«Κάτω τα χέρια από την Κούβα» το σύνθημα της συγκέντρωσης του ΚΚΕ.

Συγκέντρωση αλληλεγγύης στην Κούβα πραγματοποίησε το ΚΚΕ στο Σύνταγμα το απόγευμα της Τετάρτης.

«Κάτω τα χέρια από την Κούβα. Η Κούβα δεν είναι μόνη της», ήταν το κεντρικό σύνθημα της συγκέντρωσης, κατά τη διάρκεια της οποίας εκφώνησε ομιλία ο Δημήτρης Κουτσούμπας.

Μετά την ομιλία του γενικού γραμματέα του ΚΚΕ, πραγματοποιήθηκε πορεία προς την πρεσβεία των ΗΠΑ.

Η ομιλία του Δημήτρη Κουτσούμπα

Φίλες και φίλοι συντρόφισσες και σύντροφοι

Είμαστε εδώ για την Κούβα! Είμαστε εδώ για όλους τους λαούς του κόσμου! Η σημερινή μας συγκέντρωση, εδώ στο Σύνταγμα, πραγματοποιείται σε συνθήκες μεγάλης θύελλας για τον λαό μας, για όλους τους λαούς της περιοχής και όλου του κόσμου.

Η χώρα μας, με ευθύνη της κυβέρνησης της ΝΔ, μπλέκεται ενεργά στον βρώμικο ιμπεριαλιστικό πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ ενάντια στο Ιράν.

Αυτοί που έχουν τσακίσει τα δικαιώματα των λαών στις χώρες τους τώρα παριστάνουν τους απελευθερωτές του ιρανικού λαού! Και η ελληνική κυβέρνηση στηρίζει τα άθλια προσχήματα τους!

Αυτοί που έχουν ρίξει ατομικές βόμβες στη Χιροσίμα και το Ναγκασάκι, δηλαδή ο αμερικάνικος ιμπεριαλισμός, τώρα μιλάνε για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Λένε ψέματα! Η εγκληματική επίθεση στο Ιράν και οι φλόγες του πολέμου που τυλίγουν όλο και περισσότερες χώρες στη Μέση Ανατολή, δεν γίνεται για να απαλλαγεί ο λαός του Ιράν από ένα αυταρχικό θεοκρατικό καθεστώς.

Αυτοί οι ίδιοι, όπως κι η ελληνική κυβέρνηση με τέτοια αυταρχικά καθεστώτα, όπως είναι της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων έχουν στρατηγικές συμφωνίες.

Το ίδιο το κράτος του Ισραήλ, είναι κράτος κατακτητής, εισβολέας, γενοκτόνος και τρομοκράτης της Μέσης Ανατολής.

Φίλες και φίλοι

Πίσω από κάθε πολεμική εστία της εποχής μας θα βρει κανείς τη μεγάλη μάχη για την πρωτοκαθεδρία στο ιμπεριαλιστικό σύστημα, αφού σήμερα η πρωτιά των ΗΠΑ απειλείται από την Κίνα. Για αυτούς τους ανταγωνισμούς οι λαοί γίνονται παρανάλωμα.

Το παράδειγμα του Ιράν είναι χαρακτηριστικό, γιατί αυτή η μεγάλη καπιταλιστική οικονομία αποτελεί βασικό προμηθευτή πετρελαίου της Κίνας, ενώ φιλοξενεί ένα μεγάλο μέρος του χερσαίου τμήματος του κινέζικου δρόμου του μεταξιού. Διατηρεί ανεπτυγμένες σχέσεις με τη Ρωσία, αποτελεί μέλος των BRICS και του υπό διαμόρφωση ευρασιατικού άξονα. Διαθέτει πλούσια αποθέματα πετρελαίου.

Βέβαια απέναντι στα σχέδια της Κίνας υπάρχουν τα σχέδια των ΗΠΑ, του Ισραήλ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης - και ειδικά της Ελλάδας ως πύλης προς την Ευρώπη - για τον ινδικό δρόμο, έναν οικονομικό, ανταγωνιστικό διάδρομο που θα ενώνει την Ινδία με την Ευρώπη μέσω της Μέσης Ανατολής.

Δεν μπορεί πλέον κανείς να αναρωτιέται. Μπορεί μόνο να είναι σίγουρος ότι η χάραξη των δρόμων μεταφοράς ενέργειας και εμπορευμάτων γίνεται με το αίμα των λαών. Γίνεται με την γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού και τα άθλιο σχέδιο Τραμπ για μετατροπή της Γάζας σε αμερικανοισραηλινό προτεκτοράτο. Γίνεται με τις χερσαίες εισβολές του Ισραήλ στο Λίβανο, τους βομβαρδισμούς της Υεμένης. Γίνεται με τη στήριξη των Τζιχαντιστών στη Συρία, που μέχρι πριν λίγο καιρό ήταν καταζητούμενοι, τώρα τους έβαλαν κουστούμια, τους κούρεψαν και τους πασάρουν και ως «συμπεριληπτικούς»!

