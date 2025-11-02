Η λεπτομέρεια στη σχεδίαση, η αεροδυναμική παρουσία και η επιβλητική του στάση, ενισχύουν τη γοητεία ενός μοντέλου που συνδυάζει το σπορτίφ με το εκλεπτυσμένο.

Με όραμα να προσφέρει λύσεις κινητικότητας σε όσο το δυνατόν περισσότερους πελάτες, η Peugeot παρουσιάζει τη νέα σειρά εκδόσεων του 3008.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται στη στρατηγική της Μάρκας να κάνει την προηγμένη τεχνολογία και την εξηλεκτρισμένη κινητικότητα πιο προσιτή, χωρίς να κάνει συμβιβασμούς στην premium ποιότητα, στον εξοπλισμό ή στην οδηγική εμπειρία.

Το Peugeot 3008, ένα από τα πιο επιτυχημένα SUV της ευρωπαϊκής αγοράς, έχει κατακτήσει περισσότερους από 1.320.000 πελάτες σε 130 χώρες και έχει συμβάλει καθοριστικά στην ενίσχυση της εικόνας της Peugeot ως μάρκας που συνδυάζει γοητευτική σχεδίαση, καινοτόμες τεχνολογίες και την απόλαυση της οδήγησης. Σήμερα, με τη νέα γκάμα, το μοντέλο συνεχίζει να εξελίσσεται, παραμένοντας σημείο αναφοράς στην κατηγορία του.

Σχεδίαση που γοητεύει

Το Peugeot 3008 ξεχωρίζει για τη μοναδική του προσωπικότητα. Η fastback σιλουέτα του εκφράζει δυναμισμό και κομψότητα, δημιουργώντας μια premium αισθητική που το διαφοροποιεί από τον ανταγωνισμό. Η λεπτομέρεια στη σχεδίαση, η αεροδυναμική παρουσία και η επιβλητική του στάση, ενισχύουν τη γοητεία ενός μοντέλου που συνδυάζει το σπορτίφ με το εκλεπτυσμένο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στο εσωτερικό, το Panoramic i-Cockpit® αποτελεί την καρδιά της εμπειρίας. Η αιωρούμενη κυρτή οθόνη 21 ιντσών, που συνδυάζει τον ψηφιακό πίνακα οργάνων με το σύστημα πολυμέσων, προσφέρει μια υπερσύγχρονη και εργονομική διάταξη. Ο φωτισμός LED και οι επενδύσεις από premium υλικά, όπως αλουμίνιο, Alcantara ή συνδυασμό δέρματος, δημιουργούν μια ατμόσφαιρα ανώτερης ποιότητας.

Τεχνολογία που συναρπάζει

Η Peugeot έχει θέσει ως στρατηγικό στόχο να αναδειχθεί σε κορυφαίο κατασκευαστή ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ευρώπη. Το 3008 είναι το καλύτερο παράδειγμα της δέσμευσής της για βιώσιμη κινητικότητα, καθώς προσφέρεται με μια πλήρη γκάμα εξηλεκτρισμένων κινητήρων που καλύπτουν όλες τις ανάγκες:

Hybrid 145hp με έξυπνο σύστημα 48V, που επιτρέπει έως και 50% κίνηση αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια στις αστικές διαδρομές, μειώνοντας την κατανάλωση και τις εκπομπές.

Plug-In Hybrid 195hp με μπαταρία 22 kWh και αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη 7 σχέσεων, προσφέροντας ηλεκτρική αυτονομία έως 102 km σε αστικό κύκλο και εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση 0,9 l/100 km.

Αμιγώς ηλεκτρικό διαθέσιμο σε τρεις εκδόσεις, προσφέροντας αυτονομία έως 700 km σε μικτό κύκλο οδήγησης (Best-in-Class), κορυφαία οδηγική απόδοση έως 325hp με τετρακίνηση και γρήγορη φόρτιση (100 km σε 10 λεπτά).

