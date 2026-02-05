Η Υπηρεσία Προτύπων Τροφίμων (FSA) απέδωσε τη μόλυνση στο έλαιο αραχιδονικού οξέος (ARA), το οποίο είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη των βρεφών και προστίθεται στο γάλα για μωρά που δεν θηλάζουν.

Σύμφωνα με τη Βρετανική Υπηρεσία Υγειονομικής Ασφάλειας (UKHSA), έχουν καταγραφεί 36 αναφορές παιδιών που παρουσίασαν συμπτώματα δηλητηρίασης από τοξίνες, που συνδέονται με βρεφικό γάλα, το οποίο ανακλήθηκε πρόσφατα.

Τον περασμένο μήνα, η Nestle ανακάλεσε περισσότερες από 60 παρτίδες βρεφικού γάλακτος SMA, καθώς εντοπίστηκε μία ανθεκτική στη θερμότητα τοξίνη, η κερεουλίδη (cereulide), η οποία μπορεί να προκαλέσει εμετό και διάρροια.

Μετά την ανάκληση, η οποία αφορούσε τόσο γάλα σε σκόνη όσο και έτοιμα προς κατανάλωση σκευάσματα για βρέφη και νήπια, η UKHSA δήλωσε ότι έλαβε 24 αναφορές στην Αγγλία, επτά στη Σκωτία, τρεις στην Ουαλία, μία στη Βόρεια Ιρλανδία και μία από τα Εξαρτώμενα από το Στέμμα εδάφη, για παιδιά που είχαν καταναλώσει γάλα από παρτίδες που ανακλήθηκαν και εμφάνισαν συμπτώματα δηλητηρίασης από την τοξίνη κερεουλίδη.

Η Υπηρεσία Προτύπων Τροφίμων (FSA) απέδωσε τη μόλυνση στο έλαιο αραχιδονικού οξέος (ARA), το οποίο είναι ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη των βρεφών και προστίθεται στο γάλα για μωρά που δεν θηλάζουν.

Η πιο πρόσφατη παρτίδα που ανακλήθηκε αφορά συσκευασίες των 800 γραμμαρίων του SMA Advanced First Infant Milk (ανάλωση κατά προτίμηση πριν από τον Δεκέμβριο του 2027, με κωδικό 53390346AB), τις οποίες η FSA επιβεβαίωσε ότι διανεμήθηκαν αποκλειστικά στη Βόρεια Ιρλανδία.

Άλλα προϊόντα της Nestlé που επηρεάζονται από την ανάκληση περιλαμβάνουν: SMA Advanced Follow-On Milk, SMA Anti Reflux, SMA Alfamino, SMA First Infant Milk, SMA Little Steps First Infant Milk, SMA Comfort και SMA Lactose Free.

Η Danone ανακάλεσε επίσης, στις 23 Ιανουαρίου, μία παρτίδα του βρεφικού γάλακτος Aptamil, λόγω ανησυχιών ότι ενδέχεται να περιέχει κερεουλίδη.

Τότε, η FSA είχε δηλώσει ότι επηρεαζόταν μόνο μία παρτίδα που πωλήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο, ωστόσο παρτίδες και σε άλλες χώρες επηρεάστηκαν επίσης.

Την περασμένη εβδομάδα έγινε γνωστό ότι η μόλυνση που οδήγησε και στις δύο ανακλήσεις προήλθε από κοινό, τρίτο προμηθευτή συστατικών.

Τα συμπτώματα εμφανίζονται γρήγορα, από 15 λεπτά έως και έξι ώρες μετά την κατανάλωση.

Κατά κανόνα υποχωρούν μέσα σε 24 ώρες, εφόσον δεν υπάρχει συνεχιζόμενη έκθεση στην τοξίνη.

Η κατάποση της τοξίνης σπάνια προκαλεί πιο σοβαρή ασθένεια, ωστόσο έχουν αναφερθεί «λίγες» περιπτώσεις ηπατικής ή νεφρικής βλάβης, μυϊκής αποδόμησης και πολυοργανικής ανεπάρκειας, σύμφωνα με την UKHSA.