Σε αυτόν τον ανταγωνισμό, για το ποιανού το σχέδιο θα επικρατήσει στην περιοχή, συμμετέχει ενεργά και η ελληνική αστική τάξη, που διψάει για νέα κέρδη ειδικά στις μεταφορές, τις κατασκευές και την ενέργεια. Γι’ αυτό η ελληνική κυβέρνηση στήριξε όσα κτηνώδη διέπραξε και διαπράττει το Ισραήλ σε βάρος του ηρωικού Παλαιστινιακού λαού στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη. Γι’ αυτό οι κυβερνήσεις στην Ελλάδα, όλες μα όλες πήγαιναν τη συνεργασία με το κράτος δολοφόνο σε όλο και πιο ανεβασμένα επίπεδα, στρατιωτικά, οικονομικά και πολιτικά. Όλες έβαλαν το χεράκι τους, ώστε να διευρύνεται περαιτέρω η στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στη χώρα μας, ειδικά μέσω των αμερικάνικων και ΝΑΤΟϊκών βάσεων. Όπου και να κοιτάξεις στον χάρτη βρίσκεις και από μία στρατιωτική βάση και υποδομή που να συνδέεται με τη διεξαγωγή του ιμπεριαλιστικού πολέμου.

Ο λαός μας όμως μπορεί να κρίνει: τα σχέδια της ελληνικής αστικής τάξης, των εφοπλιστών, των κατασκευαστικών ομίλων, των μεγαλεμπόρων, των βιομηχάνων κανένα όφελος δεν θα φέρουν για τον ελληνικό λαό. Τώρα πληρώνει τις συνέπειες των πολέμων με ακρίβεια, ενεργειακή φτώχεια, με ανασφάλεια.

Όμως η άρχουσα τάξη της χώρας δεν θα διστάσει μπροστά σε κανένα έγκλημα σε βάρος της χώρας και του λαού μας. Για τα συμφέροντα μίας κοινωνικής μειοψηφίας της Ελλάδας, η χώρα και ο λαός της μπλέκονται βαθύτερα στους πολέμους και τους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ.

Για τον εφοπλισμό και όχι για τον ελληνισμό η Ελλάδα έχει στείλει φρεγάτα στην Ερυθρά Θάλασσα και σύστημα patriot με το αντίστοιχο προσωπικό στη Σαουδική Αραβία. Για τα συμφέροντα μίας μειοψηφίας η χώρα ετοιμάζεται να στείλει εκστρατευτικό σώμα στη Γάζα στο πλαίσιο των απάνθρωπων σχεδίων των ΗΠΑ, Ισραήλ.

Για τα συμφέροντα του ΝΑΤΟ και του αχυρανθρώπου τους στην Ουκρανία Ζελένσκι αδειάζουν αποθήκες του ελληνικού στρατού, για να στέλνονται όπλα για να συνεχίζεται ο άδικος ιμπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία.

Για τους ίδιους λόγους στάλθηκαν και στην Κύπρο δύο ζεύγη μαχητικών F16 και δύο φρεγάτες. Πληρωμένα από τον ελληνικό λαό και κερασμένα στα σχέδια των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ, Ισραήλ και της εγχώριας πλουτοκρατίας.

Η κυβέρνηση αντί να ανατρέχει σε γελοίες αναλογίες με τους περσικούς πολέμους να απαντήσει στα ερωτήματα που θέτει όχι μόνο το ΚΚΕ, αλλά κι ένα μεγάλο τμήμα του ελληνικού λαού:

- Για ποιο λόγο αναπτύχθηκαν Patriot στην Κάρπαθο αν όχι για την αντιβαλλιστική ασπίδα της Σούδας, που έγινε στόχος επίθεσης με drones;

- Γιατί η κυβέρνηση αντί να πει την αλήθεια, ότι η Σούδα έγινε ήδη στόχος αντιποίνων, κρύβεται πίσω από το δάχτυλο της επιστρατεύοντας διάφορες ανέξοδες πατριωτικές κορώνες;

- Για ποιο λόγο αναπτύσσονται Ένοπλες Δυνάμεις της Ελλάδας, της Γαλλίας, της Βρετανίας, της Ισπανίας και άλλων κρατών γύρω από την Κύπρο στην Ανατολική Μεσόγειο;

- Ήρθαν γιατί συγκινήθηκαν με την ιστορία του Κίμωνα με τους Πέρσες ή ήρθαν για να προστατευτούν υποδομές του ΝΑΤΟ, των ΗΠΑ και του Ισραήλ στην Κύπρο και να δηλώσουν το παρόν της ΕΕ σε αυτόν τον βρώμικο πόλεμο στη Μέση Ανατολή;

Υποδομές όπως οι βρετανικές βάσεις στο Ακρωτήρι και τη Δεκέλεια που καλύπτουν το 3% του νησιού και που το καθεστώς τους δεν καθορίζεται από τα υπερφίαλα προσχήματα της κυβέρνησης, αλλά από διεθνείς συνθήκες που ονομάζουν αυτά τα εδάφη ΒΡΕΤΑΝΙΚΑ και όχι κυπριακά.

