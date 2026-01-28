Ο Παύλος Κοντογιαννίδης καλεσμένος στην εκπομπή «Happy Day», μίλησε για το ρόλο του στην ταινία «Καποδίστριας».

Καλεσμένος στην εκπομπή «Happy Day», βρέθηκε ο ηθοποιός Παύλος Κοντογιαννίδης, ο οποίος και παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στην Σταματίνα Τσιμτσιλή. Ο ηθοποιός αναφέρθηκε τόσο στο ρόλο του στην ταινία «Καποδίστριας», όσο και στις κριτικές που έχουν ακουστεί για το τελικό αποτέλεσμα.

Στα πλαίσια του σεναρίου, ο ηθοποιός, ενσάρκωσε το ρόλο του Λάζαρου Κουντουριώτη. Σχολιάζοντας τις αντιδράσεις του κοινού και των κριτικών, ανέφερε:

«Τα διαβάζεις όλα για να βλέπεις την άποψη του άλλου, αλλά μερικές κριτικές έχουν ξεφύγει κάθε όριο λογικής. Πια δεν κρίνανε ούτε καν την ταινία, κάποιοι δεν την είδαν καν», δήλωσε.

Ο ίδιος πρόσθεσε: «Απορώ γιατί ο υπερεγωισμός… Όταν ακούς κάποιον να λέει «έχω τελειώσει κινηματογράφο» - το σέβομαι - και λέει για τα πλάνα ότι είναι αδρανή, δεν ξέρει ότι ο οπερατέρ είναι ένας από τους πέντε καλύτερους οπερατέρ που έχει βγάλει αυτή η χώρα, τι κάθεσαι και λες;».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης 28 Ιανουαρίου, δήλωσε: «Με πείραξε πολύ που βγήκε κάποιος τώρα, δεν θα πω το όνομά του, δεν θα του κάνω τη χάρη, είπε διάφορα για τη ταινία. Είναι ένας γνωστός κριτικός τέχνης, κινηματογράφου…».

Τέλος αναφερόμενος στη συνεργασία του με τον πρωταγωνιστή, Αντώνη Μυριαγκό, ο Παύλος Κοντογιαννίδης, σημείωσε: «Με τον Αντώνη πρώτη φορά συνεργαστήκαμε, εκεί που έγινε η φοβερή σκηνή «τα λεφτά είναι δικά μου και το γνωρίζω»… Όταν τελειώσαμε με τον Αντώνη, αυθόρμητα αγκαλιαστήκαμε, λες και γνωριζόμασταν... Συγκινούμαι τώρα».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg01uo6guzz5?integrationId=40599y14juihe6ly}