«Δόθηκε άδεια με εικονικά, εικοτολογικά και μελλοντολογικά προγράμματα που τέσσερις μήνες μετά την έναρξη δεν υπάρχουν ούτε τα κτίρια ούτε οι χώροι, ούτε οι βιβλιοθήκες» τονίζει.

«Στα χέρια» του ΣτΕ βρίσκεται η τύχη των ιδιωτικών πανεπιστημίων δεδομένου ότι έχουν κατατεθεί αιτήσεις ακύρωσης αμφισβητώντας τόσο την αναγνώριση των προγραμμάτων σπουδών από τα μητρικά ιδρύματα του εξωτερικού, όσο και την πληρότητα των κτιριολογικών ελέγχων .

Μιλώντας στο Dnews ο καθηγητής Διοικητικού Δικαίου Παναγιώτης Λαζαράτος που έχει καταθέσει τις σχετικές αιτήσεις ακύρωσης τόνισε ότι «Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία από τις εκθέσεις αξιολόγησης της ΕΘΑΕΕ για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια προκύπτει ότι για τα δύο αγγλικά παραρτήματα προκύπτουν τεράστια προβλήματα και δεν «κόπηκαν» μόνο για το πρόγραμμα της Νομικής αλλά και ως προς τα κτιριολογικά τους προβλήματα που εν γένει καταλαμβάνουν όλα τους τα προγράμματα σπουδών. Για αυτό και οι πρόσθετοι λόγοι ακυρώσεως που κατέθεσα αφορούν το σύνολο των προγραμμάτων καθώς αποδεικνύεται περίτρανα για τα δύο εγγλέζικα πανεπιστήμια ότι δεν υπάρχουν οι κατάλληλοι απαιτούμενοι χώροι να γίνουν όλα αυτά τα προγράμματα.

Είναι ηλίου φαεινότερο ότι η Τριμελής Επιτροπή που υποτίθεται έδρασε πριν τη χορήγηση της άδειας λέει ψευτιές μέσα, μιλάει από σχεδίου για εικονικά πράγματα που πρόκειται να γίνουν και όχι για αυτά που τελικά έγιναν. Αυτό είναι εντυπωσιακό. Δόθηκε άδεια με εικονικά, εικοτολογικά και μελλοντολογικά προγράμματα που τέσσερις μήνες μετά την έναρξη δεν υπάρχουν ούτε τα κτίρια ούτε οι χώροι, ούτε οι βιβλιοθήκες. Αυτό όμως συμβαίνει με το κυπριακό πανεπιστήμιο που παρά τα λεγόμενα γενικώς και αορίστως και εκεί η Επιτροπή μιλά για κάτι γενικώς και αορίστως που θα φτιαχτεί και ένα campus που ουδέποτε είδε πραγματικά, παρά μόνο στα σχέδια, η Πενταμελής Επιτροπή όταν πήγε από κοντά δεν είδε τίποτα για αυτό και στην πραγματικότητα έκανε μερικώς δεκτό το πρόγραμμα σπουδών και στην συνέχεια η ΕΘΑΕΕ το έκανε δεκτό.»

«Τα συμπεράσματα πενταμελών Επιτροπών όπου υπάρχουν είναι ενδεικτικά. Πέραν της Νομικής για πόσα άλλα προγράμματα έχουμε συμπεράσματα των Επιτροπών; Κανένα. Το μοναδικό για το οποίο έγινε έρευνα είναι της Νομικής. Τα υπόλοιπα έξι πού είναι; Πώς εγκρίθηκαν από την ΕΘΑΕΕ χωρίς τις αντίστοιχες εκθέσεις των Πενταμελών Επιτροπών;»

Τι θα κρίνει το Συμβούλιο της Επικρατείας

Στις 6 Φεβρουαρίου 2026, το ΣτΕ θα εξετάσει τη νομιμότητα του εγχειρήματος σε πολλά επίπεδα. Τη σχέση μεταξύ μητρικού ιδρύματος του εξωτερικού και ιδιωτικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα. Το πραγματικό βάθος της εποπτείας που ασκούν τα ξένα πανεπιστήμια. Την ποιότητα και πληρότητα των ελέγχων που όφειλε να έχει διενεργήσει η ΕΘΑΑΕ. Η εκκρεμοδικία δεν «παγώνει» αυτομάτως τη λειτουργία των νέων πανεπιστημίων, αλλά δημιουργεί θεσμικές αβεβαιότητες, ερωτήματα για τη νομιμότητα των διαδικασιών πιστοποίησης και κυρίως πιέσεις για ενίσχυση της αξιολόγησης και της διαφάνειας.