Αυτές οι βρετανικές βάσεις, όπως και η τουρκική κατοχή του 37% του νησιού καταπατούν τα δικαιώματα του κυπριακού λαού.

Μήπως συγκινήθηκε η ΕΕ γιατί όπως λένε η Κύπρος απειλείται;

Λένε πως «οποιαδήποτε στοχοποίηση της Κύπρου συνιστά στην πραγματικότητα απειλή για όλη την Ευρώπη». Κοροϊδεύουν τους λαούς!

Ο κυπριακός λαός είναι αντιμέτωπος με τη μόνιμη απειλή της τουρκικής κατοχής και η ΕΕ αντιμετωπίζει την Τουρκία ως στρατηγικό εταίρο. Κράτη που στέλνουν σήμερα πολεμικά πλοία στην περιοχή για να προστατέψουν τις Βρετανικές βάσεις, τροφοδοτούν το κατοχικό τουρκικό κράτος με στρατιωτικά μέσα δεκάδων δισεκατομμυρίων.

Φίλες και φίλοι,

Τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά, για να αφεθούν οι εξελίξεις στα χέρια όσων οδηγούν τον λαό μας στην άβυσσο. Η χώρα είναι στόχος αντιποίνων λόγω της εμπλοκής της σε δύο μεγάλους ιμπεριαλιστικούς πολέμους.

Η κυβέρνηση αντί έστω και τώρα να ακούσει τις ανησυχίες του ελληνικού λαού και να κλείσει τις βάσεις, βάζει την Ελλάδα στη μέγγενη δύο πολύ σφοδρών ιμπεριαλιστικών, άδικων πολέμων.

Ο ελληνικός λαός κινδυνεύει από την πολιτική της εμπλοκής που εφαρμόζει η κυβέρνηση της ΝΔ, με τη στήριξη των άλλων κομμάτων.

Όταν η κυβέρνηση τολμά να ξεστομίζει πως «οι Έλληνες πολίτες μπορούν να αισθάνονται ασφάλεια» με τον προκλητικό ισχυρισμό πως η Σούδα δεν απειλείται λόγω της αντιβαλλιστικής ομπρέλας προστασίας, δεν καλλιεργεί μόνο τον εφησυχασμό, αλλά εγκληματεί, εκθέτει άμεσα στο λαό σε μεγάλους κινδύνους.

Επί της ουσίας αποδέχεται ότι η Σούδα αποτελεί στόχο Ιρανικών αντιποίνων και προσεύχεται να μην φτάσουν οι πύραυλοι στην Κρήτη. Είναι επικίνδυνοι! Επιστρατεύουν κάθε μέσο γιατί ο λαός είναι δύσπιστος. Και έχει δίκιο!

Γι’ αυτό και τα διαγγέλματα. Γι’ αυτό και η 24ωρη πολεμική προπαγάνδα από τα διάφορα παπαγαλάκια τους. Γι’ αυτό και κάθε βήμα που φέρνει τον λαό πιο κοντά στον γκρεμό του πολέμου το στολίζουν με το περίβλημα του «εθνικού».

Στην πραγματικότητα όμως «εθνικό» είναι ότι συμφέρει την κοινωνική πλειοψηφία της χώρας, τον εργαζόμενο λαό της και όχι ότι συμφέρει μία χούφτα μεγάλους επιχειρηματίες που βλέπουν κέρδη και μπίζνες εκεί που μυρίζει ανθρώπινο κρέας.

Ξέρουν ότι υπάρχουν αντιστάσεις μέσα στους εργαζόμενους, ευρύτερα στον λαό μας. Γνωρίζουν ότι όσο και αν η κυβέρνηση απολαμβάνει τη στήριξη ουσιαστικά όλων των άλλων κομμάτων, δεν παίζουν μπάλα μόνοι τους!

Γιατί εδώ υπάρχει το ΚΚΕ, η δράση και οι εκτιμήσεις του, οι θέσεις του που δίνουν προοπτική στην πάλη του λαού ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και την εμπλοκή της χώρας.

