

Εκπρόσωπος της Μέγκαν Μαρκλ και του πρίγκιπα Χάρι ανέφερε πως το brand «είναι ευγνώμων για τη συνεργασία με το Netflix στο λανσάρισμα και την πρώτη χρονιά μας. Έχουμε βιώσει ουσιαστική και ραγδαία ανάπτυξη και το “As Ever” είναι πλέον έτοιμο να σταθεί στα πόδια του».

Σε συνέντευξη στο Variety τον Μάρτιο του 2025, ο συνδιευθύνων σύμβουλος του Netflix, Τεντ Σαράντος, είχε πει πως η πλατφόρμα ήταν «παθητικός συνεργάτης της εταιρείας της Μέγκαν».