Έντονη πολιτική αντιπαράθεση προκάλεσε στη Βουλή η συζήτηση για την άρση της ασυλίας του Γενικού Γραμματέα του ΚΚΕ, Δημήτρη Κουτσούμπα, κατόπιν μήνυσης του Κωνσταντίνου Πλεύρη για φερόμενη παράβαση του νόμου περί χρηματοδότησης κομμάτων.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και βουλευτής Α’ Αθήνας της Νέας Αριστεράς, Νάσος Ηλιόπουλος, χαρακτήρισε τη συζήτηση «σοβαρό θεσμικό κατήφορο». Όπως τόνισε, η ίδια η διεξαγωγή της συζήτησης ανοίγει «έναν τρομακτικό δρόμο» και αποκαλύπτει προβληματικά δεδομένα στο εσωτερικό της ελληνικής Δικαιοσύνης.

Τόνισε χαρακτηριστικά: «Έχει ανοίξει ένας τρομακτικός δρόμος και είναι πραγματικά ντροπή ότι γίνεται αυτή η συζήτηση. Επιτρέψτε μου να ζητήσω προκαταβολικά συγγνώμη, αλλά έχω την υποχρέωση να μοιραστώ λίγο με το Σώμα για να καταλάβουμε που βρισκόμαστε. Κάποιες από τις σκέψεις του κ. Πλεύρη που κίνησε αυτή τη διαδικασία και την οποία η Δικαιοσύνη έκρινε ότι έπρεπε να φτάσουμε μέχρι εδώ».

Ο Ηλιόπουλος παρέθεσε χαρακτηριστικά αποσπάσματα από δημόσιες τοποθετήσεις του Κωνσταντίνου Πλεύρη, που προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις:

«Έτσι θέλουν οι Εβραίοι, διότι μόνον έτσι καταλαβαίνουν: εντός 24 ωρών και εκτελεστικό απόσπασμα».

«Εβραίος και άνθρωπος είναι έννοιες αντιφατικές, δηλαδή η μία αποκλείει την άλλη».

«Η ιστορία της ανθρωπότητας θα καταλογίσει στον Αδόλφο Χίτλερ τα εξής: Δεν απήλλαξε, ενώ ηδύνατο, την Ευρώπη από τους Εβραίους».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς υπογράμμισε ότι «αυτός ο άνθρωπος μπήκε στη διαδικασία να κάνει καταγγελίες για τα οικονομικά του ΚΚΕ και βρέθηκε άνθρωπος στην ελληνική Δικαιοσύνη που θεώρησε ότι η καταγγελία έπρεπε να συζητηθεί στη Βουλή». Παράλληλα, επισήμανε ότι η υπόθεση προκαλεί σοβαρά ερωτήματα για τη λειτουργία της Δικαιοσύνης, υπενθυμίζοντας προηγούμενη υπόθεση με τον ίδιο κύριο Πλεύρη και την πρώην αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Μαριάνθη Πάγουτέλη, η οποία είχε επιδιώξει την απαλλαγή του μέσω υπομνήματος 32 σελίδων.

«Κανονικά θα έλεγα ότι μιλάμε για δικαιοσύνη – τσίρκο πια. Τα πράγματα όμως είναι πολύ πιο επικίνδυνα», τόνισε ο Νάσος Ηλιόπουλος. Επεσήμανε δε ότι «αν οποιοδήποτε άλλο μέλος του Κοινοβουλίου κατέθετε καταγγελία για τα οικονομικά της Νέας Δημοκρατίας, αυτή η καταγγελία πιθανότατα δεν θα έφτανε ποτέ στη Βουλή».

Κλείνοντας, ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς δήλωσε ότι η διαδικασία αυτή αποτελεί ένδειξη σοβαρών στρεβλώσεων στο σύστημα δικαιοσύνης της χώρας: «Συζητάμε κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο που δείχνει ότι κάτι έχει σαπίσει πολύ επικίνδυνα μέσα στην ελληνική Δικαιοσύνη», τόνισε χαρακτηριστικά, ανακοινώνοντας την καταψήφιση της πρότασης.





