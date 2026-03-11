«Ανοιχτή η πόρτα για τον Πύρρο Δήμα», λέει η USAW.

Ένα κεφάλαιο κλείνει για τον Πύρρο Δήμα, καθώς αποφάσισε να αποχωρήσει από την ομοσπονδία άρσης βαρών των ΗΠΑ, έπειτα από συνεργασία εννέα ετών.

Η συνεργασία ξεκίνησε το 2017, όταν ο Πύρρος Δήμας εντάχθηκε στο δυναμικό της USAW ως τεχνικής διευθυντής και την καθοδήγησε σε δύο Ολυμπιακούς κύκλους. «Ο χωρισμός είναι φιλικός, ούτε ο Δήμας, ούτε η USAW έχουν κάποια έχθρα και η πόρτα παραμένει ανοιχτή για τον Δήμα, προκειμένου να βοηθήσει τη USAW στο μέλλον», αναφέρει σε ανακοίνωση η αμερικανική ομοσπονδία.

Η USAW επισημαίνει πως η παρουσία του Πύρρου Δήμα συνδυάστηκε με τη μεταμόρφωση της αμερικανικής άρσης βαρών. «Από το 2017, οι εθνικές ομάδες γυναικών έχουν τερματίσει επτά φορές εντός της πρώτης πεντάδας σε Παγκόσμια πρωταθλήματα, κατακτώντας τον τίτλο το 2025, ενώ οι άνδρες βελτιώθηκαν από την 28η θέση το 2015 στην τρίτη θέση το 2025», σημειώνεται στην ανακοίνωση.

Επιπλέον, όσο ο Πύρρος Δήμας ήταν μέλος του προπονητικού επιτελείου, τέσσερις Αμερικανοί κατέκτησαν Ολυμπιακά μετάλλια (ένα χρυσό, ένα ασημένιο και δύο χάλκινα). Αθροιστικά, στους οχτώ Ολυμπιακούς αγώνες πριν την «εποχή Δήμα», οι Αμερικανοί είχαν κατακτήσει τρία μετάλλια. Επιπλέον, στη θητεία του, οι ΗΠΑ κέρδισαν 192 μετάλλια σε Παγκόσμια πρωταθλήματα άρσης βαρών.

«Από τότε που μετακόμισα στις ΗΠΑ το 2017, για να συνεργαστώ με την ομοσπονδία άρσης βαρών, υπήρξε μεγάλη τιμή μου να υπηρετήσω αυτή την κοινότητα. Κλείνοντας αυτό το κεφάλαιο της επαγγελματικής διαδρομής μου, το κάνω με καρδιά γεμάτη ευγνωμοσύνη και υπερηφάνεια», τόνισε ο κάτοχος τεσσάρων Ολυμπιακών μεταλλίων, τριών χρυσών και ενός χάλκινου.

Στο μήνυμά του προς τους αθλητές, ανέφερε: «Είμαι απίστευτα χαρούμενος με όσα έχουμε καταφέρει μαζί. Η ανάπτυξη, τα ρεκόρ και τα μετάλλια ήταν κάτι ικανοποιητικό, αλλά το να παρακολουθώ την εξέλιξή σας ως αθλητές ήταν το πραγματικό αποκορύφωμα. Είμαι υπερήφανος για κάθε έναν από εσάς». Επίσης, ευχαρίστησε τους προσωπικούς προπονητές των αθλητών «για την ακούραστη δουλειά τους και το πνεύμα συνεργασίας».

