Επικαλούμενος στοιχεία του ρεπορτάζ του Dnews o Νάσος Ηλιόπουλος ζήτησε εξηγήσεις για το φιάσκο με τα δήθεν αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών των ιδιωτικών ΑΕΙ που δεν διαθέτουν πιστωτικές μονάδες και τεκμηριωμένη αξιολόγηση.

Κατά τη συζήτηση στη Βουλή της επίκαιρης κοινοβουλευτικής ερώτησης του βουλευτή Ά Αθήνας της Νέας Αριστεράς Νάσου Ηλιόπουλου για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, επισήμανε ότι «από την πρώτη στιγμή καταψηφίσαμε και αντιταχθήκαμε στον νόμο για την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων, χαρακτηρίζοντάς τον αντισυνταγματικό και επικίνδυνο για το δημόσιο πανεπιστήμιο, το κύρος των σπουδών και τα δικαιώματα των φοιτητών». Ως εκ τούτου πρόσθεσε πως οι εξελίξεις που ακολούθησαν μετά τον σχετικό νόμο επιβεβαιώνουν πλήρως τις προειδοποιήσεις που είχαν διατυπωθεί εξαρχής για τον αντισυνταγματικό και θεσμικά επισφαλή χαρακτήρα αυτού του νόμου.

Ο Νάσος Ηλιόπουλος, έτσι, τόνισε ότι «η κυβερνητική επιλογή να παρακαμφθεί το άρθρο 16 του Συντάγματος και να εισαχθεί ένα πρόχειρο πλαίσιο λειτουργίας παραρτημάτων ξένων ΑΕΙ οδήγησε σε σοβαρά αδιέξοδα», υπογραμμίζοντας πως η κυβέρνηση «έχει διαγράψει χιλιάδες φοιτητές από τα δημόσια πανεπιστήμια με την προσδοκία να τους στείλει να φοιτήσουν στα ιδιωτικά».

Αναφερόμενος στις αποκαλύψεις που δημοσιεύτηκαν στο dnews.gr από τον καθηγητή Διοικητικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του ΕΚΠΑ Παναγιώτη Λαζαράτου, σημείωσε ότι αυτές «επιβεβαιώνουν τις προειδοποιήσεις αυτές», υπενθυμίζοντας πως ο καθηγητής έχει προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας ζητώντας την ακύρωση όλων των πιστοποιημένων προγραμμάτων σπουδών ιδιωτικών ΑΕΙ, καθώς «οι σχετικές αποφάσεις θα είναι άκυρες και στερούνται νόμιμης βάσης».

Συγκεκριμένα ο Νάσος Ηλιόπουλος αναφερόμενος στην προσφυγή του κ. Λαζαράτου υπογράμμισε επισήμανε τον κίνδυνο οι φοιτητές να βρεθούν εγκλωβισμένοι σε σπουδές χωρίς αντίκρισμα, καθώς «τα παιδιά θα σπουδάσουν επί τη βάσει προγραμμάτων που δεν έχουν ιδέα αν θα θεωρηθούν ποτέ αναγνωρισμένα, κυρίως στην Αγγλία, ενώ από έγγραφα της ΕΕ προκύπτει ότι δεν υπάρχει ούτε μία ρητή πράξη αναγνώρισης προγραμμάτων σπουδών από τα μητρικά ιδρύματα του εξωτερικού». Τόνισε ότι η κυβέρνηση αρκείται «σε μία γενική εκπαιδευτική συμφωνία, αντιμετωπίζοντας ως δήθεν αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών που δεν διαθέτουν δομή, πιστωτικές μονάδες, τεκμηριωμένη αξιολόγηση».

Αμέσως μετά την πρωτολογία του υφυπουργού Παιδείας, ο Νάσος Ηλιόπουλος αντέδρασε λέγοντας: «επιτρέψτε μου να σας ρωτήσω αν έχετε διαβάσει το Σύνταγμα» και πρόσθεσε: «αν κάνατε έναν δημόσιο διάλογο εσείς με τον καθηγητή Δημοσίου Διοικητικού Δικαίου της Νομικής του ΕΚΠΑ, θα έβγαιναν πλούσια συμπεράσματα. Επιτρέψτε μου να προσθέσω: και πολύ γέλιο από αυτή τη συζήτηση - για το ποιος έχει διαβάσει και ποιος δεν έχει διαβάσει τι».

Στη συνέχεια κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι η πολιτική της έχει έναν μόνο στόχο: «πελατεία για ιδιωτικά πανεπιστήμια», αναδεικνύοντας τις αντιφάσεις της: ακύρωση της ίδρυσης δημόσιας Νομικής Σχολής με το επιχείρημα των πολλών άνεργων δικηγόρων από την μια πλευρά, και από την άλλη πλευρά την παροχή άδειας τεσσάρων ιδιωτικών νομικών σχολών, όπου «εκεί το κριτήριο είναι τα χρήματα». «Εσείς διαγράφετε κόσμο από το δημόσιο πανεπιστήμιο που δεν κοστίζει ούτε ένα ευρώ, που μπήκε αξιοκρατικά με πανελλαδικές που μπορεί να είναι χιλιάδες παιδιά που δουλεύουν δύο δουλειές για να σπουδάσουν, αλλά δεν υπάρχει πρόβλημα αν αυτά τα παιδιά πάνε να πληρώσουν, να πάνε σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο», είπε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, προειδοποίησε ότι δεν φτάνει μόνο η εκπαιδευτική συμφωνία χωρίς ρητή αναγνώριση, όχι του μητρικού πανεπιστημίου, αλλά του προγράμματος σπουδών του παραρτήματος του πανεπιστημίου στην Ελλάδα. «Το τι είναι αναγνωρισμένο το μητρικό δεν σημαίνει ότι κάθε παράρτημα έχει ήδη αναγνωριστεί», σημείωσε και έκλεισε λέγοντας: «κατανοώ ότι δεν σας απασχολεί ιδιαίτερα, γιατί το κριτήριό σας είναι η πελατεία. Δεν είναι τα υπόλοιπα».

