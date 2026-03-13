Αλλαγή θα παρουσιάσει ο καιρός τις επόμενες ημέρες με πτώση της θερμοκρασίας, ενίσχυση των ανέμων και βροχές - καταιγίδες.

Για αλλαγή του καιρού που θα θυμίσει χειμώνα κάνουν λόγο οι μετεωρολόγοι για τις επόμενες ημέρες. Κλέαρχος Μαρουσάκης, Χαρά Μάλεση και Θοδωρής Κολυδάς «βλέπουν» αλλαγή του καιρού και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Η μετεωρολόγος του ANT1 Χαρά Μάλεση τονίζει πως είναι δύσκολο για ασφαλείς προβλέψεις. «Θα πηγαίνουμε μέρα με την ημέρα ωστόσο από την Τρίτη - Τετάρτη θα σημειωθεί αισθητή πτώση της θερμοκρασίας».

«Υποκλίνεται ο αντικυκλώνας, δίνει την τελευταία του παράσταση συνεπώς ανοίγει ο δρόμος για βροχούλες και πτώση της θερμοκρασίας» είπε η Χαρά Μάλεση.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh1fjjax6k6h?integrationId=40599y14juihe6ly}

Με την σειρά του, ο μετεωρολόγος του STAR, Θοδωρής Κολυδάς αναφέρει μέχρι και τα μέσα της ερχόμενης εβδομάδος (Τετάρτη) οι βροχές είναι πολύ λίγες στον Ελληνικό χώρο και αυτό διακρίνεται στον αθροιστικό υετό του ECMWF.

Και συνεχίζει λέγοντας «Oι θερμοκρασίες μέχρι τότε διαφαίνεται οτι δεν αλλάζουν σημαντικά, αλλά αργότερα υπάρχει σαφής τάση πτώσεως της θερμοκρασίας σε επίπεδα κάτω από τα κανονικά».

{https://x.com/KolydasT/status/2032362177277972783}

Τέλος, ο μετεωρολόγος του OPEN, Κλέαρχος Μαρουσάκης αναφέρει πως Δευτέρα, Τρίτη και στη συνέχεια μια κακοκαιρία θα προσπαθήσει να μας πλησιάσει από τα δυτικά, για να αλλάξει τον καιρό στη χώρα μας, μετά από αρκετές ημέρες. Θα έχουμε και πάλι βροχές και από τα δυτικά προς τα ανατολικά, ιδιαίτερα Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη φαίνεται να είναι βροχερές οι ημέρες, κυρίως για τη δυτική, κεντρική και νότια χώρα.

Αυτή η εξέλιξη θα οδηγήσει σε μεγάλη διαφορά πίεσης μέσα στο Αιγαίο με αποτέλεσμα οι βοριάδες να πνέουν κοντά στα 6 με 7 μποφόρ, μέχρι περίπου και τη Δευτέρα.

Επομένως μέχρι και τις αρχές της επόμενης εβδομάδας δεν επηρεαζόμαστε από κάποια αξιόλογη κακοκαιρία, βοριάδες μέσα στο Αιγαίο, κάποιες μπόρες το απόγευμα κοντά στα βουνά και ο υδράργυρος έως και 18 βαθμούς Κελσίου, για τα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dh1ebl4xjfm1?integrationId=40599y14juihe6ly}