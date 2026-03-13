Η Peugeot ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική κατηγορία των C-SUV.

Η Peugeot ενισχύει τη γκάμα του δημοφιλούς 3008 με νέες υβριδικές εκδόσεις, συνδυάζοντας προηγμένη τεχνολογία και κομψή σχεδίαση, με τιμή εκκίνησης 31.900€.

Η Peugeot ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της στην ιδιαίτερα ανταγωνιστική κατηγορία των C-SUV, παρουσιάζοντας τις νέες υβριδικές εκδόσεις του 3008. Το δημοφιλές μοντέλο καθιερώθηκε ως σημείο αναφοράς χάρη στη δυναμική σχεδίαση, την κορυφαία ποιότητα κατασκευής και την οδηγική απόλαυση που προσφέρει. Στην υβριδική του εκδοχή, το 3008 επαναπροσδιορίζει τα δεδομένα της αγοράς, προσφέροντας υψηλή αξία χωρίς συμβιβασμούς.

Το νέο 3008 ξεχωρίζει για την ισχυρή προσωπικότητά του και τη σχεδίαση Fastback SUV, που συνδυάζει τη σπορτίφ παρουσία ενός SUV με κομψές, αεροδυναμικές γραμμές. Οι χαρακτηριστικές φωτιστικές υπογραφές εμπρός και πίσω, οι σμιλευμένες επιφάνειες και οι ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών δημιουργούν ένα άμεσα αναγνωρίσιμο σύνολο, ενώ η κομψότητα και η δυναμική του σχεδιασμού προσδίδουν premium χαρακτήρα.

Στο εσωτερικό, η φιλοσοφία Peugeot i-cockpit® εξελίσσεται περαιτέρω. Το Panoramic Display συγκεντρώνει όλες τις λειτουργίες πληροφόρησης και συνδεσιμότητας, υποστηρίζοντας ασύρματα Apple CarPlay και Android Auto, ενώ ο κρυφός LED φωτισμός και η υψηλή ποιότητα υλικών δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ανώτερης κατηγορίας. Οι νέες υβριδικές εκδόσεις εξοπλίζονται με το προηγμένο σύστημα 145 ίππων, συνδυασμένο αποκλειστικά με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 6 ταχυτήτων, προσφέροντας ισορροπία ανάμεσα στην απόδοση και την οικονομία καυσίμου, ιδίως σε αστικές συνθήκες.

Η έξυπνη υβριδική τεχνολογία επιτρέπει στο 3008 να καλύπτει πάνω από το 50% του χρόνου αστικών μετακινήσεων αμιγώς ηλεκτρικά, μειώνοντας την κατανάλωση καυσίμου έως και 20% σε σύγκριση με αντίστοιχα συμβατικά σύνολα. Σύμφωνα με τον κύκλο WLTP, η μέση κατανάλωση περιορίζεται στα 5,5 lt/100 km, η αυτονομία φτάνει τα 1.000 km με ρεζερβουάρ 55 lt, ενώ οι εκπομπές CO₂ είναι 120 gr/km, εξασφαλίζοντας πλήρη απαλλαγή από τέλη κυκλοφορίας.

Με την ανανεωμένη γκάμα εκδόσεων, η Peugeot προσφέρει μεγαλύτερη προσιτότητα χωρίς συμβιβασμούς στην ποιότητα. Η νέα έκδοση STYLE, με τιμή εκκίνησης 31.900€, περιλαμβάνει ζάντες 19 ιντσών, προβολείς LED, φιμέ κρύσταλλα, κάμερα οπισθοπορείας 180°, Peugeot Panoramic Display, ασύρματη λειτουργία Mirror Screen, καθίσματα σε συνδυασμό τεχνητό δέρμα/ύφασμα και αυτόματο διζωνικό κλιματισμό.

Οι εκδόσεις Allure και GT ενισχύονται επίσης με πλούσιο εξοπλισμό. Η Allure αποκτά Vision Park 360, Adaptive Cruise Control Stop & Go, Blind Spot Detection και Rear Cross Traffic Alert, ενώ η GT προσφέρει ημιαυτόνομη οδήγηση Drive Assist Plus 2.0, Semi Automatic Lane Change Assist, Anticipated Intelligent Speed Adaptation, επαγωγική φόρτιση smartphone και Vision Park 360.

Με τις νέες υβριδικές εκδόσεις, το 3008 συνεχίζει να συνδυάζει premium χαρακτήρα, προηγμένη τεχνολογία και αποδοτικότητα, καθιστώντας το ένα από τα πιο ολοκληρωμένα C-SUV της αγοράς.