Τον Φεβρουάριο ανοίγει ο δεύτερος γύρος για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, καθώς με νέα του ρύθμιση το Υπουργείο Παιδείας δίνει εμβόλιμη ευκαιρία στα οκτώ ιδρύματα που δεν έλαβαν άδεια στον πρώτο γύρο αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) να διεκδικήσουν τη λειτουργία τους. Στο πλαίσιο της νέας διαδικασίας, τα ιδρύματα θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν εκ νέου τους φακέλους τους, εμπλουτισμένους με πρόσθετα στοιχεία και βελτιώσεις, προκειμένου να επανεξεταστεί η έγκριση λειτουργίας παραρτημάτων στη χώρα μας.

Η διάταξη που κατέθεσε η υπουργός Παιδείας δίνει την ευκαιρία στα ιδρύματα που «κόπηκαν» κατά την αξιολόγηση από την ΕΘΑΕΕ να υποβάλουν αίτηση επαναξιολόγησης, εφόσον καταβάλουν τέλος επαναξιολόγησης ύψους 35.000 ευρώ, το οποίο δύναται να αναπροσαρμόζεται και παραιτηθούν από τη άσκηση ενδίκων βοηθημάτων κατά της αρχικής αρνητικής γνώμης της ΕΘΑΕΕ ή της απορριπτικής απόφασης του υπουργού Παιδείας Η αίτηση επαναξιολόγησης πρέπει να υποβληθεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας 60 ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής αρνητικής γνώμης, ενώ στην περίπτωση που αίτηση εγκριθεί, η χορηγούμενη άδεια αφορά στο αμέσως επόμενο ακαδημαϊκό έτος από το αρχικώς αιτούμενο. Παράλληλα, διευρύνονται οι δυνατότητες ίδρυσης, καθώς προβλέπεται πλέον η λειτουργία παραρτήματος με μία μόνο Σχολή και τουλάχιστον ένα πρόγραμμα σπουδών.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη τέσσερα ιδρύματα έχουν λάβει άδεια και λειτουργούν: το Open University σε συνεργασία με το Anatolia College στη Θεσσαλονίκη, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Αθήνα, το University of Keele με το Metropolitan College και το University of York σε συνεργασία με το City College.

Με βάσει τα δεδομένα στον δεύτερο γύρο «διεκδίκησης» της έγκρισης λειτουργίας τους καλούνται να συμμετάσχουν τα Πανεπιστήμια East London και Queen Margaret University (με το Metropolitan College), London Metropolitan University (με το City Unity College), Derby University (Mediterranean College), University of West London (BCA College), University of Essex (Aegean College), Sorbonne Paris Nord (IdEF), University of Greater Manchester (New York College) και το Deree College.

Καθηγητής Λαζαράτος στο Dnews: «Υπάρχει τρομερή αντινομία στις εγκρίσεις προγραμμάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων»

Σε δηλώσεις του στο Dnews ο καθηγητής Διοικητικού Δικαίου Παναγιώτης Λαζαράτος που έχει ήδη προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας εναντίον της πιστοποίησης των προγραμμάτων προπτυχιακών σπουδών (ΠΠΣ) ιδιωτικών πανεπιστημίων υποστηρίζοντας παραβιάσεις του ενωσιακού δικαίου ερωτηθείς για την δεύτερη ευκαιρία που δίνεται στα «κομμένα» ιδρύματα τόνισε ότι «Ο νόμος αναφέρεται στα πανεπιστήμια των οποίων οι άδειες απερρίφθησαν εξαρχής. Δεν αναφέρεται στο Keele και στο York που «κόπηκαν» τα προγράμματα σπουδών τους. Άλλο αν θα χρησιμοποιηθεί η διάταξη αναλογικά και για αυτές τις δύο περιπτώσεις πανεπιστημίων. Από το γεγονός ότι τους δίνεται συγκεκριμένη προθεσμία για να επανακαταθέσουν φάκελο αντιλαμβάνεσθε ότι η παρανομία συνεχίζεται διότι κάθε τροποποίηση προγράμματος θα έπρεπε να στέλνεται στο εξωτερικό σύμφωνα με το άρθρο 140 για καινούργια έγκριση. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δεν έχει γίνει και σε καμία περίπτωση δεν θα αρκούσε η δίμηνη προθεσμία. Υπάρχει τρομερή αντινομία. Το πρόβλημα της εγκρίσεως από τα μητρικά πανεπιστήμια θα εξακολουθεί να υπάρχει και να μεγενθύνεται. Και ο νόμος ο καινούργιος φαίνεται να βρίσκεται σε αντινομία με το άρθρο 140 που ζητά η κάθε τροποποίηση προγράμματος να εγκρίνεται από το μητρικό ίδρυμα. Αμέσως θα προσβληθεί πάλι από εμένα αυτή η διαδικασία αν δεν τηρηθεί ο νόμος. Τα μητρικά πανεπιστήμια ήδη έχουν αρχίσει να διαπιστώνουν το πρόβλημα. Τελικά ποιος φτιάχνει τα προγράμματα σπουδών; Η ΕΘΑΕΕ, το Υπουργείο Παιδείας ή το μητρικό πανεπιστήμιο; Ο νόμος ορίζει ξεκάθαρα ότι ο ύπατος ρυθμιστής αυτών είναι το μητρικό ίδρυμα. Αν όμως το μητρικό ίδρυμα υπόκειται στις εγκρίσεις της ΕΘΑΕΕ είναι θεμελιώδες πρόβλημα. Εν προκειμένω το μητρικό πανεπιστήμιο δεν έχει δώσει επίσημες αναγνωρίσεις ούτε των αρχικών προγραμμάτων ούτε φυσικά και των τροποποιημένων που θα υποβληθούν.»