Η τεχνολογία δεν περιορίζεται στους κινητήρες. Περισσότερα από 40 προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού και συνδεσιμότητας, ενισχύουν την ασφάλεια και την άνεση, κάνοντας κάθε διαδρομή πιο απολαυστική. Παράλληλα η νέα καινοτόμος πλατφόρμα STLA Medium με OTA αναβαθμίσεις και δυνατότητα να δεχθεί κάθε είδους μπαταρία, εγγυάται ότι το 3008 θα παραμένει πάντα επίκαιρο.

Νέα σειρά εκδόσεων Hybrid με έμφαση στον πελάτη

Η τεχνολογική υπεροχή του 3008 συνδυάζεται τώρα με μια ανανεωμένη γκάμα εκδόσεων, που σχεδιάστηκε με γνώμονα τις ανάγκες των πελατών, προσφέροντας περισσότερη αξία σε κάθε επίπεδο εξοπλισμού:

STYLE: Η νέα σειρά STYLE κάνει το 3008 πιο προσιτό από ποτέ, διατηρώντας όμως τη γοητεία και τον εξοπλισμό που το καθιστούν σημείο αναφοράς. Η νέα εισαγωγική έκδοση με τιμή εκκίνησης 33.900€, μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:

Ζάντες αλουμινίου 19 ιντσών με ελαστικά 225/55 Φιμέ κρύσταλλα Προβολείς LED με αυτόματη λειτουργία Αυτόματη λειτουργία υαλοκαθαριστήρων Εξωτερικούς καθρέπτες ηλεκτρικά αναδιπλούμενους με φωτισμό προσέγγισης Συστήμα εισόδου και εκκίνησης χωρίς κλειδί Κάμερα οπισθοπορείας 180° με πίσω αισθητήρες παρκαρίσματος Peugeot Panoramic Display με 2 έγχρωμες οθόνες HD 10 ιντσών Ασύρματη λειτουργία Mirror Screen (Apple CarPlay, Android Auto) Καθίσματα με αφρό υψηλής πυκνότητας, σε συνδυασμό τεχνητό δέρμα / ύφασμα Αυτόματο διζωνικό κλιματισμό

ALLURE: Το ήδη εξαιρετικά πλούσιο επίπεδο εξοπλισμού, ενισχύεται πλέον με νέα στοιχεία τεχνολογίας και ασφάλειας, όπως Vision Park 360 (σύστημα επιτήρησης εξωτερικού χώρου με κάμερες προβολής 360°), Adaptive Cruise Control Stop & Go, Blind Spot Detection και Rear Cross Traffic Alert, χωρίς καμία μεταβολή στην τιμή.

GT: Η κορυφαία έκδοση προσφέρει ακόμη περισσότερα, με το Drive Assist Plus 2.0 (σύστημα ημιαυτόνομης οδήγησης), Semi Automatic Lane Change Assist (ημιαυτόνομη αλλαγή λωρίδας), Anticipated Intelligent Speed Adaptation (σύστημα ενημέρωσης επικείμενης αλλαγής ορίου ταχύτητας), τον εργοστασιακό συναγερμό, την επαγωγική φόρτιση smartphone (15W) και το Vision Park 360 να προστίθενται πλέον στον βασικό εξοπλισμό. Όλα τα επιπλέον στοιχεία δεν επιφέρουν καμία επιβάρυνση στην τιμή της έκδοσης.

Premium εμπειρία, πιο προσιτή από ποτέ

Με τη νέα σειρά εκδόσεων, η Peugeot αποδεικνύει για ακόμη μια φορά ότι γνωρίζει πώς να ισορροπεί ανάμεσα στον premium χαρακτήρα και την προσιτότητα. Το 3008 παραμένει σημείο αναφοράς για τη γοητεία, την τεχνολογία και την αποδοτικότητά του, ενώ πλέον είναι διαθέσιμο σε ακόμη πιο ελκυστική τιμή εκκίνησης.