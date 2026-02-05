Ήδη εδώ και λίγη ώρα σημειώνεται έντονη βροχόπτωση στην Αττική, κάτι που σύμφωνα με τον Θοδωρή Κολυδά θα συνεχιστεί και τις επόμενες ώρες.

Σύστημα καταιγίδων κινείται προς ανατολικά - βορειοανατολικά με ταχύτητα περίπου 60 km/h, αυξάνοντας την πιθανότητα να επηρεάσει τη δυτική και κεντρική Αττική μέσα στις επόμενες 2–3 ώρες, ενημερώνει ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς σε ανάρτησή του.

Όπως σημειώνει:

«Ο μέγιστος ρυθμός βροχής υπολογίζεται στα 7 mm/ώρα. Η διάρκεια των έντονων φαινομένων σε κάθε περιοχή θα είναι σύντομη, αλλά δεν αποκλείονται τοπικές εξάρσεις έντασης κατά τη διέλευση των κυρίων πυρήνων των καταιγίδων».

«Η κίνηση του συστήματος εκτιμάται προς ανατολικές – βορειοανατολικές διευθύνσεις με ταχύτητα περίπου 60 km/h, κάτι που αυξάνει την πιθανότητα να επηρεάσει τμήματα της δυτικής και κεντρικής Αττικής μέσα στις επόμενες 2 -3 ώρες».

{https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02hXaueyrjuymtAKc75mkA5uZgpqFwtUu3qBQVLvymg1qy2DmbhpF9eJuFiswwLZ7al&id=760859466}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο καιρού

Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού με α.α. 4/2026 που εκδόθηκε την Τετάρτη στις 12.00 επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία. Επισημαίνεται ότι δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις από το αρχικό δελτίο.

Πιο συγκεκριμένα:

1. Κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις προβλέπονται:

α. στα νησιά του Ιονίου, Λευκάδα, Ιθάκη, Κεφαλονιά, Ζάκυνθο και τη δυτική Στερεά μέχρι νωρίς το απόγευμα

β. στη δυτική και νότια Πελοπόννησο έως το βράδυ

γ. στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη μέχρι τη νύχτα

δ. στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής (06-02-26)

ε. στα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα μέχρι και το πρωί της Παρασκευής (06-02-26).

2. Πολύ ισχυροί νότιοι νοτιοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 και τοπικά 9 μποφόρ θα πνέουν μέχρι το απόγευμα στο Ανατολικό Αιγαίο.