Μάλιστα μας κοινοποίησε το γράμμα που έστειλε στην Αγγλία με την αίτηση ακυρώσεως κατά της πιστοποίησης των προγραμμάτων του Πανεπιστημίου του York και του Keele στο πλαίσιο των κινήσεων που κάνει για να γνωστοποιήσει διεθνώς στην ακαδημαική κοινότητα το σημαίνον ζήτημα που έχει προκύψει. Στην επιστολή αναφέρει ότι «σας απευθύνω την παρούσα επιστολή για να σας ενημερώσω σχετικά με ένα ζήτημα ύψιστης σοβαρότητας που αφορά τις άδειες ίδρυσης και λειτουργίας παραρτημάτων βρετανικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα, συγκεκριμένα των Open University UK, Keele University και University of York.

Η Ελλάδα έχει πρόσφατα εφαρμόσει μια μεταρρύθμιση για την αδειοδότηση ξένων πανεπιστημιακών παραρτημάτων που λειτουργούν στη χώρα. Κατά τη διαδικασία αυτή έχουν αναφερθεί αδιαφάνειες και παρατυπίες, γεγονότα που έχουν καταγραφεί σε δημόσιες πηγές, ενώ πρόσφατα προέκυψε ένα εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα: τα παραρτήματα αυτά υπέβαλαν αιτήσεις και απέκτησαν άδειες ίδρυσης και λειτουργίας, καθώς και πιστοποιήσεις των ακαδημαϊκών τους προγραμμάτων, χωρίς τα εν λόγω προγράμματα να έχουν εγκριθεί από τα μητρικά πανεπιστήμια και τα αντίστοιχα επαγγελματικά σώματα στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Πρόκειται για σοβαρή παραβίαση των κανόνων ακαδημαϊκής και θεσμικής ακεραιότητας, καθώς οι πρακτικές αυτές παραβιάζουν όρους του OfS, και ειδικότερα τους Όρους Β, Γ και Ε, που αφορούν την ποιότητα, τα αξιόπιστα πρότυπα και τα θετικά αποτελέσματα για όλους τους φοιτητές, την προστασία των συμφερόντων όλων των φοιτητών και την καλή διακυβέρνηση.

Οι παραβιάσεις αυτές έχουν σημαντικές συνέπειες όχι μόνο για τα παραρτήματα στην Ελλάδα, των οποίων η νόμιμη λειτουργία είναι ευθύνη των μητρικών ιδρυμάτων σύμφωνα με την ελληνική και, ενδεχομένως, τη βρετανική νομοθεσία, αλλά και για τα ίδια τα μητρικά πανεπιστήμια. Σας επισυνάπτω τις αιτήσεις ακύρωσης κατά του Keele University που έχουν υποβληθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας στην Ελλάδα. Παρόμοιες αιτήσεις έχουν υποβληθεί και για τα άλλα δύο πανεπιστήμια. Σας παρακαλώ να εξετάσετε το ζήτημα με την δέουσα σοβαρότητα και να προβείτε σε όλα τα κατάλληλα μέτρα εντός του ρυθμιστικού σας πλαισίου. Παραμένω στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή επιπλέον τεκμηρίωση που μπορεί να απαιτηθεί.»