Σαρωτικό το πέρασμα της κακοκαιρίας στη Ηλεία.

Κύμα κακοκαιρίας πλήττει τον νομό Ηλείας με τα καιρικά φαινόμενα να έχουν δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο ενώ πυρόπληκτες κοινότητες στην Αρχαία Ολυμπία, έχουν δεχτεί σοβαρό πλήγμα.

Κλειστοί δρόμοι και διακοπή κυκλοφορίας

Κλειστός παραμένει αυτή την ώρα ο δρόμος Κυπαρισσία – Πύργος, στο ύψος της Κυπαρισσίας και συγκεκριμένα λίγο έξω από την πόλη, εξαιτίας της έντονης βροχόπτωσης που προκάλεσε πλημμύρα στο οδόστρωμα και μεταφορά φερτών υλικών.

Στο σημείο βρίσκεται η Αστυνομία, η οποία έχει προχωρήσει σε διακοπή της κυκλοφορίας για λόγους ασφάλειας. Παράλληλα επιχειρεί η Πυροσβεστική, ενώ έχουν κινητοποιηθεί και μηχανήματα έργου για την απομάκρυνση των φερτών υλικών και τον καθαρισμό του δρόμου.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με το ilialive.gr, υπάρχουν αναφορές για σπίτια που έχουν πλημμυρίσει σε κοντινή απόσταση από το σημείο του προβλήματος, λόγω της κακοκαιρίας.

Κλειστός είναι επίσης και ο δρόμος στην είσοδο του χωριού Καρυές, καθώς, σύμφωνα με τις πληροφορίες, πέντε δέντρα έχουν πέσει στο οδόστρωμα από την κακοκαιρία, με αποτέλεσμα να διακοπεί η διέλευση οχημάτων έως την απομάκρυνσή τους.

Πύργος: Σε εξέλιξη πλημμυρικά φαινόμενα - Εκκενώθηκαν σχολεία

Η ισχυρή βροχόπτωση που σημειώνεται από τις πρωινές ώρες έχει προκαλέσει εκτεταμένα πλημμυρικά φαινόμενα σε αρκετούς δρόμους της πόλης του Πύργου, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία.

Σε λίμνη έχουν μετατραπεί η οδός Υψηλάντου και η οδός Πατρών, με τα νερά να καθιστούν δύσκολη τη διέλευση των οχημάτων, ενώ οι οδηγοί κινούνται με μεγάλη προσοχή. Ανάλογη εικόνα καταγράφεται και σε άλλα σημεία της πόλης, όπου τα φρεάτια δεν προλαβαίνουν να απορροφήσουν τον όγκο του νερού.

Οι αρμόδιες αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή, παρακολουθώντας την εξέλιξη των φαινομένων, ενώ συστήνεται στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Πλημμυρικά φαινόμενα σημειώθηκαν ακόμα και σε σχολεία τα οποία εκκενώθηκαν για προληπτικούς λόγους. Ειδικότερα στο 5ο Νηπιαγωγείο, στο 3ο Δημοτικό και στο 4ο Γυμνάσιο οι μαθητές απομακρύνθηκαν προληπτικά με την βοήθεια της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου. Στο 4ο Δημοτικό σχολείο απορροφήθηκαν τα νερά και το μάθημα συνεχίστηκε κανονικά.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πλημμύρισαν σπίτια στην οδό Παπαγεωργίου, όπου δυνάμεις της Πυροσβεστικής πραγματοποιούν επιχειρήσεις άντλησης υδάτων αλλά και απομάκρυνσης κατοίκων από πλημμυρισμένες οικίες, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλειά τους.

Η κυκλοφορία στην οδό Παπαγεωργίου έχει αποκλειστεί, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες παραμένουν σε επιφυλακή για την παροχή βοήθειας όπου χρειαστεί, καθώς τα καιρικά φαινόμενα βρίσκονται σε εξέλιξη.

Αρχ. Ολυμπία: Στο έλεος της κακοκαιρίας οι πυρόπληκτες κοινότητες

Πολλά προβλήματα σημειώνονται στις κοινότητες Πλατάνου, Πελοπίου, Ηράκλειας, Χελιδονίου, Καυκανιάς καθώς και στην Δ.Ε. Φολόης, πτώσεις δέντρων, κατολισθήσεις, καθιζήσεις δρόμων και το αγροτικό δίκτυο να έχει δεχτεί σοβαρό πλήγμα.



Αδιάβατοι είναι οι κεντρικοί δρόμοι στις κοινότητες, καθώς έχουν υπερχειλίσει τα ρέματα με αποτέλεσμα το νερό να έχει μπει μέσα στα χωριά παρασέρνοντας φερτά υλικά.



Επί ποδός η Πολιτική Προστασία του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας από την πρώτη στιγμή εκδήλωσης της κακοκαιρίας με όλα τα μηχανήματα του Δήμου να επιχειρούν σε πολλές περιοχές με έμφαση στις πυρόπληκτες κοινότητες που έχουν δεχτεί και τα περισσότερα προβλήματα.