Υπάρχει ΚΚΕ που μπαίνει μπροστά στον αγώνα για να κλείσουν όλες οι στρατιωτικές βάσεις από τη Σούδα της Κρήτης, μέχρι την Αλεξανδρούπολη και τη Λάρισα, να ανακληθεί η ελληνική πυροβολαρχία Πάτριοτ από τη Σαουδική Αραβία, να επιστρέψουν πίσω όλες οι φρεγάτες του πολεμικού ναυτικού και τα F-16 και κάθε ελληνικό πλοίο που βρίσκεται στην εμπόλεμη περιοχή.

Σήμερα πατριωτισμός και διεθνιστική ευθύνη σημαίνει να παλεύουμε ενάντια στην εμπλοκή της χώρας στη σφαγή!

Ο πόλεμος των ιμπεριαλιστών δεν είναι πόλεμος των λαών. Καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση που μας χώνει πιο βαθιά στο μακελειό, στα κόμματα που στηρίζουν ή ανέχονται την πολιτική της εμπλοκής στο σφαγείο! Διέξοδο στον πόλεμο θα δώσει ο λαός, ανίκητος δεν είναι ο ιμπεριαλισμός!

Το πιστεύουμε και κάνουμε τα πάντα για αυτό τον σκοπό. Γιατί ο λαός έχει τη δύναμη να φτάσει την πάλη του ως το τέλος, ως την εργατική εξουσία που θα αποδεσμεύσει τη χώρα από τις ιμπεριαλιστικές συμμαχίες, το ΝΑΤΟ και την ΕΕ, και θα διαμορφώσει διεθνείς σχέσεις φιλίας και αμοιβαίου οφέλους, με τους άλλους λαούς.

Στον κόσμο που φλέγεται ο λαός, με το ΚΚΕ μπροστά, μπορεί να γίνει πρωταγωνιστής, χαράζοντας την δική του πορεία με πυξίδα τα εργατικά-λαϊκά συμφέροντα. Στον δρόμο της ανατροπής, για τον Σοσιαλισμό!

Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι,

Το ΚΚΕ κρατά ψηλά την σημαία του Προλεταριακού Διεθνισμού, της κοινής πάλης των λαών ενάντια στην καπιταλιστική βαρβαρότητα, του κοινού αγώνα για την κατάργηση της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο.

Μαζί με δεκάδες ακόμα Κομμουνιστικά και Εργατικά Κόμματα από όλο τον κόσμο παίρνουμε πρωτοβουλίες για την στήριξη και την αλληλεγγύη των λαών που έχουν τραβηχτεί στην μακάβρια «δίνη» των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων και πολέμων, και υποφέρουν.

Μαζί με τους λαούς του Ιράν, της Παλαιστίνης, του Λιβάνου και ευρύτερα της Μέσης Ανατολής, που σήμερα είναι στο επίκεντρο της ιμπεριαλιστικής σφαγής, είναι και οι λαοί της Ρωσίας και της Ουκρανίας, που για δεκαετίες μεγαλούργησαν αδελφωμένοι στην ΕΣΣΔ, μαζί τσάκισαν τον φασισμό, και σήμερα σφάζονται κατά εκατοντάδες χιλιάδες στις πεδιάδες της Ανατολικής Ευρώπης για τους ανταγωνισμούς των αστικών τάξεων.

Είναι οι λαοί της Λιβύης και του Σουδάν που σήμερα σπαράζονται από εμφύλιους πολέμους για αλλότρια συμφέροντα.

Είναι οι λαοί της Λατινικής Αμερικής, όπως στη Βενεζουέλα, που έγινε στόχος της επέμβαση των ΗΠΑ για να βάλουν «στο χέρι» τις τεράστιες πλουτοπαραγωγικές πηγές, το πετρέλαιο, και αποκρούσουν την διείσδυση των ανταγωνιστών τους, Κίνα και Ρωσία, στην περιοχή.

Στηρίζουμε τα Κομμουνιστικά Κόμματα, στηρίζουμε τους λαούς που είναι οι μόνοι αρμόδιοι να καθορίσουν τις εξελίξεις στην πατρίδα τους.

Είμαστε σήμερα εδώ ιδιαίτερα, για να εκφράσουμε την αμέριστη διεθνιστική αλληλεγγύη του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, αλλά και ευρύτερων τμημάτων του ελληνικού λαού, στην Κουβανική Επανάσταση, το Κομμουνιστικό Κόμμα Κούβας και τον Κουβανικό λαό -για να καταδικάσουμε, και από αυτή εδώ την μεγάλη συγκέντρωση, τον πολύχρονο και πολυεπίπεδο ιμπεριαλιστικό αποκλεισμό, τις απειλές και την επιθετικότητα των ΗΠΑ και των συμμάχων τους ενάντια στην Κουβανική Επανάσταση.

Το ΚΚΕ και η ΚΝΕ εμπνεόμαστε από την παρακαταθήκη και την ηρωική ιστορία της Κουβανικής Επανάστασης.

