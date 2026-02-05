Μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι της Τρυφλίας Μεσσηνίας, με την Πολιτική Προστασία θα προειδοποιεί για την κακοκαιρία.

Σε πλήρη εξέλιξη είναι η κακοκαιρία που θα σαρώσει πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Μεσσηνία. Στους κατοίκους της περιοχής μάλιστα εστάλη και μήνυμα από το 112.

Η Πολιτική Προστασία ζητά από τους κατοίκους να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών.

«Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων στη Δημοτική Κοινότητα Τριφυλίας περιορίστε τις μετακινήσεις σας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται συγκεκριμένα.

Προβλήματα στον δρόμο Κυπαρισσίας - Φιλιατρών στο ύψος της Τερψιθέας, όπου έχει συγκεντρωθεί μεγάλος όγκος υδάτων.

Σύμφωνα με ενημέρωση από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Αντώνη Βλάχο ανάλογα προβλήματα παρατηρούνται και σε άλλα σημεία του Δήμου Τριφυλίας.

Μηχανήματα έργου του Δήμου Τριφυλίας, αλλά και Πυροσβεστική προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα, όπου αυτά εντοπίζονται, ενώ να σημειώσουμε ότι πριν λίγη ώραεστάλη μήνυμα από το 112 προειδοποιώντας για τα έντονα καιρικά φαινόμενα.