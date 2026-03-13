Τα HUAWEI Watch GT Runner 2 και HUAWEI FreeBuds Pro 5 ξεχώρισαν στη φετινή MWC, αποσπώντας πολλαπλά σημαντικά βραβεία.

Τα νέα HUAWEI WATCH GT Runner 2 και HUAWEI FreeBuds Pro 5, έκλεψαν την παράσταση στο φετινό Mobile World Congress στην Βαρκελώνη αποσπώντας πολυάριθμα βραβεία. Η Huawei όχι μόνο επιβεβαιώνει την τεχνολογική υπεροχή της, αλλά αποδεικνύει έμπρακτα την ηγετική της θέση και την καινοτομία της στα έξυπνα wearables και audio devices. Με το σλόγκαν "Now is Yours" στο κέντρο της φιλοσοφίας της, τα προϊόντα της Huawei προσφέρουν μία κορυφαία εμπειρία που ενθαρρύνει τους χρήστες να ανακαλύψουν τις πραγματικές τους δυνατότητες.

Το HUAWEI WATCH GT Runner 2, το ελαφρύτερο running ρολόι από τιτάνιο στην κατηγορία, κατέκτησε 15 βραβεία! Ανάμεσά τους, το προϊόν έλαβε κορυφαίες διακρίσεις όπως τα MWC breakthrough awards, τα Publisher Awards MWC 2026, τα Gizmochina Best Awards of MWC 2026, το Best of MWC από το Yanko Design και το γενικό Best of MWC. Τα media εκθείασαν το HUAWEI WATCH GT Runner 2 ως ένα ελαφρύ smartwatch για απαιτητικούς δρομείς. Το νέο running smartwatch της εταιρείας, προσφέρει προηγμένες μετρήσεις προπόνησης, βελτιωμένη ακρίβεια GPS με ανασχεδιασμένο σύστημα κεραίας και μεγάλη διάρκεια μπαταρίας που φτάνει περίπου τις δύο εβδομάδες με μία μόνο φόρτιση. Αυτό το αξιοσημείωτο επίτευγμα αποδεικνύει τον καινοτόμο σχεδιασμό “speed aesthetics” και τις εξαιρετικές επιδόσεις του ρολογιού.

Το κορυφαίο αυτό running smartwatch ξεχωρίζει επίσης για την εξαιρετική ακρίβεια στον εντοπισμό θέσης, την επιστημονικά τεκμηριωμένη προπόνηση και την απόλυτα άνετη εφαρμογή του. Με το σύστημα εντοπισμού εξαιρετικής ακρίβειας, το ρολόι εξασφαλίζει τη σωστή και αξιόπιστη καταγραφή δεδομένων για τη βέλτιστη παρακολούθηση των επιδόσεων. Παράλληλα, η λειτουργία Intelligent Marathon υποστηρίζει αποστάσεις από 2 χλμ. έως 42 χλμ., προσφέροντας μια γραμμική εμπειρία από την προπόνηση μέχρι την ημέρα του αγώνα. Επιπλέον, ο καμπυλωτός, φιλικός προς τον καρπό σχεδιασμός του επιτρέπει τη φυσική κίνηση του χεριού, προσφέροντας στους δρομείς επιπλέον άνεση κατά τη διάρκεια των προπονήσεών τους.

Τα HUAWEI FreeBuds Pro 5 από την άλλη, έλαβαν το τιμητικό βραβείο “Best of MWC”. Τα flagship TWS ακουστικά της Huawei προσφέρουν κορυφαία καινοτομία και εξαιρετική ποιότητα ήχου. Με την πρωτοποριακή εμπειρία ακρόασης χωρίς απώλειες (lossless) και σημαντικά βελτιωμένη ακύρωση θορύβου, τα νέα ακουστικά της εταιρείας μεταμορφώνουν την εμπειρία του χρήστη στη μουσική, τις κλήσεις και την παραγωγικότητα, δημιουργώντας νέα όρια για τα True-Wireless-Stereo ακουστικά. Επιπλέον, είναι τα πρώτα ακουστικά στον τομέα, που διαθέτουν dual-driver ANC και σύστημα ενεργής ακύρωσης θορύβου AI διπλού κινητήρα (dual-engine AI noise cancellation), για μια μοναδική και καθηλωτική εμπειρία ακρόασης.

Τα HUAWEI FreeBuds Pro 5 ενσωματώνουν ένα καινοτόμο Ακουστικό Σύστημα Διπλού Οδηγού (Dual-Drive Acoustic System) σε συνδυασμό με την τεχνολογία κωδικοποίησης ήχου L2HC 4.0. Αυτός ο συνδυασμός επιτρέπει ήχο υψηλής ανάλυσης χωρίς απώλειες έως και 2.3Mbps και υποστηρίζει μετάδοση 48kHz/24bit χωρίς απώλειες, αναπαράγοντας πιστά μια αυθεντική, καθηλωτική εμπειρία ακρόασης. Σε συνδυασμό με το ακουστικό σύστημα διπλού οδηγού, τα HUAWEI FreeBuds Pro 5 επιτρέπουν στους χρήστες να βυθιστούν πλήρως στη μουσική.

Οι συσκευές της Huawei συνεχίζουν να διευρύνουν τα όρια στον κλάδο των smart wearables, συνδυάζοντας αρμονικά την τεχνολογία αιχμής με τον μοναδικό σχεδιασμό. Από το HUAWEI WATCH GT Runner 2 έως τα HUAWEI FreeBuds Pro 5, κάθε προϊόν αποτελεί παράδειγμα της δέσμευσης της Huawei στην καινοτομία και την αριστεία. Πίσω από αυτές τις βραβευμένες συσκευές κρύβεται η βαθιά κατανόηση της Huawei για τις ανάγκες των χρηστών και η ακλόνητη δέσμευσή της στην κεντρική φιλοσοφία του brand, "Now is Yours". Το 2026, η Huawei θα παραμείνει αφοσιωμένη στην εξέλιξη του κλάδου της υγείας και της φυσικής κατάστασης, καθώς και του τομέα του ήχου, δημιουργώντας προϊόντα-ορόσημα που θέτουν ως προτεραιότητα την καινοτομία και την εμπειρία με επίκεντρο τον χρήστη.