Αποτέλεσε ένα από τα κοσμοϊστορικά γεγονότα του 20ου αιώνα, ήταν η πρώτη σοσιαλιστική επανάσταση στην αμερικανική ήπειρο που ανέτρεψε την λαομίσητη δικτατορία Μπατίστα, που είχε μετατρέψει την Κούβα σε ένα παράδεισο για το κεφάλαιο και την μαφία των ΗΠΑ, την ώρα που λαός βίωνε σε απόλυτη φτώχεια, εξαθλίωση και στυγνή εκμετάλλευση.

Τιμάμε τους επαναστατικούς αγώνες του λαού της Κούβας και τις μεγάλες προσωπικότητες που ανέδειξε.

Δεν μπορούμε για παράδειγμα να ξεχάσουμε το θρυλικό πλοιάριο της Γκράνμα, που στις 2 Δεκέμβρη του 1956, όταν έπειτα από ένα δραματικό ταξίδι που ξεκίνησε από το Μεξικό, έφτασε στις ακτές της Κούβας ανάβοντας την σπίθα της ένοπλης εξέγερσης ενάντια στον Μπατίστα.

Από τους 82 αγωνιστές που αποβιβάστηκαν στη στεριά, μόνο 12 κατάφεραν να σωθούν από τα πυρά του στρατού της δικτατορίας. Ανάμεσά τους οι πρωτοπόροι επαναστάτες, ο ηγέτης τους Φιντέλ Κάστρο, ο αδελφός του Ραούλ, ο Αργεντινός κομμουνιστής γιατρός Ερνέστο Τσε Γκεβάρα, ο Καμίλο Σιενφουέγος, ο Χουάν Αλμέιδα. Αυτοί ήταν η ηγέτες του αντάρτικου στρατού που την 1η Γενάρη του 1959 μπήκε θριαμβευτικά στην Αβάνα, αλλάζοντας τον ρου της ιστορίας.

Δεν ξεχνάμε τους αγώνες, που το ίδιο διάστημα ανέπτυσσε ο λαός μέσα στις πόλεις, με τα συνδικάτα και τις άλλες λαϊκές οργανώσεις, με ηγέτες τους κομμουνιστές, αλλά και το σημαντικό ρόλο που έπαιξε το Επαναστατικό Διευθυντήριο, όπως λεγόταν η οργάνωση των πρωτοπόρων επαναστατών φοιτητών.

Θυμόμαστε με ρίγος τη στιγμή που ο ηγέτης της Κούβας, Φιντέλ Κάστρο, διακήρυξε τον σοσιαλιστικό χαρακτήρα της Κουβανικής Επανάστασης την 16η του Απρίλη του 1961, σε μια τεράστια λαϊκή διαδήλωση για την κηδεία των σκοτωμένων από τους αεροπορικούς βομβαρδισμούς των Αμερικανών πρακτόρων που είχαν προηγηθεί.

Και την επόμενη μέρα ήταν που κυβέρνηση του Κένεντι και η CIA επιχείρησαν την απόβαση στον Κόλπο των Χοίρων με 1.400 μισθοφόρους που χρηματοδότησαν και εκπαίδευσαν. Ο Κουβανικός λαός, με του ηγέτες τους στην πρώτη γραμμή, κατατρόπωσε μέσα σε 72 ώρες την ωμή ιμπεριαλιστική επέμβαση και «φιλοδώρησε» στον αμερικανικό ιμπεριαλισμό με μια παταγώδη ήττα. Ακόμα το φυσάνε και δεν κρυώνει.

Κανένας δεν μπορεί να παραγράψει την τεράστια αλληλεγγύη που έδειξε η Κούβα στους άλλους λαούς, από το υστέρημα της, την διεθνιστική της στήριξη στους λαούς που αγωνίζονταν, ιδιαίτερα στην Λατινική Αμερική, αλλά και σε όλο τον κόσμο, όπως ήταν η στήριξη στον αντιαποικιακό αγώνα του λαού της Αγκόλας την δεκαετία του 1980.

Αλλά και πιο σύγχρονα, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα την Διεθνή Μπριγάδα Ειδικευμένων Υγειονομικών για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και μεγάλων επιδημιών «Χέρνι Ρίιβ» που δημιουργήθηκε το 2005 μετά τον κυκλώνα «Κατρίνα» στις ΗΠΑ.

Από το 2006 χιλιάδες Κουβανοί γιατροί και υγειονομικοί έχουν σώσει ζωές σε διάφορες καταστροφές από την επιδημία του Έμπολα στην Αφρική, σεισμούς και καταστροφές στην Ασία, μέχρι το πιο πρόσφατο παράδειγμα την συμβολή τους στη αντιμετώπιση της πανδημίας Covid.

