Οι ταξινομήσεις καινούργιων οχημάτων στην Ελλάδα συνεχίζουν να κινούνται ανοδικά στο ενδεκάμηνο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου 2025.

Συγκεκριμένα, τα SUV και τα υβριδικά κερδίζουν διαρκώς μερίδιο αγοράς, ενώ, τα αμιγώς ηλεκτρικά παραμένουν σε σταθερά χαμηλά επίπεδα, παρά την προσπάθεια επιτάχυνσης της ηλεκτροκίνησης.

Με βάση τα τελευταία στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και την επεξεργασία του ΣΕΑΑ, η ελληνική αγορά καινούργιων οχημάτων παρουσιάζει μικτές τάσεις, με διαφοροποιήσεις ανά τύπο οχήματος και κατηγορία καυσίμου. Τον Νοέμβριο του 2025 καταγράφηκαν 10.460 καινούργια επιβατικά οχήματα, αριθμός ελαφρά μειωμένος κατά 1,9% σε σχέση με τον ίδιο μήνα πέρυσι, ενώ στο ενδεκάμηνο Ιανουαρίου – Νοεμβρίου η αγορά κινήθηκε ανοδικά, με 133.455 ταξινομήσεις, αύξηση 4% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 2024.

Στον τομέα των φορτηγών, η ζήτηση αυξήθηκε κατά 11,1% για τον Νοέμβριο και κατά 3,2% στο ενδεκάμηνο, ενώ τα λεωφορεία σημείωσαν εντυπωσιακή άνοδο 130,2% τον Νοέμβριο και 10,6% στο σύνολο της χρονιάς.

Η προτίμηση των καταναλωτών σε οχήματα χαμηλών ή μηδενικών εκπομπών εμφανίζει επίσης διαφοροποιήσεις. Τα αμιγώς ηλεκτρικά (BEV) μειώθηκαν κατά 28,5% τον Νοέμβριο, με 791 ταξινομήσεις, ενώ τα plug-in υβριδικά (PHEV) κατέγραψαν αύξηση 45,3%, φτάνοντας τα 1.056 οχήματα. Στο ενδεκάμηνο, τα BEV και PHEV μαζί κατέγραψαν συνολικά 18.054 ταξινομήσεις, 19% πάνω από πέρυσι.

Στην κατανομή ανά segment, τα SUV συνεχίζουν να ενισχύονται, φτάνοντας το 73,3% της αγοράς τον Νοέμβριο του 2025, με σημαντική άνοδο 9,5 μονάδων μεριδίου σε σχέση με πέρυσι, ενώ τα μικρά και μεσαία επιβατικά (A και B) εμφανίζουν πτώση.

Στον τομέα καυσίμου, τα υβριδικά οχήματα (HEV) καταλαμβάνουν πλέον το 57,3% των ταξινομήσεων, με αύξηση 13 μονάδων, ενώ τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα υποχωρούν αντίστοιχα στο 18,2% και 3,3%. Τα διπλού καυσίμου υγραεριοκίνητα σημείωσαν πτώση 2 μονάδων στο 3,6%, ενώ τα BEV καταλαμβάνουν το 7,5% της αγοράς.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η αγορά κινείται ανοδικά, με αύξηση 5,8% τον Οκτώβριο και 1,4% στο ενδεκάμηνο για την ΕΕ, ενώ η Ελλάδα καταγράφει ισχυρή άνοδο 11,3% τον Οκτώβριο και 4,5% στο ενδεκάμηνο. Η αγορά δείχνει σαφή μεταστροφή προς SUV και υβριδικές τεχνολογίες, με τα αμιγώς ηλεκτρικά να παραμένουν σταθερά σε χαμηλότερα επίπεδα, παρά τις προσπάθειες για επιτάχυνση της ηλεκτροκίνησης.

Η ελληνική αγορά οχημάτων, λοιπόν, συνεχίζει να εξελίσσεται δυναμικά, με διαφοροποιήσεις ανά τύπο, μέγεθος και τεχνολογία, αναδεικνύοντας την προτίμηση των καταναλωτών σε SUV και υβριδικά οχήματα, ενώ η ηλεκτροκίνηση παραμένει σε φάση σταθεροποίησης.