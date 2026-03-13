Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Κώστας Ζαχαριάδης, μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Παραπολιτικά 90.1, υπογράμμισε την ανάγκη ευρύτερων πολιτικών συνεργασιών ενόψει των επόμενων εκλογών, ασκώντας παράλληλα πίεση προς το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής να εγκαταλείψει τη στρατηγική της «μοναχικής πορείας».

Ο κ. Ζαχαριάδης τόνισε ότι στόχος του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι μια «μοναχική καταγραφή» στις εκλογές ούτε η νίκη απέναντι στον Κυριάκος Μητσοτάκης με οριακή διαφορά και χωρίς ευρύτερη πολιτική στήριξη. Όπως σημείωσε, το κόμμα έχει ήδη μιλήσει για την ανάγκη συγκρότησης ενός ευρύτερου προοδευτικού μετώπου, επισημαίνοντας ωστόσο ότι το χρονικό περιθώριο για τέτοιες πρωτοβουλίες είναι περιορισμένο, καθώς οι εκλογές πλησιάζουν.

Αναφερόμενος ειδικά στη στάση του ΠΑΣΟΚ, προειδοποίησε ότι αν στο επικείμενο συνέδριό του επαναλάβει τη γραμμή της αυτόνομης πορείας ή της άρνησης συμμαχιών, θα αναλάβει – όπως είπε – «ιστορική ευθύνη» τόσο για την επόμενη ημέρα στη χώρα όσο και για τον προοδευτικό χώρο, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Σε ερώτηση για το αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει μόνος του στις εκλογές, ο κ. Ζαχαριάδης ξεκαθάρισε ότι η επιδίωξη είναι η συγκρότηση ενός ευρύτερου συμμαχικού σχήματος με άλλες κοινωνικές και πολιτικές δυνάμεις. Όπως ανέφερε, επικεφαλής ενός τέτοιου σχήματος θα πρέπει να είναι εκείνος που μπορεί να φέρει το καλύτερο αποτέλεσμα, κάτι που – όπως είπε – μπορεί να αποτυπωθεί με διάφορους τρόπους, όπως η πολιτική εμπειρία ή η απήχηση στις δημοσκοπήσεις.

Απαντώντας στο ερώτημα αν αυτός θα μπορούσε να είναι ο Αλέξης Τσίπρας, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ απάντησε καταφατικά, σημειώνοντας ότι πρόκειται για απόφαση των κομματικών οργάνων και της Κεντρικής Επιτροπής. «Ο Αλέξης Τσίπρας είναι αυτός που μπορεί να ηγηθεί ενός συμμαχικού σχήματος» ξεκαθάρισε, πάντως, ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παράλληλα, εξήρε τη στάση του προέδρου του κόμματος Σωκράτης Φάμελλος, τονίζοντας ότι είναι από τους πολιτικούς αρχηγούς που εμφανίζονται πιο ανοιχτοί και ρεαλιστές σε σχέση με τη στρατηγική των συμμαχιών στον προοδευτικό χώρο.