Και ποιος δεν θυμάται ότι την ώρα που αποκαλύπτονταν η κατάρρευση των εμπορευματιποιημένων και ιδιωτικοποιημένων συστημάτων Υγείας σε όλο τον καπιταλιστικό κόσμο, ειδικά σε ΗΠΑ και ΕΕ με χιλιάδες νεκρούς, οι αποστολές των Μπριγάδων στην Ιταλία στο πολύπαθο Μπέργκαμο, και αλλού σε όλο τον κόσμο, έδωσαν ανάσα σε πληθυσμούς που έβρισκαν μια διαφορετικού τύπου παροχή περίθαλψης. Δεν τυχαίο ότι για αυτή τους την προσφορά προτάθηκαν από εκατοντάδες οργανώσεις σε όλο τον κόσμο και στην χώρα μας για το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης.

Φίλες και φίλοι,

Η Κουβανική Επανάσταση απέδειξε πως οι λαοί με την πάλη τους έχουν τη δύναμη να ανατρέψουν την καπιταλιστική βαρβαρότητα, να καθορίσουν την πορεία της πατρίδας τους με βάση τα συμφέροντα του λαού της.

Σε αυτή τη βάση, και με την καθοριστική διεθνιστική στήριξη της Σοβιετικής Ένωσης και των άλλων κρατών της σοσιαλιστικής οικοδόμησης, και μέσα σε λίγα χρόνια η Επανάσταση κατάφερε πρωτόγνωρες κατακτήσεις για τον Κουβανικό λαό.

Εξάλειψε τον αναλφαβητισμό που ειδικά στην επαρχία άγγιζε το 60%, ανέπτυξε προηγμένο σύστημα κοινωνικής ιατροφαρμακευτικής και υγειονομικής περίθαλψης, καθολική και δημόσια υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες, ανεπτυγμένο πολιτισμό και λαϊκό αθλητισμό.

Τα επιτεύγματα αυτά του Κουβανικού λαού ξεπερνούν κατά πολύ το επίπεδο που βιώνουν οι άλλοι λαοί της Λατινικής Αμερικής που υποφέρουν από τον καπιταλισμό. Αυτά τα επιτεύγματα, αυτή η επανάσταση εδώ και 67 χρόνια είναι καρφί στο μάτι των Αμερικάνων ιμπεριαλιστών, οι οποίοι δεν έχουν σταματήσει ούτε στιγμή από το 1961 τον βάρβαρο ιμπεριαλιστικό εμπορικό και οικονομικό αποκλεισμό.

Όλες οι αμερικανικές κυβερνήσεις, διαχρονικά Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικάνοι, προσθέτουν διαδοχικά μέτρα για να προκαλέσουν ασφυξία στον κουβανικό λαό.

Τα τελευταία χρόνια μόνο, έχουμε τα 243 πρόσθετα μέτρα του αποκλεισμού που επιβλήθηκαν το 2019, την ενεργοποίηση των διατάξεων του νόμου Helms-Burton επίσης το 2019, την ένταξη της Κούβας στην κατάπτυστη λίστα «κρατών χορηγών της τρομοκρατίας«» το 2021, την υπογραφή, το 2025, από την κυβέρνηση των ΗΠΑ, ενός «νέου μνημονίου για την εθνική ασφάλεια», το οποίο όπως λέει «επαναφέρει τη σκληρή πολιτική απέναντι στο κουβανικό καθεστώς».

Με αυτό το πλαίσιο οι κυβερνήσεις των ΗΠΑ επιβάλλουν κυρώσεις σε κράτη και εταιρίες που επιχειρούν οποιαδήποτε συναλλαγή με την Κούβα. Τα αμερικανικά δικαστήρια επιβάλλουν κυρώσεις κατά ναυτιλιακών εταιρειών, ασφαλιστών κ.α που εμπλέκονται στην προμήθεια καυσίμων στην Κούβα…

Διώκουν τις κουβανικές οικονομικές συναλλαγές για την προμήθεια ακόμα και βασικών εφοδίων όπως τρόφιμα και φάρμακα. Εμποδίζουν ακόμα και τουριστικά ταξίδια που είναι πολύτιμα έσοδα για την Κούβα.

Σε αυτά προστίθενται οι συνεχιζόμενες επιχειρήσεις παραπληροφόρησης και χειραγώγησης μέσα από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, που οργανώνονται και χρηματοδοτούνται από τις ΗΠΑ, με σκοπό να παρουσιάσουν μια διαστρεβλωμένη εικόνα της πραγματικότητας της Κούβας, απεικονίζοντας μια χώρα στο χείλος της κατάρρευσης και έναν λαό σε σύγκρουση με την κυβέρνησή του.

Ο Τραμπ αναμασά συνέχεια τις γελοιότητες, πως η Κούβα αποτελεί κίνδυνο για την «εθνική ασφάλεια» των ΗΠΑ, ενώ η προπαγάνδα τους μηρυκάζει ξεφτισμένο αντικομμουνισμό περί «καταπίεσης του λαού από το κομμουνιστικό καθεστώς» και «καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», ενώ διακηρύσσει ότι δήθεν οι ΗΠΑ ενδιαφέρονται για τη «δημοκρατία» και την «ελευθερία και πρόοδο του κουβανικού λαού».

Πάει πολύ το κράτος που συντηρεί το αίσχος του Γουαντάναμο και μια κυβέρνηση που κινητοποιεί την Εθνοφρουρά ενάντια στον ίδιο της το λαό, που με τους παρακρατικούς της ICE δολοφονεί αθώους ανθρώπους και κυνηγάει τους μετανάστες σαν τον μπόγια, ένα κράτος που ευθύνεται για δεκάδες ιμπεριαλιστικούς πολέμους και επεμβάσεις, που στηρίζει σήμερα το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ και την γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού και λέει πως θα κάνει την Γάζα «ριβιέρα» να μιλάει για «καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων», για «δημοκρατία» και «ελευθερία».

Πάει πολύ οι ΗΠΑ, που ανοικτά διακηρύσσουν σε όλους τους τόνους ότι στόχος τους είναι η οικονομική ασφυξία του κουβανικού λαού και η ανατροπή των κατακτήσεων της Επανάστασης, να μιλούν για την «πρόοδο του κουβανικού λαού».

Πάει πολύ αυτοί που χρηματοδοτούν συνέχεια αντεπαναστατικές τρομοκρατικές ομάδες και κάθε καρυδιάς καρύδι για την υπονόμευση της Κούβας και τη διάπραξη εγκληματικών πράξεων σε βάρος του πληθυσμού της να μιλούν για «υπόθαλψη της τρομοκρατίας».

Τους τελευταίους μήνες η κυβέρνηση Τραμπ, αποθρασυμένη από την επέμβαση στη Βενεζουέλα, νομίζει ότι βρήκε ευκαιρία να τελειώσει με τον λαό της Κούβας και την επανάσταση του. Για αυτό σήμερα κλιμακώνει την βάρβαρη γενοκτονική πολιτική του, ενώ εξαπολύει απειλές για πλήρη ναυτικό αποκλεισμό της Κούβας, έως και ένοπλη ιμπεριαλιστική επέμβαση.

Ο κουβανικός λαός αντιστέκεται ηρωικά και βιώνει μεγάλες στερήσεις με το κεφάλι ψηλά. Σήμερα στην Κούβα τα περισσότερα νοικοκυριά μπορεί να μην έχουν ρεύμα για πάνω από 12 ώρες την ημέρα.

Αντιμετωπίζει τεράστιες ελλείψεις φαρμάκων που δεν αφορούν πλέον μόνο εξειδικευμένα σκευάσματα, αλλά το 50% των βασικών φαρμάκων και υγειονομικού υλικού.

Περισσότεροι από 5 εκατομμύρια Κουβανοί με χρόνια νοσήματα (διαβήτη, υπέρταση, καρδιακά) δυσκολεύονται να βρουν τα καθημερινά τους φάρμακα. Υπάρχει δραματική έλλειψη σε αντιβιοτικά, παυσίπονα, γάζες, σύριγγες, γάντια και αναισθητικά.

Περίπου 16.000 ασθενείς που χρειάζονται ακτινοθεραπεία και 12.400 που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία αντιμετωπίζουν σοβαρές διακοπές στις θεραπείες τους λόγω έλλειψης αναλώσιμων αλλά και συχνών διακοπών ρεύματος.

Χιλιάδες νεογέννητα βρέφη δεν μπορούν να λάβουν την περίθαλψη που χρειάζονται, αφού οι μεγάλες διακοπές ρεύματος λόγω της έλλειψης ενέργειας δεν επιτρέπουν την συνεχή λειτουργία των θερμοκοιτίδων.

Η κατάσταση με την τροφοδοσία στην Κούβα τον Φεβρουάριο του 2026 περιγράφεται από τον ΟΗΕ ως «ανθρωπιστική κρίση σε εξέλιξη».

Εμφανίζονται ελλείψεις σε βασικά είδη: Το ρύζι, τα φασόλια, η ζάχαρη και το λάδι φτάνουν στα κρατικά καταστήματα με καθυστερήσεις εβδομάδων ή και καθόλου.

Η έλλειψη γάλακτος για παιδιά και εγκύους είναι τόσο οξεία που η Κούβα ζήτησε επίσημα βοήθεια από το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (WFP) του ΟΗΕ.

Οι σοδειές σαπίζουν στα χωράφια, γιατί δεν υπάρχει καύσιμο για τα τρακτέρ ή για τη μεταφορά των προϊόντων στις πόλεις. Επιστρατεύονται ζώα για την καλλιέργεια της γης και την συγκομιδή των σοδειών.

