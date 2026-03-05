Νέο κύμα ενδιαφέροντος από ξένα πανεπιστήμια για λειτουργία στην Ελλάδα, οι επίσημες ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας.

Το ενδιαφέρον ξένων πανεπιστημίων για παρουσία στην Ελλάδα αυξάνεται καθώς όπως ανακοίνωσε το ΥΠΑΙΘΑ υπεβλήθησαν τέσσερις νέες αιτήσεις ιδιωτικών πανεπιστημίων για την έκδοση άδειας λειτουργίας παραρτήματος με στόχο την έναρξη δραστηριότητάς τους το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027.

Τα ιδρύματα που κατέθεσαν πλήρεις φακέλους είναι το Georgetown University, Iowa State University of Science and Technology, European University Cyprus και Roger Williams University. Παράλληλα, μία ακόμη αίτηση υπεβλήθη από το University of Sunderland για λειτουργία το 2027-2028.

Παράλληλα όπως γνωστοποιήθηκε από το ΥΠΑΙΘΑ επαναξιολόγηση της αρχικής αίτησης για έκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας ΝΠΠΕ αιτήθηκαν τα εξής πέντε (5) μητρικά ιδρύματα:

1) University of Essex

2) Université Sorbonne Paris Nord

3) London Metropolitan University

4) University of Derby

5) The University οf West London

Οι αιτήσεις θα διαβιβαστούν άμεσα στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.), η οποία είναι αρμόδια για την αξιολόγηση των προϋποθέσεων εγκατάστασης και λειτουργίας των παραρτημάτων, καθώς και για την πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών τους. Παράλληλα, οι φάκελοι θα διαβιβαστούν στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), ο οποίος θα εξετάσει τις κτιριολογικές προϋποθέσεις των υπό ίδρυση παραρτημάτων.

Η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, δήλωσε: «Οι τέσσερις νέες αιτήσεις για ίδρυση παραρτημάτων από πανεπιστήμια διεθνούς κύρους αποτυπώνουν αφενός το αυξημένο ενδιαφέρον της ακαδημαϊκής κοινότητας για παρουσία στη χώρα μας αλλά και την εμπιστοσύνη τους στο νέο νομικό πλαίσιο και το θεσμικό περιβάλλον διευρύνοντας έτσι τις αξιόπιστες επιλογές φοίτησης για τους νέους ανθρώπους. Η παρουσία κορυφαίων ιδρυμάτων, όπως το Αμερικανικό Πανεπιστήμιο Georgetown, επιβεβαιώνει ότι η Ελλάδα δεν αποτελεί μόνο έναν προορισμό σπουδών, αλλά εξελίσσεται σε κόμβο γνώσης, έρευνας και καινοτομίας στην ευρύτερη περιοχή. Στόχος μας είναι ένα δυναμικό και ανοιχτό ακαδημαϊκό οικοσύστημα, όπου ελληνικά και διεθνή ιδρύματα λειτουργούν συμπληρωματικά. Περισσότερες επιλογές για τους νέους και τις νέες μας. Ισχυρότερη διεθνής παρουσία για τη χώρα.»