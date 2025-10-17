Η επιτυχία βασίζεται στον μοναδικό σχεδιασμό του fastback SUV και στην πλήρη γκάμα ηλεκτρικών και υβριδικών κινητήρων που καλύπτουν τις ανάγκες ενός ευρέος φάσματος πελατών.

Η επιτυχία του νέου PEUGEOT 3008 συνεχίζεται ακάθεκτη. Στις 24 Σεπτεμβρίου 2025, το ιστορικό εργοστάσιο του Sochaux στη Γαλλία παρήγαγε το 200.000ό όχημα του μοντέλου, επιβεβαιώνοντας την εντυπωσιακή του δυναμική στην ευρωπαϊκή αγορά SUV.

Η επίτευξη αυτού του ορόσημου γιορτάστηκε παρουσία του Alain FAVEY, CEO της PEUGEOT, και του Manuel GENTILE, Διευθυντή του εργοστασίου. Το 3008 έχει καταφέρει να ξεχωρίσει χάρη στον εκλεπτυσμένο fastback σχεδιασμό του και στη συνολική γκάμα κινητήρων, που περιλαμβάνει ηλεκτρικές και υβριδικές εκδόσεις, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα αναγκών και προτιμήσεων.

Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους: οι 100% ηλεκτρικές εκδόσεις αντιπροσωπεύουν το 22% των πωλήσεων, ενώ η κορυφαία έκδοση GT έχει κερδίσει πάνω από τους μισούς αγοραστές (54%). Το εργοστάσιο του Sochaux, ένα από τα σημαντικότερα παραγωγικά κέντρα της Stellantis, απασχολεί 6.500 εργαζόμενους και λειτουργεί σε 2,5 βάρδιες, με δυνατότητα να παράγει κάθε τύπο κινητήρα — ηλεκτρικό, υβριδικό ή θερμικό — επιδεικνύοντας μοναδική ευελιξία παραγωγής.

Το νέο PEUGEOT 3008 εντυπωσιάζει από την πρώτη στιγμή με το αιωρούμενο Panoramic i-Cockpit® και την οθόνη 21 ιντσών, ενώ η πλατφόρμα STLA Medium προσφέρει κορυφαία ευελιξία και αποδοτικότητα.

Η γκάμα κινητήρων περιλαμβάνει:

Hybrid 145 hp με σύστημα 48V και δυνατότητα αμιγώς ηλεκτρικής κίνησης,

Plug-in Hybrid 195 hp,

και τρεις πλήρως ηλεκτρικές εκδόσεις:

E-3008 210 hp,

E-3008 230 hp Long Range με αυτονομία έως 700 km (WLTP) — κορυφαία στην κατηγορία,

E-3008 Dual Motor 325 hp με τετρακίνηση.

Με περισσότερες από 200.000 μονάδες ήδη στους δρόμους, το PEUGEOT 3008 αποδεικνύει πως η γαλλική κομψότητα, η καινοτομία και η τεχνολογία αιχμής μπορούν να συνυπάρχουν ιδανικά σε ένα SUV που συνεχίζει να καθορίζει τα πρότυπα της κατηγορίας.