Τα συνεχή πολύωρα blackouts έχουν οδηγήσει στην καταστροφή των ελάχιστων αποθεμάτων κατεψυγμένων τροφίμων στα νοικοκυριά.

Σύντροφοι και συντρόφισσες,

Για όλους αυτούς τους λόγους πρέπει να δυναμώσει παντού τώρα η διεθνιστική έμπρακτη αλληλεγγύη του ελληνικού λαού με την Κούβα!

Το ΚΚΕ καλεί το λαό μας να πάρει θέση, να καταδικάσει τα εγκληματικά σχέδια των ιμπεριαλιστών, να στηρίξει την Κούβα. Αυτή την διεθνιστική ευθύνη φέρνει σε πέρας όλα τα χρόνια το ΚΚΕ, εκφράζοντας πλατιά και ανυποχώρητα την αλληλεγγύη του στον λαό και το ΚΚ της Κούβας.

Παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις και παρεμβαίνουμε με όλους του τρόπους, με μαζικές και μαχητικές κινητοποιήσεις, με παρεμβάσεις στην Βουλή και το Ευρωκοινοβούλιο, με τη στήριξη της δράσης του Ελληνοκουβανικού Συνδέσμου Φιλίας και Αλληλεγγύης, με πολύμορφες δράσεις αυτές τις μέρες σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.

Το μήνυμα της αλληλεγγύης με την Κούβα να περάσει παντού, στους χώρους δουλειάς και τις γειτονιές, στο μαζικό κίνημα, τα συνδικάτα, τους φοιτητικούς συλλόγους, τους συλλόγους γυναικών και άλλους μαζικούς φορείς.

Ήδη η αντιπροσωπεία του ΠΑΜΕ και των συνδικάτων που επισκέφθηκε πρόσφατα της Κούβα, μετέφερε την έμπρακτη αλληλεγγύη των εργαζομένων στην Ελλάδα.

Οι κομμουνιστές δήμαρχοι Πάτρας, Καισαριανής, Χαϊδαρίου, Πετρούπολης, Ικαρίας και Τυρνάβου, παίρνουν πρωτοβουλίες για την έμπρακτη αλληλεγγύη και την συλλογή φαρμάκων και ιατρικών αναλώσιμων.

Στηρίζουμε όλοι τις καμπάνιες οικονομικής αλληλεγγύης που έχουν ξεκινήσει το Ελληνοκουβανικός Σύνδεσμος Φιλίας και Αλληλεγγύης σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

To KKE, ο λαός και η νεολαία απαιτούν τον άμεσο τερματισμό του βάρβαρου αποκλεισμού των ΗΠΑ, του αποκλεισμού της γενοκτονίας! Απαιτούν την άμεση διαγραφή της Κούβας από την κατάπτυστη λίστα περί χορηγών της «τρομοκρατίας».

Απαιτούμε από την ελληνική κυβέρνηση, και με την ιδιότητα του μη μόνιμου μέλους του Συμβουλίου Ασφαλείας, να στηρίξει στη γενική συνέλευση του ΟΗΕ το ψήφισμα για τον τερματισμό του αμερικάνικου αποκλεισμού της Κούβας! Κλιμακώνουμε την αλληλεγγύη το επόμενο διάστημα!

Η ΚΝΕ ήδη ετοιμάζεται να συμμετέχει σε πολυμελή μπριγάδα αλληλεγγύης στην Κούβα, το καλοκαίρι, ενώ ετοιμαζόμαστε να τιμήσουμε τα 100 χρόνια από την γέννηση του μεγάλου ηγέτη της Κουβανικής Επανάστασης κομαντάντε Φιντέλ Κάστρο Ρους, που συμπληρώνονται φέτος.

Η παρακαταθήκη του στο Κομμουνιστικό Κίνημα και ιδιαίτερα στον κουβανικό λαό, στον αγώνα που δίνει και σήμερα ενάντια στον ιμπεριαλιστικό αποκλεισμό και σε όλες τις προσπάθειες υπονόμευσης των κατακτήσεων της Επανάστασης, είναι μεγάλη. Ο Φιντέλ Κάστρο θα ζει για πάντα στην ιστορική μνήμη και στη συλλογική συνείδηση των λαών όλου του κόσμου, όπως και στους αγώνες των καταπιεσμένων για την απαλλαγή της ανθρωπότητας από την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο, για τον σοσιαλισμό - κομμουνισμό!

Αλληλεγγύη με όλους τους λαούς του κόσμου. Κάτω ο πόλεμος! Κάτω ο ιμπεριαλισμός!

Έξω οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ! Θάνατος στο φασισμό και τον καπιταλισμό που τον γεννά!

Ζήτω ο προλεταριακός διεθνισμός! Ζήτω η Κουβανική Επανάσταση!

¡Cuba no está sola! ¡Hasta la victoria, siempre!

