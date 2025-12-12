Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για το άρθρο 104, που «χαλαρώνει» κι άλλο το πλαίσιο αδειοδότησης των ιδιωτικών πανεπιστημίων και ακυρώνει τις υποσχέσεις για κορυφαία ξένα πανεπιστήμια.

Με σκληρή δήλωσή της η Μερόπη Τζούφη ασκεί δριμεία κριτική στην κυβέρνηση για τη νέα ρύθμιση σχετικά με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, η οποία έχει ενσωματωθεί –όπως σημειώνει– «στριμωγμένη» μέσα σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομίας. Πρόκειται για το άρθρο 104, με το οποίο, σύμφωνα με την ίδια, η ΝΔ επανέρχεται για να αποδομήσει ακόμα περισσότερο το ήδη προβληματικό πλαίσιο αδειοδότησης των Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΝΠΠΕ).

Όπως επισημαίνει, η νέα ρύθμιση δεν είναι μια ουδέτερη τεχνική παρέμβαση, αλλά πολιτική παραδοχή αποτυχίας. Έναν μόλις χρόνο μετά την ψήφιση του νόμου που άνοιξε τον δρόμο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια –και κατά την ίδια συνιστά κατάργηση του Άρθρου 16 του Συντάγματος– το κυβερνητικό αφήγημα περί «αυστηρών προϋποθέσεων» έχει καταρρεύσει. Τώρα αντικαθίσταται από πιο χαλαρούς όρους, διευρυμένες εξαιρέσεις, «δεύτερες ευκαιρίες» και ρυθμίσεις που ενισχύουν την υπουργική αυθαιρεσία.

Υπενθυμίζει ότι ο νέος Πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, ως Υπουργός Παιδείας είχε προαναγγείλει τον «ερχομό» μεγάλων αμερικανικών πανεπιστημίων όπως Harvard, Yale και Columbia. «Δεν ήρθε κανένα», σημειώνει χαρακτηριστικά. Αντί για κορυφαία ιδρύματα, η κυβέρνηση –σύμφωνα με την Τζούφη– φέρνει τώρα ρυθμίσεις που:

• επιτρέπουν την ίδρυση ιδιωτικών πανεπιστημίων με μόλις μία Σχολή, ανοίγοντας τον δρόμο για ΝΠΠΕ της «μιας Σχολής και του ενός ορόφου»,

• θεσπίζουν μηχανισμό «δεύτερης ευκαιρίας» για όσους απορρίφθηκαν από την ΕΘΑΑΕ, χωρίς νέες εγγυήσεις ή αυστηρότερο έλεγχο,

• εφαρμόζονται αναδρομικά, διευκολύνοντας τους ήδη απορριφθέντες φακέλους,

• μεταφέρουν κρίσιμες αρμοδιότητες και αποφάσεις αποκλειστικά στην εκάστοτε Υπουργό.

Με τις αλλαγές αυτές, η κυβέρνηση –όπως υποστηρίζει– αναιρεί στην πράξη τον ίδιο τον νόμο που ψήφισε τον Μάρτιο του 2024 και ανοίγει τον δρόμο για «παραρτήματα-βιτρίνες», με περιορισμένο επιστημονικό βάθος και ελάχιστες ακαδημαϊκές προϋποθέσεις. «Ένα πλαίσιο που δεν θυμίζει ανώτατη εκπαίδευση και υπονομεύει ευθέως το δημόσιο πανεπιστήμιο», σχολιάζει.

Η Νέα Αριστερά, καταλήγει η Τζούφη, θεωρεί ότι το εγχείρημα των ιδιωτικών πανεπιστημίων έχει αποτύχει πολιτικά, παιδαγωγικά και κοινωνικά. «Η ανώτατη εκπαίδευση είναι δημόσιο αγαθό και συνταγματική υποχρέωση της Πολιτείας. Θα συνεχίσουμε να υπερασπιζόμαστε το δημόσιο πανεπιστήμιο, την ακαδημαϊκή ποιότητα και το Σύνταγμα απέναντι σε μια πολιτική που καταρρέει μέσα στα δικά της αδιέξοδα».