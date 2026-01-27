Αρνητική ήταν η εισήγηση της επιτροπής Δεοντολογίας της Βουλής προς την Ολομέλεια, για την άρση ασυλία του Δημήτρη Κουτσούμπα, μετά από μήνυση του Κωνσταντίνου Πλεύρη για παράβαση του νόμου περί χρηματοδότησης των κομμάτων.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας τόνισε σε υπόμνημα που απέστειλε στην επιτροπή, πως «πρόκειται για μια απαράδεκτη απόπειρα πολιτικής δίωξης σε βάρος του ΚΚΕ και ενδεικτικό ως προς αυτό είναι ότι η συγκεκριμένη ποινική διαδικασία κινήθηκε μετά από καταγγελία μήνυση του γνωστού φασίστα Κωνσταντίνου Πλεύρη ενώ δημιουργούνται σοβαρά ερωτήματα για το γεγονός ότι μια τέτοια προφανώς ψευδής και ανυπόστατη κατηγορία στάλθηκε από τις εισαγγελικές αρχές στη Βουλή».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι «το ΚΚΕ τηρεί τις διατυπώσεις της νομοθεσίας για τα οικονομικά των κομμάτων δηλώνει κανονικά τα έσοδα του από συνδρομές και εισφορές, δωρεές, κληρονομιές τα δημοσιεύσει στον ετήσιο ισολογισμό του και όλα αυτά δίνονται και ελέγχονται από ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές και την αρμόδια επιτροπή ελέγχου της βουλής ενώ είναι συνεπές στις φορολογικές του υποχρεώσει μέχρι το τελευταίο ευρώ».

«Όχι» στην άρση ασυλίας ψήφισαν η ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ, η Νέα Αριστερά, ενώ Ελληνική Λύση, ΝΙΚΗ και Πλεύση Ελευθερίας που επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην Ολομέλεια.

Βουλευτές του ΚΚΕ, στάθηκαν στην στάση που κράτησε η Πλεύση Ελευθερίας, σχολιάζοντας ότι είναι απαράδεκτο να μην αποδοκιμάζεται εμπράκτως η κίνηση του Κωνσταντίνου Πλεύρη.

«Ναι» στην άρση ασυλίας Μάντζου

Την ίδια ώρα, η Επιτροπή Δεοντολογίας εισηγήθηκε την άρση της ασυλίας του Δημήτρη Μάντζου, μετά από μήνυση του προέδρου των Σπαρτιατών Βασίλη Στίγκα για συκοφαντική δυσφήμηση, με τον ίδιο τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ να ζητά να αρθεί η ασυλία του. ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, ΝΕΑΡ και Πλεύση Ελευθερίας καταψήφισαν, με τον τελικό λόγο και για τις δύο υποθέσεις να τον έχει πλέον η Ολομέλεια.