Σήμερα, στον «Τροχό της Τύχης» η παίκτρια κατάφερε να λύσει το γρίφο μέσα σε χρόνο ρεκόρ.

Στο αποψινό επεισόδιο του «Τροχού της Τύχης», η Γεωργία κατάφερε να εξασφαλίσει μία θέση στον τελικό, αποδεικνύοντας πως επάξια βρέθηκε εκεί. Μέσα σε χρόνο ρεκόρ, έλυσε τον γρίφο της κατηγορίας «Λέξεις με την ίδια κατάληξη».

Με στρατηγική επιλογή τεσσάρων γραμμάτων της αλφάβητου, η παίκτρια έδωσε τη σωστή απάντηση και κατάφερε να αποκαλύψει τις δύο λέξεις κατά το ήμισυ γεγονός που ενθουσίασε τον παρουσιαστή.

Ο Πέτρος Πολυχρονίδης μόλις έδωσε το σύνθημα ότι ο χρόνος άρχισε να μετράει αντίστροφα από τα 10 δευτερόλεπτα, η Γεωργία απέδειξε πως δεν χρειαζόταν περισσότερα από δύο, απαντώντας με «Σπινθήρας – Λουτήρας» και κερδίζοντας τόσο τον γύρω – όσο και τα συγχαρητήρια του παρουσιαστή.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg08adu0l2rl?integrationId=40599y14juihe6ly}