Ο πρώην Ολυμπιονίκης πούλησε τη δάδα στην εκπομπή Cash or Trash.

Κατηγορηματικός ότι «δεν υπήρχε σκοπός να προσβάλλει κανέναν» εμφανίστηκε ο Πύρρος Δήμας, μετά τη συμμετοχή του στην εκπομπή Cash or Trash, όπου δημοπράτησε την Ολυμπιακή δάδα που μετέφερε στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2012 στο Λονδίνο.

«Ούτε προσωπική είναι η δάδα, ούτε είχα πρόθεση να προσβάλω κάτι. Με αυτήν εφάρμοσα στην πράξη το ολυμπιακό ιδεώδες», δήλωσε στην εκπομπή Super Κατερίνα.

Αναφερόμενος στα σχόλια που προκάλεσε η κίνησή του, ο πρώην Ολυμπιονίκης τόνισε ότι είναι «στεναχωρημένος για τα αρνητικά σχόλια» και επανέλαβε πως «την έδωσα για καλό σκοπό, για τα παιδιά».

Σημειώνεται ότι, αφού διασφαλίστηκε πως τα μισά έσοδα θα διατεθούν στα «Παιδικά Χωριά SOS», η δάδα πουλήθηκε έναντι 10.200 ευρώ.

Η πρωτοβουλία αυτή προκάλεσε την αντίδραση της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΕΟΕ), η οποία με επιστολή της προς το Star τόνισε ότι «η χρήση της Ολυμπιακής δάδας για προώθηση, διαφήμιση ή εμπορευματοποίηση, πέραν του ιστορικού και συμβολικού της χαρακτήρα, αντίκειται στις αρχές του Ολυμπιακού Κινήματος».

Παράλληλα, η ΕΟΕ σχολίασε και τη συμμετοχή του Πύρρου Δήμα στο τηλεπαιχνίδι, αναγνωρίζοντας την πρόθεση ανάδειξης της προσωπικότητας του Ολυμπιονίκη και εθνικού προτύπου, αλλά επισήμανε ότι «η συνδυασμένη προβολή της δάδας και της συμμετοχής του σε εμπορικό τηλεοπτικό πλαίσιο δημιουργεί έναν άστοχο συσχετισμό, που μπορεί να παρερμηνευθεί από το κοινό».

Στην ίδια επιστολή, η ΕΟΕ ζήτησε από τον τηλεοπτικό σταθμό να αποφευχθεί στο μέλλον οποιαδήποτε προβολή της Ολυμπιακής δάδας ή άλλων συμβόλων σε εμπορικό πλαίσιο, προκειμένου να διαφυλαχθεί η ακεραιότητα του Ολυμπιακού Κινήματος, προσθέτοντας ότι «επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της».

