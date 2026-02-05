Οι φορείς που προσκλήθηκαν χαιρέτισαν το νομοσχέδιο.

Την ώρα που το πολιτικό θερμόμετρο χτυπά κόκκινο στην Ολομέλεια της Βουλής για το μεταναστευτικό, εν μέσω εντάσεων διεξάγεται και η συζήτηση στην επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων του νομοσχεδίου Κεραμέως για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Η αντιπολίτευση κατήγγειλε αποκλεισμό των εκπροσώπων των εργαζόμενων από την ακρόαση των εξωκοινοβουλευτικών φορέων, με το ΚΚΕ και την Νέα Αριστερά να αποχωρούν από τη συνεδρίαση σε ένδειξη διαμαρτυρίας.

Ο βουλευτής του ΚΚΕ, Χρήστος Κατσώτης, τόνισε πως το κόμμα του δεν πρόκειται να νομιμοποιήσει μια «συνεδρίαση - φιάσκο», στην οποία βρίσκονται οι κοινωνικοί εταίροι «για να συμφωνήσουν ότι θα τσακίζονται οι μισθοί και τα δικαιώματα των εργαζομένων». Η Θεανώ Φωτίου από την Νέα Αριστερά εγκάλεσε την κυβέρνηση για ετεροβαρή πρόσκληση στις εργοδοτικές οργανώσεις έναντι των εργαζομένων με ευθύνη της Νίκης Κεραμέως.

Πυρά και από τον Παύλο Χρηστίδη του ΠΑΣΟΚ, που επισήμανε πως η αντιπολίτευση κατέθεσε προτάσεις για την παρουσία εκπροσώπων των εργαζομένων στη σημερινή συνεδρίαση, οι οποίες απορρίφθηκαν. Για ένα εξαιρετικά κρίσιμο νομοσχέδιο στο οποίο θα τοποθετηθούν λιγοστοί φορείς, έκανε λόγο από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ ο Γιώργος Γαβρήλος.

«Οι φορείς καλύπτουν το σύνολο των εργαζομένων υπό την ομπρέλα της ΓΣΕΕ, είτε μας αρέσει, είτε δεν μας αρέσει», απάντησε παίρνοντας το λόγο η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, υπογραμμίζοντας πως «είναι η πρώτη φορά στη Μεταπολίτευση που υπάρχει συμφωνία με όλους τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους, την οποία χαιρετίζει όλη η Ευρώπη αλλά και η ελληνική κοινωνία». Παράλληλα τόνισε ότι, «ο κοινωνικός διάλογος φαίνεται πιο εύκολος από τον πολιτικό…».

Οι φορείς που προσκλήθηκαν χαιρέτισαν το νομοσχέδιο με τον πρόεδρο του ΣΕΒ Σπύρο Θεοδωρόπουλο να μιλά για πραγματική τομή ενώ ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργος Καββαδάς ανέφερε πως η κοινωνική συμφωνία είναι προϊόν ενός ουσιαστικού κοινωνικού διαλόγου. Θετικά τοποθετήθηκε και ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος.