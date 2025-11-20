Για να ενισχύσει την ηλεκτρική της στρατηγική και να υποστηρίξει τη μετάβαση στον εξηλεκτρισμό, η PEUGEOT παρουσιάζει μια τρίτη επιλογή κινητήρα για το μοντέλο E-3008

Η ηλεκτρική έκδοση Dual Motor AWD 325 διαθέτει έναν επιπλέον ηλεκτρικό κινητήρα στον πίσω άξονα, συνδυάζοντας τις επιδόσεις – με συνολική ισχύ 325 hp – με την αποδοτικότητα και την ασφάλεια της τετρακίνησης. Η έκδοση είναι πλέον διαθέσιμη για παραγγελία σε ιδιαίτερα πλούσιο εξοπλιστικό επίπεδο.

Η PEUGEOT εισέρχεται σε πλήρες «electric performance mode». Η μάρκα συνεχίζει να διευρύνει τη γκάμα της, που ήδη περιλαμβάνει 12 πλήρως ηλεκτρικά μοντέλα, για να καλύψει πλήρως τις ανάγκες όλων των οδηγών.

Το PEUGEOT 3008 έχει καταγράψει πάνω από 200.000 παραγγελίες μέχρι τον Σεπτέμβριο 2025. Η PEUGEOT επεκτείνει τη γκάμα C-SUV με τo νέο αμιγώς ηλεκτρικό E-3008 Dual Motor, το οποίο έρχεται να προστεθεί στα αποδοτικά E-3008 210 και E-3008 230 Long Range με τις καλύτερες ηλεκτρικές αυτονομίες στην κατηγορία C-SUV (701km συνδυασμένος κύκλος, 903Km αστικός κύκλος).

Το PEUGEOT E-3008 Dual Motor AWD 325 συνδυάζει έναν ηλεκτρικό κινητήρα 213 hp που δίνει κίνηση στους εμπρόσθιους τροχούς με έναν επιπλέον ηλεκτροκινητήρα 112 hp στους πίσω τροχούς. Συνδυαστικά προσφέρουν τετρακίνηση με συνολική ισχύ 325 hp και μέγιστη ροπή 509 Nm.

Με το PEUGEOT E-3008 Dual Motor AWD 325, η απόλαυση της οδήγησης και η 100% ηλεκτρική απόδοση φτάνουν σε νέα ύψη. Η ισχύς των 325 hp που παρέχουν οι δύο κινητήρες εξασφαλίζει δυναμική επιτάχυνση και άμεση απόκριση: το PEUGEOT E-3008 Dual Motor επιταχύνει από 0 έως 100 km/h σε μόλις 6 δευτερόλεπτα και από 80 έως 120 km/h σε 3,8 δευτερόλεπτα.

Για να αξιοποιήσουν πλήρως αυτές τις δυνατότητες, οι μηχανικοί της Peugeot έχουν δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην εξέλιξη του πλαισίου. Η ακαμψία των αντιστρεπτικών ράβδων, το set-up των ελατηρίων και των αμορτισέρ έχουν ειδικές ρυθμίσεις, όπως και η βαθμονόμηση του συστήματος διεύθυνσης, παρέχοντας αυξημένο δυναμισμό και απόκριση.

Αυτό αποτελεί ένα ακόμη παράδειγμα της δέσμευσης της PEUGEOT να προσφέρει την καλύτερη οδηγική αίσθηση και δυναμικές επιδόσεις στο υψηλότερο επίπεδο.

Η τετρακίνηση του PEUGEOT E-3008 Dual Motor 325 εξασφαλίζει μέγιστη αποδοτικότητα και ασφάλεια σε κάθε συνθήκη. Διατίθενται τέσσερα προφίλ οδήγησης:

Normal : Για βέλτιστη καθημερινή αποδοτικότητα, προτεραιότητα έχει ο εμπρός κινητήρας και οι τροχοί. Η μέγιστη ισχύς περιορίζεται σε 313 hp και η μέγιστη ροπή σε 450 Nm. Ανάλογα με τις απαιτήσεις του οδηγού, ο πίσω κινητήρας και οι τροχοί ενεργοποιούνται αυτόματα. Σε ισχυρή επιτάχυνση (kick-down), και οι δύο κινητήρες εμπλέκονται πλήρως.

4WD: Οι δύο κινητήρες λειτουργούν συνεχώς, με κατανομή ισχύος 50/50 μεταξύ εμπρός και πίσω αξόνων για βέλτιστη πρόσφυση, ιδιαίτερα σε ολισθηρές επιφάνειες. Τα συστήματα ESP και Traction Control υιοθετούν ειδικές ρυθμίσεις για αύξηση της πρόσφυσης. Σε αυτό το προφίλ διατίθενται η μέγιστη ισχύς και ροπή.

Sport: Οι δύο κινητήρες λειτουργούν συνεχώς, με την ισχύ να κατανέμεται 60/40 μεταξύ του εμπρός και του πίσω άξονα για δυναμική και αποτελεσματική απόδοση. Η μέγιστη ισχύς και ροπή είναι πλήρως διαθέσιμες, ενώ το σύστημα διεύθυνσης και το πεντάλ γκαζιού υιοθετούν σπορ ρυθμίσεις, παρέχοντας αυξημένη απόκριση.

Eco: Προτεραιότητα έχει ο εμπρός κινητήρας και τροχοί, με μέγιστη ισχύ 213 hp και μέγιστη ροπή 343 Nm. Σε ισχυρή επιτάχυνση (kick-down), ενεργοποιείται και ο πίσω κινητήρας και ταυτόχρονα οι δύο κινητήρες αποδίδουν πλήρη ισχύ. Η ρύθμιση του κλιματισμού και του πεντάλ γκαζιού προσαρμόζονται στο ήπιο προφίλ Eco mode.

Το PEUGEOT E-3008 Dual Motor 325 χρησιμοποιεί μπαταρία ιόντων λιθίου NMC καθαρής χωρητικότητας 73 kWh. Προσφέρει αυτονομία έως και 497 km (συνδυασμένος κύκλος WLTP σε λειτουργία Normal). Όπως συμβαίνει με όλα τα 100% ηλεκτρικά οχήματα της PEUGEOT, ο χρόνος φόρτισης από 20% έως 80% σε υπερ-ταχυφορτιστές (min 160kW) είναι λίγο λιγότερο από 30 λεπτά.

Η νέα έκδοση Dual Motor AWD 325 του PEUGEOT E-3008 προσφέρει εξαιρετικές επιδόσεις, διατηρώντας παράλληλα όλες τις ιδιότητες που κάνουν τα C-SUV της PEUGEOT εμβληματικά. Απευθύνεται σε δύο τύπους πελατών: σε αυτούς που δίνουν προτεραιότητα στις υψηλές επιδόσεις και την οδηγική απόλαυση σε ένα SUV και σε αυτούς που χρειάζονται βελτιωμένη πρόσφυση σε διαφορετικές καιρικές συνθήκες.

Το PEUGEOT E-3008 σπάει τα στερεότυπα με τη fastback SUV σχεδίαση και τη μοναδική απόλαυση που προσφέρει το Panoramic i-Cockpit® σε συνδυασμό με το μικρό και ευέλικτο τιμόνι, ενώ είναι ιδιαίτερα φιλόξενο με πολυτελές εσωτερικό φινίρισμα, ευρύχωρη καμπίνα και γενναιόδωρο όγκο αποσκευών που κυμαίνεται από 544 έως 1619 λίτρα στην έκδοση Dual Motor AWD 325.

Το PEUGEOT E-3008 Dual Motor 325 συνδυάζει τα καλύτερα των SUV της PEUGEOT, με όλα τα στάνταρ εξοπλιστικά στοιχεία της κορυφαίας έκδοσης GT: διχρωμία αμαξώματος με μαύρη οροφή, ζάντες αλουμινίου 20”, προβολείς Pixel LED, ηλεκτρικό άνοιγμα πόρτας χώρου αποσκευών με λειτουργία Hands-Free, επενδύσεις σε Alcantara, εμπρός καθίσματα ηλεκτρικά και θερμαινόμενα, θερμαινόμενο τιμόνι, εργοστασιακό συναγερμό, σύστημα συνδεσιμότητας PEUGEOT i-Connect® Advanced, VisioPark 360° με 4 κάμερες HD, Drive Assist Plus 2.0 (ημιαυτόνομη οδήγηση), ανίχνευση οπίσθιας κυκλοφορίας, φωτιζόμενα μαρσπιέ θυρών, ασύρματη φόρτιση smartphone, κ.ά.

Το εκρηκτικό SUV είναι άμεσα διαθέσιμο για παραγγελία:

PEUGEOT E-3008 Dual Motor AWD 325: 48.900 € (συμπεριλαμβάνει κρατική επιδότηση και επιδότηση Peugeot e-Move)

Όπως συμβαίνει με όλα τα 100% ηλεκτρικά οχήματα PEUGEOT, το νέο PEUGEOT E-3008 Dual Motor AWD 325 καλύπτεται από εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών και Εγγύηση 8 ετών / 160.000 km για την μπαταρία.